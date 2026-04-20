«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 21 апреля:

1. Новости с фронта: ВСУ потеряли более 1200 боевиков и 274 дрона

2. Под Одессой командиры качали деньги из воздуха

3. Зеленский выбивает из Мадьяра слитки и валюту

4. «Дружбу» усиленно «восстанавливают» словесным поносом

5. Безэкипажные катера для ВСУ немцы делают вместе с британцами

6. Федорова обвиняют в провале закупок для украинской армии

7. Киев не хотят подпускать к деньгам ЕС

8. Советник министра обороны жалуется на прилет дрона

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 21 АПРЕЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» вывели из строя 195 бойцов и танк. Сожгли 13 автомобилей и семь складов.

Подразделения «Запада» уничтожили 210 националистов и три бронемашины. Разбиты 13 автомобилей и два орудия.

«Южане» выбили из рядов ВСУ 205 боевиков и четыре станции РЭБ. Поражены 10 складов.

Группировки войск «Центр» упокоила 315 военнослужащих. Утилизированы шесть бронемашин и три автомобиля .

На счету «Востока» 230 солдат и офицеров врага. Спалили хорватскую РСЗО RAK-SA-12 и два склада материальных средств.

В активе «Днепр» - 50 боевиков, 28 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы и 274 беспилотника.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 21 АПРЕЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

В Одесской области фиктивно оформляли на службу

В офисе генпрокурора Украины признали, что под Одессой царит бардак. Командование одной из воинских частей ВСУ фиктивно оформило на службу почти два десятка «бойцов». В списки личного состава внесли 19 человек, которые не служили, но им оформили документы об «исполнении обязанностей». Командир части, двое его замов, заместитель комбата и комроты присвоили более 15 млн гривен или 340 тысяч долларов. На пятерых — сущие копейки, даже в Болгарии домик не прикупить.

Зеленский требует от венгров золото и валюту

Владимир Зеленский зол на Будапешт. Ему до сих пор не вернули средств «Ощадбанка», заблокированные в Венгрии при Викторе Орбане. Украинский лидер бубнит: «Они у нас деньги забрали. Будем говоритьс Мадьяром. Они должны вернуть». Полтора месяца назад в Венгрии задержали семерых украинцев. Которые в инкассаторском фургоне пытались провезти 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Вместо того, чтобы посадить инкассаторов на цепь, их в те же сутки депортировали в незалежную.

Вокруг «Дружбы» продолжается суета

Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл напомнил, что трубопровод «Дружба», якобы разрушенный, по прежнему не качает «черное золото» в Венгрию и Словакию. Он заявил: «Еврокомиссия тщательно следит за ситуацией и находится в контакте с обеими сторонами, чтобы упростить перезапуск нефтепровода «Дружба». Джилл не подтвердил возобновление поставок в ближайшие дни. И не признался, получил ли Киев от ЕК звонкие евро за ремонт трубопровода. В общем, как водится в этом оплоте демократии, деньги распилили — ремонтировать то было нечего....

Немцы с британцами делают катера для незалежной

Rheinmetall, немецкий оружейный гигант, и британская Kraken запустили в серию безэкипажные катера Kraken K3 Scout. Их выпустят 200 штук в год, главный потребитель — Украина. За выпуск техники отвечает совместное предприятие Rheinmetall Kraken GmbH. Длина модели - 8,5 метра, она развивает скорость до 100 километров в час. Этот БЭК предназначен как для разведки, так и для атак береговых и морских объектов. Ну что, очередной адрес взят на карандаш?

Федорова обвинили в провале закупок наземных беспилотников

Депутат Рады Анна Скороход снова зажигает. Она заявила: «Министр обороны Федоров - любитель компьютерных игр – провалил закупку наземных дронов. Фронту необходимо 8 тысяч единиц. Оплачена закупка лишь 500. Причина - не успели договориться об откатах». Парламентарий поделилась инсайдом: 21 апреля пройдет совещание с участием Зеленского: «Будут решать, что делать. Только с чем именно - с дронами, с откатами или с любимым министром?». «Вы слишком любите деньги» - описал бы ситуацию известный персонаж.

Берлин и Париж не подпускают Киев к деньгам ЕС

Financial Times утверждает, что ФРГ и Франция - против того, чтобы киевский режим получил доступ к бюджету Евросоюза. И против предоставления незалежной права голоса на заседаниях - до полноправного членства. Берлин предлагает Киеву статус «ассоциированного члена» . Украинцы могут глазеть на тусовку министров и глав государств, но влиять на решения и претендовать на европейские деньги могут только гримасами и криками. То есть никак. Париж называет это «статусом интегрированного государства». Французы не хотят, чтобы украинцы лезли со своим зерном и салом в сельхозпрограммы ЕС. В общем, предлагают куковать в приёмной, пока рак на горе не свистнет.

Советник министра обороны увернулся от дрона

Сергей Бескрестнов выполняет функцию советника главы Минобороны Украины. Советует он сейчас вдали от линии боевого соприкосновения, но к нему прилетело и в Киев. Он написал в соцсетях: «Управляемый реактивный «шахед» врезался в стену моего дома... Меня задело, но главное — я чудом жив». Раненый присовокупил, что морально «был готов к такому развитию событий». 52-летний выпускник Киевского военного института управления и связи с позывным «Флеш» ранее консультировать бойцов ВСУ по вопросам радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем. А последние три месяца советует новому министру, как завалить противника БПЛА. А зачем в сообщении о ранении реквизиты карты разместил — больничку в Киеве снабжают плохо?

