Переговоры между США и Ираном, судя по утечкам, приблизились к развязке: по данным турецких источников, около 80% вопросов по ядерному досье уже согласованы. Речь идет не о символических пунктах, а о ключевых элементах будущей сделки, включая судьбу иранского обогащенного урана – его объем оценивается в 440-450 кило, и он может быть вывезен в третьи страны, такие как Турция или Пакистан.

При этом стороны продолжают торговаться за оставшиеся условия. Дональд Трамп демонстрирует привычный оптимизм и говорит, что соглашение может быть достигнуто буквально за «один-два дня», подчеркивая, что переговоры идут «очень хорошо». Но в Тегеране настроения заметно более сдержанные: там прямо дают понять, что новый раунд переговоров пока не согласован, а главным препятствием остаются давление со стороны Белого дома и завышенные требования.

Ситуацию усложняет и информационная война. В Вашингтоне утверждают, что иранцы якобы уже готовы отказаться от перекрытия Ормузского пролива и принять условия сделки, включая ограничения по ядерной программе. В Тегеране такие заявления отвергают: спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф обвиняет американскую сторону в манипуляциях и попытке давления через медиа.

ПРОЛИВ КАК РЫЧАГ

Пока дипломаты спорят, главный инструмент давления уже задействован – Ормузский пролив. Корпус стражей исламской революции восстановил военный контроль над этим стратегическим маршрутом и указал, что правила игры изменились.

Любое судно, приближающееся к проливу, может быть расценено как «сотрудничающее с врагом» с соответствующими последствиями. На практике это уже приводит к резкому сокращению трафика: десятки кораблей разворачиваются, не рискуя идти дальше. Более того, появляется информация о неформальной «плате за проход» до 2 миллионов долларов за баржу.

Параллельно растет число инцидентов: у берегов Омана фиксируются удары по коммерческим судам, а попытки пересечения пролива сопровождаются обстрелами. Британские структуры безопасности сообщают о попаданиях по танкерам и контейнеровозам.

На этом фоне Центральное командование ВС США заявляет о собственной морской блокаде: десятки судов уже были вынуждены изменить курс по требованию американских военных. Более того, Пентагон готовится расширить операцию за пределы региона и перейти к захвату иранских танкеров в международных водах.

ЭСКАЛАЦИЯ БЕЗ ПАУЗЫ

Военная логика все сильнее вытесняет дипломатическую. В Иране прямо заявляют: контроль над Ормузом будет обеспечен либо через переговоры, либо силой. Эту линию озвучил вице-президент Мохаммад-Реза Ареф, а военное руководство добавляет к этому жесткую риторику о готовности нанести новое поражение США и Израилю.

Параллельно Иран усиливает контроль над судоходством, намереваясь отслеживать каждый проходящий корабль и фактически регулировать доступ к проливу до окончания конфликта. В Тегеране подчеркивают: значительная часть снабжения американских баз в регионе идет именно через этот маршрут, а значит контроль над ним – вопрос нацбезопасности.

Одновременно обостряется ситуация на других направлениях. На севере Ирака иранские силы проводят операции против вооруженных групп, а в Ливане сохраняется крайне хрупкое перемирие между Израилем и «Хезболлой».

Несмотря на формальное соглашение о прекращении огня, стороны продолжают обмениваться ударами и обвинениями. Израиль заявляет, что действует в ответ на угрозы, а «Хезболла» парирует, что не намерена возвращаться к прежнему статус-кво и готовит дальнейшие шаги. Ситуацию дополнительно накаляет атака на миротворцев Временных сил ООН в Ливане, в результате которой есть погибшие и раненые.

ДАВЛЕНИЕ И НЕДОВОЛЬСТВО

На этом фоне в самих США и Израиле нарастает напряжение, но уже политическое. В Белом доме проходят закрытые совещания с участием ключевых фигур администрации, где обсуждают одновременно и переговоры, и кризис в Ормузском проливе.

Трамп продолжает держать жесткую линию: блокада не будет снята до заключения сделки. Однако даже внутри американского экспертного сообщества звучит критика, в частности, бывшие военные указывают: противоречивые заявления лишь усложняют переговоры и затягивают конфликт.

В Израиле давление идет снизу. В центре Тель-Авива прошли массовые протесты против политики правительства Биньямина Нетаньяху. Участники требуют прекращения конфронтации, досрочных выборов и пересмотра курса властей. Акции прошли мирно, но сам их масштаб показывает – внутри страны нарастает усталость от постоянной эскалации.

ПОСРЕДНИКИ И РИСК СРЫВА

В контексте растущего напряжения усиливается роль посредников. Турция пытается продвигать идею полного прекращения конфликта, а президент Реджеп Тайип Эрдоган прямо говорит о рисках дестабилизации всего региона.

В переговорах активно участвует и Пакистан: его военное руководство уже выступало посредником в передаче новых предложений от США иранцам. Обсуждается возможность проведения следующего раунда переговоров в Исламабаде, но окончательного согласия пока нет.

В итоге сегодня Ближний Восток остается в точке неопределенности: с одной стороны – почти готовая сделка и дипломатическая активность, с другой – нарастающая военная эскалация и борьба за контроль над ключевыми логистическими узлами.

