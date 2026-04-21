Скандально известный историк Олег Соколов, который убил и расчленил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, уже почти отсидел половину срока. 25 декабря 2020 года его приговорили к 12,5 годам колонии. Что с ним сейчас, как живет семья погибшей девушки, выяснила KP.RU.

Промзона Обухово на окраине Петербурга - за бетонными заборами гремят фуры, дымят трубы, а чуть дальше - исправительная колония № 6. Здесь отбывает наказание Олег Соколов, бывший доцент СПбГУ, убийца и расчленитель аспирантки. Ведет себя образцово-показательно. Читает лекции.

- Работает библиотекарем, проводит исторические занятия с осужденными, участвует в жизни колонии. Характеризуется положительно, - говорит KP.RU его адвокат Александр Почуев.

С самим «Наполеоном» (участвовал и проводил реконструкции - Ред.) журналистам общаться не дано. «Никаких интервью» - и все тут. Зато в 2021 году он успел выпустить мемуары. «Ей нужно любой ценой получить удар по лицу!», - писал в своей книге Соколов. «Я думал, что погубил чистую возлюбленную, которая злыми чарами была превращена в ведьму...»

В колонию, как ни парадоксально, ему летят письма от влюбленных. Поговаривают, даже роман был с одной поклонницей. Правда, до свадьбы не дошло.

…А семья Анастасии Ещенко учится жить заново. Для родителей дочь была любимицей и гордостью - отличница, красные дипломы, говорила на английском и французском. О романе с 60-летним преподавателем они знали. Не одобряли, но вмешиваться не стали - мало ли, вдруг любовь? И о том, что Соколов звал Настю замуж, тоже были в курсе. Но уже тогда девушка и сама говорила, что сомневается, нужно подумать. Лично познакомиться с избранником Галина Ещенко - мама убитой - должна была 13 апреля 2019-го... Не случилось. Увидели «жениха» только в зале суда.

- Мы не получали ни писем, ни извинений. Ничего. Он даже не попытался связаться. Я не хочу говорить об этом всем, вы уж поймите... - говорит KP.RU мама убитой Галина Ещенко.

26 апреля у Насти был бы 31-й день рождения. У Соколова же вскоре появится возможность подать ходатайство на условно-досрочное освобождение (это можно сделать после отбывания 2/3 срока). Поддержат ли его - покажет время.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Есть ли шансы?

Елена Пономарева, почетный адвокат Адвокатской палаты Московской области, эксперт по уголовному праву:

- По закону для особо тяжких преступлений (убийство относится к этой категории) подать ходатайство можно после отбытия не менее 2/3 срока. Таким образом, право на УДО у него все-таки возникает не сейчас, а примерно в 2028-2029 году. Если в нужный срок он воспользуется этой возможностью, судья принимает решение, убедившись, что осужденный действительно исправился и не нуждается в дальнейшем отбывании срока. Для этого оценивают совокупность факторов. Прежде всего, поведение в колонии - наличие поощрений, отсутствие взысканий, отношение к труду и режиму. То, что Соколов работает библиотекарем и ведет кружки - это плюс. Признание вины и раскаяние - один из важнейших критериев. На суде Соколов вину признал лишь частично, настаивая на «аморальном поведении» жертвы.

Шансы Соколова оцениваю, как крайне низкие. Основная причина - отсутствие явного раскаяния и неполное признание вины. Суд смотрит не только на поведение в колонии (которое может быть показным), но и на всю картину в целом, включая обстоятельства преступления и поведение на процессе. Положительная характеристика от администрации ИК - это важно, но часто не является решающим аргументом при таких тяжких и резонансных преступлениях.

КСТАТИ

Почему Соколову не дали пожизненный срок?

Пожизненное лишение свободы назначается только по квалифицированным составам - например, за убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием, или совершенное организованной группой. В действиях Соколова суд не усмотрел таких отягчающих обстоятельств. Назначая наказание, учел смягчающие обстоятельства - частичное признание вины, состояние здоровья (в том числе психическое расстройство, не исключающее вменяемости), отсутствие судимостей в прошлом и положительные характеристики. Таким образом, приговор в 12,5 лет колонии строгого режима был вынесен строго в рамках санкции статьи, с учетом всех обстоятельств дела и личности подсудимого.

ЕЩЕ ПРИМЕРЫ

Кто из убийц освободился

Удивительная ситуация произошла летом 2025 года. Из соликамской колонии для пожизненников «Белый лебедь» на свободу вышел убийца Андрей Попов. В 1995 году при задержании он застрелил пермского милиционера Дмитрия Власова. Через год его приговорили к смертной казни, но из-за моратория Попов отправился на пожизненное. Изменить приговор осужденный пытался дважды - в 2016-м и 2025-м. Оба раза обращался в Верховный суд. В итоге кассационный суд пересмотрел дело и дал «гастролеру из Читы» (так его прозвали в СМИ - Ред.) 15 лет, которые к 2025-му он уже отсидел. Никто до последнего момента не верил, что из «Белого лебедя» хоть кто-то сможет выйти, пока не освободился Попов.

Еще один из освободившихся - серийный убийца Егор Хабаров по кличке «Электрик». Его осудили за жестокую расправу над студентом Уральского финансово-юридического института. Парня заманили в гараж и там убили разрядом тока. В 2009 году «Электрика» признали невменяемым и отправили на принудительное лечение, но в 2023-м в охраннике одного из екатеринбургских ТЦ опознали Хабарова. Оказалось, что его отпустили из больницы, посчитав, что он выздоровел.

В большинстве же случаев опасным преступникам отказывают в досрочном освобождении, так как не каждый встает на путь исправления, несмотря на все усилия со стороны системы.

