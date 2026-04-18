Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире18 апреля 2026 21:06

Сделка ближе, мир дальше: США и Иран балансируют на грани большой войны

Иран считает попытки США разминировать его акваторию нарушением перемирия
Максим ПЛОТНИКОВ
Корпус стражей исламской революции восстановил военный контроль над Ормузским проливом.

Корпус стражей исламской революции восстановил военный контроль над Ормузским проливом.

Фото: REUTERS.

Переговоры между США и Ираном, судя по утечкам, приблизились к развязке: по данным турецких источников, около 80% вопросов по ядерному досье уже согласованы. Речь идет не о символических пунктах, а о ключевых элементах будущей сделки, включая судьбу иранского обогащенного урана – его объем оценивается в 440-450 кило, и он может быть вывезен в третьи страны, такие как Турция или Пакистан.

При этом стороны продолжают торговаться за оставшиеся условия. Дональд Трамп демонстрирует привычный оптимизм и говорит, что соглашение может быть достигнуто буквально за «один-два дня», подчеркивая, что переговоры идут «очень хорошо». Но в Тегеране настроения заметно более сдержанные: там прямо дают понять, что новый раунд переговоров пока не согласован, а главным препятствием остаются давление со стороны Белого дома и завышенные требования.

Ситуацию усложняет и информационная война. В Вашингтоне утверждают, что иранцы якобы уже готовы отказаться от перекрытия Ормузского пролива и принять условия сделки, включая ограничения по ядерной программе. В Тегеране такие заявления отвергают: спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф обвиняет американскую сторону в манипуляциях и попытке давления через медиа.

ПРОЛИВ КАК РЫЧАГ

Пока дипломаты спорят, главный инструмент давления уже задействован – Ормузский пролив. Корпус стражей исламской революции восстановил военный контроль над этим стратегическим маршрутом и указал, что правила игры изменились.

Любое судно, приближающееся к проливу, может быть расценено как «сотрудничающее с врагом» с соответствующими последствиями. На практике это уже приводит к резкому сокращению трафика: десятки кораблей разворачиваются, не рискуя идти дальше. Более того, появляется информация о неформальной «плате за проход» до 2 миллионов долларов за баржу.

Параллельно растет число инцидентов: у берегов Омана фиксируются удары по коммерческим судам, а попытки пересечения пролива сопровождаются обстрелами. Британские структуры безопасности сообщают о попаданиях по танкерам и контейнеровозам.

На этом фоне Центральное командование ВС США заявляет о собственной морской блокаде: десятки судов уже были вынуждены изменить курс по требованию американских военных. Более того, Пентагон готовится расширить операцию за пределы региона и перейти к захвату иранских танкеров в международных водах.

Ормузский пролив.

Ормузский пролив.

Фото: REUTERS.

ЭСКАЛАЦИЯ БЕЗ ПАУЗЫ

Военная логика все сильнее вытесняет дипломатическую. В Иране прямо заявляют: контроль над Ормузом будет обеспечен либо через переговоры, либо силой. Эту линию озвучил вице-президент Мохаммад-Реза Ареф, а военное руководство добавляет к этому жесткую риторику о готовности нанести новое поражение США и Израилю.

Параллельно Иран усиливает контроль над судоходством, намереваясь отслеживать каждый проходящий корабль и фактически регулировать доступ к проливу до окончания конфликта. В Тегеране подчеркивают: значительная часть снабжения американских баз в регионе идет именно через этот маршрут, а значит контроль над ним – вопрос нацбезопасности.

Одновременно обостряется ситуация на других направлениях. На севере Ирака иранские силы проводят операции против вооруженных групп, а в Ливане сохраняется крайне хрупкое перемирие между Израилем и «Хезболлой».

Несмотря на формальное соглашение о прекращении огня, стороны продолжают обмениваться ударами и обвинениями. Израиль заявляет, что действует в ответ на угрозы, а «Хезболла» парирует, что не намерена возвращаться к прежнему статус-кво и готовит дальнейшие шаги. Ситуацию дополнительно накаляет атака на миротворцев Временных сил ООН в Ливане, в результате которой есть погибшие и раненые.

ДАВЛЕНИЕ И НЕДОВОЛЬСТВО

На этом фоне в самих США и Израиле нарастает напряжение, но уже политическое. В Белом доме проходят закрытые совещания с участием ключевых фигур администрации, где обсуждают одновременно и переговоры, и кризис в Ормузском проливе.

Трамп продолжает держать жесткую линию: блокада не будет снята до заключения сделки. Однако даже внутри американского экспертного сообщества звучит критика, в частности, бывшие военные указывают: противоречивые заявления лишь усложняют переговоры и затягивают конфликт.

В Израиле давление идет снизу. В центре Тель-Авива прошли массовые протесты против политики правительства Биньямина Нетаньяху. Участники требуют прекращения конфронтации, досрочных выборов и пересмотра курса властей. Акции прошли мирно, но сам их масштаб показывает – внутри страны нарастает усталость от постоянной эскалации.

В Белом доме проходят закрытые совещания с участием ключевых фигур администрации, где обсуждают одновременно и переговоры, и кризис в Ормузском проливе.

В Белом доме проходят закрытые совещания с участием ключевых фигур администрации, где обсуждают одновременно и переговоры, и кризис в Ормузском проливе.

Фото: REUTERS.

ПОСРЕДНИКИ И РИСК СРЫВА

В контексте растущего напряжения усиливается роль посредников. Турция пытается продвигать идею полного прекращения конфликта, а президент Реджеп Тайип Эрдоган прямо говорит о рисках дестабилизации всего региона.

В переговорах активно участвует и Пакистан: его военное руководство уже выступало посредником в передаче новых предложений от США иранцам. Обсуждается возможность проведения следующего раунда переговоров в Исламабаде, но окончательного согласия пока нет.

В итоге сегодня Ближний Восток остается в точке неопределенности: с одной стороны – почти готовая сделка и дипломатическая активность, с другой – нарастающая военная эскалация и борьба за контроль над ключевыми логистическими узлами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пролив открыли, но торговля все равно стоит: почему Ормуз не спасает рынок

Дохлые авианосцы США: американские корабли посрамили страну в войне на Ближнем Востоке

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто первый моргнёт и снимет блокаду с Ормуза: Иран или США