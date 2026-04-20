Маятник большой политики качнулся в другую сторону: две недели назад Европа ликовала после поражения на выборах в Венгрии партии Виктора Орбана, а сегодня она озадаченно признает победу на выборах в Болгарии «пророссийского» Румена Радева.

Победу бывшему президенту (Болгария - парламентская республика) и военному летчику предсказывали. Но отводили его партии «Прогрессивная Болгария» не больше 30 процентов голосов. Радев же набрал около 45%. Это почти втрое больше, чем получила долгое время правившая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ).

Впервые за последние девять лет политическая сила получила в болгарском парламенте абсолютное большинство.

С КАКОЙ ПРОГРАММОЙ РАДЕВ ШЕЛ НА ВЫБОРЫ В БОЛГАРИИ

За последнюю пятилетку эти выборы в Болгарии стали восьмыми. Так часто не лихорадило политические системы ни одной другой страны Евросоюза.

Главный лозунг предвыборной кампании Радева – борьба с коррупцией, которая срослась с властью, и восстановление дееспособного государства.

Выступая после голосования в воскресенье утром Радев сказал, что выборы - это возможность «забрать» страну у олигархов: «Нам нужен путь к демократической, современной европейской Болгарии. Нам нужна очень сильная программа в парламенте, чтобы поддержать болгарских граждан и как можно скорее вывести страну из крайне сложной ситуации».

ЧТО РУМЕН РАДЕВ ГОВОРИТ О РОССИИ

Говоря об отношениях с Москвой, Румен Радев сказал: «Надеюсь, что мы будем развивать практические отношения с РФ, основанные на взаимном уважении и равном обращении».

Радев всегда подчеркивает роль России в освобождении Болгарии от Османской империи в 1878 году. Два года назад он как президент заблокировал предложение правительства перенести национальный праздник страны с 3 марта, когда в 1878 году Россия и Турция подписали договор, вернувший Болгарии государственность.

Западная пресса с подачи The Financial Times уже называет Радева «троянским конем» России в Европе. За несколько дней до выборов, отвечая на обвинения в симпатиях к Москве, он заявил: «Я не понимаю, что значит пророссийская позиция. У меня полностью проболгарская позиция, проевропейская».

Это очень важно: новый лидер Болгарии видит прагматичные отношения с нашей страной одним из условий благополучия своей родины. Чего он не скрывал, когда был почти девять лет президентом Болгарии.

БУДУЩИЙ ПРЕМЬЕР БОЛГАРИИ ОСУЖДАЛ АНТИРОССИЙСКИЕ ВЫХОДКИ

Еще в 2018-м, когда болгарское правительство пыталось водить за нос Москву со строительством газопроводов (сначала «Южного потока», затем «Турецкого потока»), Румен Радев заявлял, что Болгария нуждается в российском газе. Но у болгарского президента полномочия символические, поэтому противиться правительству, не раз срывавшему соглашения по газопроводам в интересах США и ЕС, он не мог.

Президент Радев в 2020-м даже собирался в Москву на 75-летие Победы, но потом отказался от визита, явно не желая дразнить «гусей» из Брюсселя.

Когда в 2022 году из Болгарии по инициативе Брюсселя выслали несколько десятков российских дипломатов и отношения двух стран были на грани разрыва, Радев полностью публично отрекся от этого решения, осудив его. Но антироссийская выходка Софии с ним, как выяснилось, даже не обсуждалась.

СТАНЕТ ВТОРЫМ ФИЦО?

После начала специальной военной операции на Украине Радев выступил категорически против поставок оружия Киеву, заявив, что это вовлечет Болгарию в конфликт. Но для того, чтобы отменить решение правительства быть на стороне Зеленского, у политика не было полномочий.

Отставной генерал сам в Киев не ездил и не раз говорил: Украина победить Россию не сможет, надо искать политико-дипломатические решения. Поэтому победа партии бывшего президента стала плохой новостью для Зеленского, уже написала The New York Times.

Радев, кстати, был категорически против подписания техническим правительством Болгарии соглашения о военном сотрудничестве с Украиной и вполне может отменить его, когда сформирует кабинет.

Называя Радева «новым Орбаном», в Европе все же успокаивают себя тем, что у свежеизбранного болгарского лидера нет такого политического влияния, международных связей и готовности идти на обострение с евробюрократами, как у проигравшего в Венгрии Орбана.

Радев, по мнению политолога Александра Камкина, скорее всего, станет в ЕС еще одним Фицо – словацкий премьер все-таки старается не «нарываться» и в итоге, выторговав для себя какие-то выгоды, соглашается с решениями Брюсселя по Москве и Киеву.

КТО ТАКОЙ РУМЕН РАДЕВ: БИОГРАФИЯ

Румену Радеву 62 года. Он с отличием окончил Высшее военно-воздушное училище в Болгарии, в начале девяностых прошел переподготовку в эскадронной офицерской школе в США. Там же позже окончил Военно-воздушный колледж.

Пилот первого класса, имел опыт полётов на истребителях МиГ разных типов, выполнял фигуры высшего пилотажа. В 2014-м получил звание генерал-майора и стал командующим ВВС страны.

Президентом Болгарии избран в 2017-м, в 2021-м переизбран на второй срок. В январе этого года объявил о досрочной отставке, чтобы принять участие в досрочных парламентских выборах с основанной им партией «Прогрессивная Болгария».

Владеет русским языком.

