«Ваш автомобиль в зоне временного знака, оплатите штраф»: мошенники придумали новую схему, как обманывать водителей

Если перейти по ссылке, самое безобидное, что может случиться – деньги за «штраф» уйдут мошенникам. Но есть и более серьезные последствия. Фото: Pavel L Photo and Video/Shutterstock/Fotodom

КАК ПЫТАЮТСЯ ОБМАНУТЬ

«Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф – 3000 рублей. Оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения», - типичное (текст может варьироваться) сообщение, пришедшее на телефон. По смс или в мессенджере. Теоретически – могут и на электронную почту прислать. Человек пугается, кликает по приложенной ссылке, и…

Дальше самое безобидное, что может случиться – деньги за «штраф» уйдут мошенникам. Но есть и более серьезные последствия. Злоумышленники получат данные вашей банковской карты (которые вы сами и введете, включая код CVC) – и могут списать уже куда больше указанной суммы. Плюс по такой ссылке легко «заразиться» вредоносной программой. А это грозит и выходом устройства из строя (смартфона, планшета, ноутбука, компьютера – смотря, чем в этот момент пользовались), и воровством личных данных, включая доступы к банковским приложения.

Перейдя по вредоносной ссылке мошенников, вы можете потерять деньги и личные данные. Фото: phM2019/Shutterstock/Fotodom

При этом заподозрить что-то не так-то и просто. Ссылки в сообщениях от мошенников как правило ведут на «фишинговые сайты» - поддельные страницы, которые визуально не отличаются от всем привычных сервисов, включая, например, «Госуслуги». То есть до последнего момента можно и не узнать, что попал «куда-то не туда». Так что простейшее решение – не переходить вовсе.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ШТРАФЫ

- История не новая, но, увы, не теряющая актуальность, - рассуждает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с корреспондентом KP.RU. – Всплески активности мошенников по старым отработанным схемам случаются постоянно. И каждый раз, к сожалению, они умудряются найти новых «клиентов».

В последнее время случаи участились именно с автомобилистами. Расчет – на жителей больших городов и на фактор сезонности. Весной часто начинаются ремонтные дорожные работы, появляется много временных знаков – в том числе, запрещающих и парковку. Уследить за ними не так просто, так что автолюбитель допускает вероятность того, что мог какой-то такой знак не заметить и действительно оставить машину в запретной зоне. Тогда сообщение о штрафе становится пусть неприятной, но не такой уж неожиданностью. Кто-то верит – переходит по ссылке и… теряет деньги.

Весной часто начинаются ремонтные дорожные работы, появляется много временных знаков, уследить за ними не так просто. На это и рассчитывают мошенники Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Так что перво-наперво – никуда не торопимся и никакие ссылки не кликаем, - советует Антон Шапарин. – Помним, что на уплату штрафа нам полагается 70 дней (их них 10 дней – на обжалование). И даже скидка действует 30 суток. Достаточно, чтобы зайти в личный кабинет «Госуслуг» и проверить – действительно ли было нарушение.

Можно использовать специальные мобильные приложения, но… все они – неофициальные. Это не значит, что ими управляют мошенники. Но сохранность введенных в них личных данных вам все равно никто не гарантирует. Надежнее проверить наличие штрафов двумя способами – через личный кабинет на «Госуслугах» или официальный сайт ГАИ. Хотя жители Москвы могут сделать это и на столичном портале mos.ru. Там же проще оплатить штраф – быстро и без комиссий (банковской картой или посредством СБП). Хотя никто не запрещает распечатать квитанцию – и отправиться в отделение банка.

- Надо иметь в виду, что сведения о штрафах не всегда отображаются мгновенно, - добавляет Антон Шапарин. – Они могут появляться с задержкой в несколько дней. Но это в любом случае не повод торопиться и доверять сообщениям от мошенников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россиянам назвали новую схему мошенников: речь идет о парковке

Как вы тачку назовете: Что означают названия известных автобрендов и кто их придумал

Как мошенники вымогают деньги у автомобилистов и что делать, если заподозрили автоподставу