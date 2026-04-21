У вас такое было: вдруг навязчиво везде – на часах, на ценниках – начинают попадаться одни и те же цифры? Знаки судьбы сопровождают нас постоянно. Но черная кошка или зуд в правой руке (к деньгам!) – это, согласитесь, для простаков. То ли дело таинственные намеки, которые исподволь вам – именно вам! – посылает Вселенная.

Эффект Баадер-Майнхоф (именно так называется феномен) этой весной вошел в моду в Сети. Блогеры наперебой объясняют: если вам мерещатся единицы, готовьтесь пережить колоссальный личностный рост, а двойки предвещают удачу в семейной жизни. Стоп, но это же чушь какая-то (еще и ученое название придумали). Или нет?

Вместе с психиатром, доктором медицинских наук, ведущим научным сотрудником Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Львом Пережогиным KP.RU разбирается в странном явлении. И там, поверьте, не все так просто.

НАЧАЛОСЬ!

Дело было еще в СССР. Мой старший товарищ сдавал последнюю сессию на пятом курсе, и страшно нервничал. Сессия шла так себе, а конструкторское бюро, куда его обещали взять после вуза, похоже, дало заднюю. До кучи наметилась трещина в отношениях с девушкой (а ведь на лето свадьбу запланировали). Как-то мы шли мимо того самого бюро, а над проходной висели громадные электронные часы с цифрами.

- Опять! – закричал приятель, точно увидел призрака средь бела дня.- Видишь?

- Что?

- 11-11!

- Ну, 11 часов 11 минут.

Выяснилось: на очередном вираже своих переживаний другу почудилось, что его везде преследуют четыре единицы. И, хотя знакомец мой был забубенный технарь (даже в НЛО и мумие не верил), тут решил: неспроста. И даже додумался, будто в его бедах виноват некий дух, заключенный в единицах.

Я пожал плечами. Кто я такой, чтобы спорить? Сам собирал «счастливые билетики» (чтобы сумма трех первых цифр номера билета равнялась сумме трех последних).

Возможно, в наши дни будущий инженер попал бы в объятия мага, но тогда как-то все в жизни само наладилось - и в голове тоже.

ОНИ ПОВСЮДУ: ОТКУДА ВЗЯЛСЯ "ЭФФЕКТ БААДЕР-МАЙНХОФ"

1994 год, США, штат Миннесота. Человек по имени Терри Маллен пишет письмо в местную газету St. Paul Pioneer Press. И делится странной историей.

Ехал в машине, слушал радио, и узнал, что в 1970-е в ФРГ существовала левацкая экстремистская группировка «Баадер-Майнхоф». Каково же было удивление Терри, когда на следующий день, уже по телевизору, он вновь наткнулся на упоминание этой организации. А в книжном магазине на видном месте стояла книжка про нее. И теперь, куда он ни пойдет, эти Баадер и Майнхоф преследуют повсюду. Что со мной не так? – вопрошал бедолага.

Газета опубликовала рассказ, и легла под завалами писем: а у нас то же самое, уверяли люди. Типичное сообщение:

- Давно ищу работу. И вот долгожданное собеседование в компанию «Дядя Вилли и сыновья». Я о такой и не слышал. Но я теперь везде вижу их рекламу! Ее не было! Они меня преследуют? Или я схожу с ума?

Лишь в середине нулевых годов психологи взялись за изучение феномена, и прозвали его «иллюзия частоты» или, иначе, эффект Баадер-Майнхоф (а вы-то думали, это имена ученых?). Людям кажется, будто что-то приходит в их жизнь чаще, чем «положено». Цифры вроде 11-11 или 22-22 – вариант иллюзии, наиболее распространенный.

ПРИВЕТ ОБЕЗЬЯНАМ: ПОЧЕМУ МОЗГ РЕАГИРУЕТ НА ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ СЛОВА И ЧИСЛА

В России о феномене Баадер-Майнхоф пишут редко, а вот на Западе месяца не проходит без новой публикации. Одна, недавняя, озаглавлена кокетливо: «Не читайте это исследование». Мол, узнаете про «иллюзию частоты», и вам тоже мерещиться будет.

Что же пишут? Все нормально, это не патология, а особенность – от животных унаследовали. Мол, наш мозг заточен на то, чтобы искать закономерности. Идет обезьяна по саванне, слышит звуки, еще и следы леопарда видит. Мозг сопоставляет: вот звуки, а вот следы. Надо делать ноги. Поскольку речь идет о выживании, мозг относится к задаче неимоверно серьезно, и часто ищет закономерности там, где их нет. Лучше перебдеть, уверен мозг.

Давненько мы не видели леопардов в центре Москвы, но жизнь не стала проще и безопасней. Мы полны страхов и предчувствий. «Задачу понял», говорит мозг, и начинает искать. В какой-то момент он натыкается на что-то. Вы идете, погруженный в невеселые мысли, и взгляд падает на часы, 11 часов 11 минут. «В этом что-то есть!» - радуется мозг, он «нашел признак угрозы».

Когда вам снова попадутся эти цифры, сознание закричит – «оно, опять, началось!» Вы это чувствуете как странную, немотивированную тревогу. Которая почему-то связана с четырьмя единицами.

Дальше – больше. Мозг «перестает видеть» остальные цифры, а выделяет только эти. Теперь они «преследуют» вас повсюду. Поздравляем: вы в состоянии «когнитивного искажения», то есть искажения суждения.

