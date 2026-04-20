В школе предложили ввести пятую четверть, чтобы без перегруза и нервотрепки выполнять творческие задания

Лето - время, когда о школьных четвертях хочется забыть. И просто наслаждаться жизнью.

Что, собратья - родители школьников, ждете июня, как соловей лета? И не догадываетесь, какая угроза нависла над долгожданными летними каникулами. Их продолжительность - три месяца, а в некоторых классах и больше - не дает покоя многим взрослым. Вот и в очередной раз возникла инициатива сократить долгожданный отдых за счет продления занятий еще на пару-тройку недель.

ВЕСЕЛЫЕ ИЮНЬСКИЕ ДЕНЬКИ

Член Общественной палаты Владислав Гриб так обосновал свою идею:

- В России летние каникулы длятся больше трех месяцев, и было бы неплохо в первые две недели июня сделать пятую четверть не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени.

Возможно, на это стоит потратить и весь июнь, считает общественник.

- Это могут быть самые разнообразные занятия - творческие, креативные, робототехника, художественное и музыкальное творчество.

По мысли члена ОП, в течение года на такие увлекательные и, бесспорно, полезные занятия не хватает времени. Дети и так перегружены заданиями и сложной учебной программой. И вот, покончив с учебниками и тетрадями, могли бы посвятить этому июньские дни.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

Предложение взорвало интернет. Родительские чаты и блоги учителей запестрели вопросами: за чей счет банкет? В том смысле, что в июне многие школы превращаются в ППЭ - пункты приема экзаменов. В них проводятся ОГЭ и ЕГЭ. Находиться посторонним, не организаторам экзаменов и не выпускникам, в них в это время нельзя. Большинство учителей задействовано в итоговой аттестации. Где и кто будет проводить с детьми пятую четверть? Когда учителя смогут отгулять законные 56 дней отпуска?

Родители тоже не обрадовались, мягко говоря. Да, занять чадо на три месяца или пристроить куда-то, чтобы не болталось без дела, - задачка со звездочкой. Смена в хорошем детском лагере стоит дорого, отпуска у пап-мам короткие. Но все равно большинство взрослых ждут каникул с нетерпением. Наконец-то можно отдохнуть от круговерти домашних заданий, школьных требований и нервотрепки с двойками и пятерками. Лишиться этой отрады ради робототехники, музыки и изо? Конечно, по идее, которую озвучил Владислав Гриб, творческая четверть нужна не ради оценок. Но мы тоже люди опытные. Знаем хватку закаленных педагогов, которые придумают систему оценивания, даже если баллы в дневник выставлять будет не нужно. Не пятерки, так звездочки в тетрадь. Не звездочки, так «зачтено». В общем, и понятно: мотивировать и дисциплинировать учеников как-то надо. И это самый простой и прямой путь.

ПУСТЬ ОНИ ВСЕ-ТАКИ ОТДОХНУТ

В Министерстве просвещения тут же прокомментировали инициативу, назвав ее нецелесообразной.

- Каникулы - это всегда время для отдыха и оздоровления ребят, - подчеркнул министр Сергей Кравцов.

Тем более, напомнил глава Минпроса, школы и так работают с детьми летом. Во многих из них открываются пришкольные лагеря с дневным пребыванием. И там ребята и рисуют, и музицируют, и играют в спортивные игры. И даже ходят и ездят на экскурсии. Без всякой пятой четверти. В добровольном порядке.

В прошлом году в стране работали более 40 тысяч детских лагерей. Из них свыше 32 тысяч - как раз с дневным пребыванием.

P.S. Министерство просвещения определило объем учебной нагрузки для учеников 10 - 11-х классов. За два года обучения он составит от 2312 до 2516 часов, заявил представитель ведомства Максим Костенко.

То есть при пятидневке старшеклассники могут быть загружены до 34 часов в неделю. При шестидневке - до 37 часов. Плюс еще надо ухитриться делать домашку. А вы говорите, слишком много школьники отдыхают…

