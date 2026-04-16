«Чтобы статьи попадали в сердце читателей»: В Донецке обсудили, как некоммерческим организациям громче заявлять о своих проектах

Форум-интенсив «Информационная открытость как основа для конструктивного диалога» в Донецке провела команда федеральной медиаплатформы «Открытые НКО» и Издательского дома «Комсомольская правда».

«Открытые НКО» в стране появилась семь лет назад при поддержке Фонда президентских грантов. Она помогает социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) взаимодействовать со СМИ: публиковать новости о своих проектах, а также получать рассылку материалов в федеральные и региональные издания.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

В Донецк федеральные медиаэксперты и тренеры приехали большой командой во главе с руководителем проекта «Открытые НКО», руководителем социальных программ медиагруппы «Комсомольская правда» Анной Хороших. В Молодежном центре Донецка при содействии Ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций ДНР собрались неравнодушные представители социально ориентированных НКО – ветераны боевых действий, волонтеры, деятели культуры, представители органов власти и СМИ.

– Люди должны знать о ваших добрых делах – как в регионе, так и во всей стране, – обратилась к участникам обучающего форума Анна Хороших. – «Открытые НКО» (dobro.live») – это своего рода открытая «пресс-служба» некоммерческих организаций. Важно, чтобы социальные статьи попадали в сердце читателей. Тогда их возьмут и на страницы федеральных СМИ.

На форуме рассказали о возможностях, которые дает онлайн-платформа «Открытые НКО». Писать о себе могут как сами НКО, так и, например, начинающие журналисты. Лучшие публикации сможет прочитать вся страна! Рассказы о добрых делах на портале приведены по регионам – любое СМИ может разместить у себя понравившуюся историю. Взять дополнительный комментарий у героя – не проблема.

ПРЕСС-РЕЛИЗ – НЕ ОТЧЕТ

О том, как «попасть в сердце читателей», рассказал главный редактор «КП Донецк» Никита Макаренков.

– Мы всегда открыты для конструктивного взаимодействия с НКО, – рассказывает он. – Когда мы получаем пресс-релизы, нам, как и любому изданию, важно, чтобы этот материал не был отчетным. Нашим читателям интересно узнавать про людские судьбы – например, читать истории ветеранов СВО, которые нашли себя в мирной жизни. Людям нужны эмоции и герои. Не пишите о «реализации программы», пишите о «человеке, которому вернули веру в добро».

«КП Донецк» в ДНР работает с 2014 года. В регионе выходит ежедневная газета четыре раза в неделю. Раз в неделю – спецвыпуск, его номера (а это более 100 тысяч экземпляров в неделю) активисты раздают бесплатно. Сайт «КП Донецк» также удерживает лидирующие позиции.

Мастер-класс для НКО, как подготовиться к интервью, провела медиатренер Евгения Коломеец. Гостья – радиоведущая Липецк FM. Евгения дала практические рекомендации по работе со СМИ, рассказав, как выстраивать сотрудничество, которое принесет пользу и развитию НКО, и будет интересно аудитории издания.

Форум завершился увлекательной деловой игрой, направленной на освоение медиапродвижения социальных проектов. Все участники распределились по командам и побывали в роли редактора СМИ, директора фонда и благополучателя.

МОТИВАЦИЯ НА ДАЛЬНЕЙШУЮ РАБОТУ

Проведения первого подобного форума в регионе дает надежду, что СМИ и НКО станут ближе.

- Для нас важно, чтобы о наших проектах узнавало как можно больше людей, - говорит «Комсомолке» директор киностудии «Донфильм» Екатерина Лашина. – Такие форумы дают большую мотивацию на дальнейшую работу, и благодаря интенсивам мы будем выстраивать более продуктивную работу со СМИ.

Представитель киностудии «Донфильм» пригласила наших журналистов на закрытый показ первого в России полнометражного нейрофильма «Тайна Тайн».

- Мы не просто создали прецедент, мы формируем правила игры для всей индустрии. Пока другие опасаются искусственного интеллекта и выступают против него, мы доказываем, что нейротехнологии - это расширение возможностей автора, а не его замена, - говорит Екатерина Лашина.

Сейчас киностудия развивает стратегическое партнерство с международной медиагруппой Ayasat Media (Индия).

В ближайшее время мы более подробно расскажем о деятельности «Донфильм», сотрудничестве с зарубежными киностудиями и Втором Донецком международном фестивале, который пройдет в ДНР в сентябре этого года.