НЕ ШУТИТЕ С ЭТИМ

Человек, попавший в плен «знаков», часто задает себе вопрос: со мной все в порядке? И очевидного ответа нет. Баадер-Майнхоф на бытовом уровне трудно отличить от феноменов дереализации, таких как дежавю, относимых к категории рецепторных расстройств, и нередко являющихся проявлением психиатрической патологии, рассказал KP.RU доктор наук Лев Пережогин:

- Такие явления могут быть предвестником, «зарницей» острого психоза, например, при шизофрении, или проявлением навязчивостей (обсессий) в структуре обсессивно-компульсивного расстройства. Действовать надо быстро, ведь «предвестники» не длятся долго, после сразу наступает собственно психоз с галлюцинациями, бредом и расстройствами сознания, - говорит врач.

Что такого в дежавю, кто не испытывал? Но одно дело раз-два в жизни. Другое – навалилось и преследует.

ВЕРЬТЕ РОДСТВЕННИКАМ

Проблема в том, что сам человек «красных линий» не осознает. Ведь – если он заболевает – происходит так называемая потеря критичности. Он охотно верит, что «знаки» реальны, «предназначены» именно для него.

- Заметить «неправильности» в поведении можно только со стороны. И замечают в первую очередь близкие люди. Именно они просто обязаны уговорить человека пойти к врачу, - объясняет Лев Пережогин.

Причем нужен не психолог, а психиатр или врач-психотерапевт (они принимают и в обычных поликлиниках, и ходить к ним нормально, цивилизованно и не стыдно).

Может, доктор посоветует меньше работать и больше спать. Но если налицо какое-либо психическое расстройство, придется полечиться, само не «рассосется», напоминает Лев Пережогин.

Безусловно, далеко не все, кто примечает цифры и знаки, больны, резюмирует доктор:

- Такие состояния могут быть характерны и для людей с особым складом ума, готовых примерить на свою жизнь самые разные философские концепции. В определенных обстоятельствах, как правило, неприятных, эти люди особенно уязвимы в части развития невротической симптоматики.

Конечно, чтобы понять, философические у вас причины, банальный стресс, или все хуже, надо сходить к врачу.

Как-то неловко получилось: вы, возможно, начали читать этот текст, чтобы развлечься, а мы вас напугали. Но мы не обезьяны в саванне, докторов вокруг нас много. Коли больны, так подлечат. Это лучше, чем сомневаться и себя изводить “совпадениями”.

КСТАТИ

Есть ли на самом деле «избранные» цифры?

Есть, и об этом четко говорит закон Бенфорда. Цифра 1 встречается в 30% чисел, которые мы видим в реальной жизни (номера домов и квартир, поездов и авиарейсов, длины рек, площади стран, численность населения…). Цифра 2 попадется лишь с вероятностью 18%, а 9 - 4%. Явлению есть математическое объяснение. Оно сложное, но суть в том, что мы пользуемся десятичной системой счета. Феномен открыл астроном Саймон Ньюком в 1881 году. Ньюком заметил, что в таблицах логарифмов страницы с единицами истрепаны, а с девятками даже не разрезаны. Потом эффект подтвердил физик Фрэнк Бенфорд в 1938 году.

КРАСИВАЯ ДАТА

Свадьбу играем в июне или декабре

Люди любят заключать браки в «красивые» даты Однако, календарь не дает широкого выбора. Скажем, в этом тысячелетии и десятилетии первая цифра – двойка, и она обязана быть, остальное как получится. И идеально складно не получится просто потому, что нет месяцев под номерами 20 или 26 (верните мне мой 12-12-12!). Молодоженам приходится идти на компромиссы и искать «просто прикольные сочетания». Например, в этом году на звание «красивых» дат претендуют:

В июне - 06.06.2026, 26.06.2026, 12.06.2026

В декабре - 26.12.2026.

К слову, для выбора «особого часа» возможностей еще меньше, 11-11 и 22-22, 12-12 и 12-21. А 33-33, например, не бывает. Недаром львиная доля страдающих симптомом Баадер-Майнхоф мучаются именно единицами и двойками. Цифры-то мы чаще всего созерцаем именно на часах.

К СЛОВУ

Маркетологи этим пользуются

Эффект Баадер-Майнхоф широко применяется в маркетинге. Представьте, что вы стоите у полки с неким товаром. Цены плюс-минус одинаковые. Товар какой фирмы вы возьмете? Скорее всего, рука потянется к той, о которой вы уже наслышаны. И есть ведь «аргумент»: «это же известный производитель, наверняка контролирует качество». Но что значит «известный»? Он потому и известен, что давал рекламу. Хотя вы не верите рекламе, постоянное упоминание того или иного товара оставляет след в памяти. Мозг предпочитает знакомое – оно «проверенное» (хотя вы лично, может, и не проверяли, не покупали еще этот товар), «известное», а значит, «надежное».

Прислушайтесь, что говорят прохожие

Психолог и мистик Карл Юнг рассматривал совпадения не как «иллюзию», а как нечто значимое. Он считал, что человек как бы заперт в «клетке» своего Я, а снаружи есть (почти) непостижимый «внешний мир». Связь между ними как раз устанавливают «знаки». Юнг советовал: примечайте и записывайте. Скажем, думаете о человеке по имени Николай, и тут раз, по пути магазин «Мужские костюмы Николай». Неспроста!Что именно происходит в такие моменты, Юнг пытался понять с помощью физика Вольфганга Паули. Тогда как раз зарождалась квантовая механика, и, казалось, она-то объяснит, как работает подсознание. Но – не объяснила.

