Ситуация в Ормузcком проливе опять развивается по жесткому сценарию. Фото: REUTERS.

Историю со скорой мирной сделкой между США и Ираном, похоже, можно откладывать в архив несбывшихся ожиданий. Ситуация в Ормузcком проливе опять развивается по жесткому сценарию.

Морпехи США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе за попытку прорвать морскую блокаду Видео захвата иранского судна опубликовало Центральное командование США

Что случилось в Ормузcком проливе: последние новости на 20 апреля 2026 года

Американские военные с корабля USS Tripoli нанесли удар по контейнеровозу «Туска» под иранским флагом, который попытался пройти через пролив, несмотря на объявленную Вашингтоном блокаду судов Исламской республики. По версии Дональда Трампа, «Туска» проигнорировал предупреждения.

Белый дом опубликовал кадры операции: морпехи на вертолетах высадились на борт «Туски» и взяли ее под контроль. Миноносец USS Spruance обстреливал контейнеровоз ракетами, пока его двигатели окончательно не вышли из строя.

В Тегеране сочли удар по судну прямым нарушением перемирия и назвали произошедшее актом морского пиратства. Идея нового раунда переговоров c американцами была отклонена: в Тегеране объяснили это продолжающейся блокадой, угрозами со стороны Вашингтона и в целом непоследовательной позицией США с завышенными требованиями.

С самим Ормузским проливом тоже все выглядит максимально запутанно. Иран то открывал проход для «дружественных» стран, затем – для всех, но уже за плату, причем движение должно было идти строго по определенным КСИР маршрутам из-за минирования акватории.

Будут ли переговоры Ирана и США?

В ответ заявления из Вашингтона звучали так, будто там сами до конца не определились: Трамп то говорил о свободном проходе, то утверждал, что пролив заблокирован американской стороной. Позже Иран и вовсе заявил, что восстановил военный контроль над проливом – еще один штрих к общей картине неопределенности.

Хозяин Белого дома объявил, что американская делегация все же направляется на переговоры. Ее возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс, с ним собираются лететь спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Джаред Кушнер. При этом риторика остается максимально жесткой: Ирану фактически предложили выбор между принятием сделки на условиях США и новыми ударами.

Трамп утверждает: в субботу, 18 апреля иранцы открыли огонь в Ормузе и обстреляли, в том числе, французский военный корабль и британское торговое судно. Ранее сообщалось об атаках на еще несколько гражданских судов. В Тегеране парировали: ограничения судоходства – ответ на американскую блокаду, пусть и болезненный для самой иранской экономики.

И все это происходит на фоне очень конкретного дедлайна: завтра, 21 апреля истекает двухнедельное перемирие, о котором стороны договорились в начале месяца. Первый раунд переговоров, прошедший 11-12 апреля, закончился ничем.

Трамп обвиняет Иран в обстреле французского военного корабля и британского торгового судна. Фото: REUTERS.

Точки несовпадения: в чем разногласия США и Ирана

– Точек соприкосновения между США и Ираном сейчас меньше, чем точек расхождения, и это главная проблема переговоров, – считает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. – Противоречий накопилось слишком много, и они носят принципиальный характер.

В первую очередь все упирается в ядерную программу Ирана. Для Вашингтона она категорически неприемлема, тогда как для Тегерана это не вопрос амбиций, а вопрос выживания. Примерно та же логика работает и с ракетной программой: США хотели бы ее остановить, но для Ирана это один из ключевых элементов собственной безопасности, от которого он вряд ли откажется.

С другой стороны, у самого Ирана есть свои жесткие требования. Речь идет о снятии санкций и размораживании активов – это тема, которую Тегеран продавливает уже много лет. Даже после прежних договоренностей полного снятия ограничений так и не произошло, а значительная часть иранских средств по-прежнему находится, в первую очередь, в американских банках.

Формально это иранские деньги, но фактически они работают на чужую финансовую систему, и Белый дом продолжает использовать этот фактор как инструмент давления и торга.

При этом есть и целый слой менее очевидных, но не менее чувствительных вопросов. Например, ситуация вокруг Ормуза: для иранцев это уже не просто география, а полноценный рычаг влияния. Логика Тегерана сводится к тому, что если он контролирует пролив, то вправе извлекать из этого экономическую выгоду.

Отдельный узел противоречий – военное присутствие США в регионе, а также действия Израиля в Ливане и секторе Газа. Все это рассматривается иранцами как часть единого пакета проблем, по которому позиции сторон также расходятся.

Иран обещает открыть Ормузский пролив после снятия санкций. Фото: REUTERS.

Что будет дальше и возобновится ли война США и Ирана

На этом фоне говорить о реальных компромиссах пока крайне сложно. Слишком разные подходы и слишком узкое пространство для договоренностей. Именно поэтому вероятность возобновления боевых действий остается высокой – добиться ощутимого прогресса в подобных условиях практически невозможно.

Если смотреть шире, то, даже несмотря на серьезные сбои в глобальных поставках энергоресурсов, рынок пока держится относительно устойчиво. Цены на нефть колеблются, но не выходят за рамки, которые можно было бы считать катастрофическими для мировой экономики. Во многом это связано с тем, что статус Ормузского пролива меняется буквально каждый день, и рынок реагирует на эти колебания почти мгновенно.

Но вся эта конструкция остается крайне хрупкой: любое новое обострение способно быстро вывести ситуацию из относительного равновесия и вернуть ее в зону куда более серьезного кризиса.

В ТЕМУ

Ормузский пролив опять парализован, мирные переговоры в тупике: Трампу придется действовать, чтобы не потерять лицо

Сделка ближе, мир дальше: США и Иран балансируют на грани большой войны

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто первый моргнёт и снимет блокаду с Ормуза: Иран или США