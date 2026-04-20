Лунная миссия «Артемида II» установила еще один рекрорд: астронавты улетели дальше всех от других людей

Дальше всех астронавты находились от тайконавтов.

В ночь с 6 на 7 апреля 2026 года корабль «Орион» миссии «Артемида II» облетел Луну, удалившись от Земли на расстояние 406 778 километров. Тем самым четыре астронавта, находившиеся на борту, побили прежний рекорд, который невольно установил экипаж «Аполлона 13». Он тоже облетел Луну, находясь в 400 171 километре от нашей планеты.

Однако, как выяснилось, астронавты «Ориона» неожиданно установили еще один рекорд дальности. В какой-то момент кто- то из них четверых оказался в 419 643 километрах от кого-то из троих тайконавтов – членов экипажа китайской орбитальной станции «Тяньгун». А она, в свою очередь, в этот момент находилась по другую сторону от Земли, чем и Луна, и "Орион".

Рекордное расстояние вычислил энтузиаст — специалист по слежению за спутниками, астрофизик Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowel)

Ученый проверил: Международная Космическая Станция (МКС) была тоже далеко, но находилась все-же чуть ближе к «Ориону» - максимальное расстояние между ними составляло 419 581 километр.

Зафиксирован второй рекорд «Ориона» по дальности полета.

По словам Макдауэлла, взяться за расчеты побудило NASA, сообщив на какое именно расстояние от Земли удалилась миссия «Артемида II». Энтузиаст сразу подумал, что до МКС, возможно, будет еще дальше. Но, в итоге, оказалось, что 6 апреля китайская орбитальная станция находилась все же на самом большом удалении.

