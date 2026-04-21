Евросоюз возьмет Россию на ядерный прицел: Брюссель теряет веру в поддержку США и хочет обзавестись коллективным оружием массового уничтожения

На следующей неделе в Нью-Йорке начнет работу очередная Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Его подписала 191 страна, включая абсолютно все европейские государства. Применительно к континенту это означает, что находящиеся там ядерные страны (Россия, Великобритания и Франция) не должны передавать такое оружие другим, а остальные обязаны не приобретать и не создавать его.

Ожидается, что на конференции многие западные участники, в первую очередь американцы, набросятся на Иран, обвиняя его в нарушении ДНЯО. Но в это же самое время в Европе в глубокой тайне началась подготовительная работа по созданию собственного ядерного потенциала. Владеть им станут не отдельные государства и не НАТО, к нему не будут иметь никакого отношения США. «Ядерная кнопка» окажется в распоряжении Еврокомиссии - главного правительственного органа Евросоюза. И направлено это оружие будет только в одну сторону - на восток, против России.

Но создание такого коллективного арсенала ознаменует собой похороны ДНЯО, весь режим нераспространения на планете затрещит по швам. Зачем же европейцы спешат раскрыть над своими головами «личный» ядерный зонтик?

РАЗВЕДКА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В Старом Свете начинают дрожать крупной дрожью всякий раз, когда Дональд Трамп обещает вывести США из НАТО и бросить Европу на произвол судьбы. Кто поймет, что на уме у нынешнего хозяина Белого дома: может быть, просто пугает, а может, и всерьез осерчал. Гренландию-то ему не отдали да и по Ирану вдарить не помогли. А ну как и вправду закроет американские базы в регионе и уберет войска вместе с ядерными бомбами и ракетами - что тогда делать? Ведь Европа не скрывает, что готовится воевать с Россией - через два-три, ну максимум через четыре года. Но без ядерного прикрытия со стороны Соединенных Штатов это гиблое дело. Значит, придется рассчитывать на свои силы.

В начале апреля Служба внешней разведки Российской Федерации сообщила, что, по полученным ею данным, руководство Еврокомиссии приступило к скрытому формированию собственной ядерно-оружейной промышленной базы и начинает подводить общественность к восприятию этой идеи. «В дальнейшем предполагается официально оформить общеевропейскую доктрину ядерного сдерживания, опирающуюся на французский и британский военно-технические потенциалы, а также на финансовые и инфраструктурные вклады стран ЕС, не обладающих ядерным оружием. Одновременно Евросоюз зарезервирует себе возможность создания полностью автономного командования ядерными силами», - говорится в сообщении СВР.

Серьезная роль в решении этой задачи отводится Германии. Там есть мощная научная база и технические возможности для создания компонентов такого оружия. В лабораториях в Карлсруэ, Дрездене, Эрлангене и Юлихе можно за месяц наработать оружейный плутоний в количестве, достаточном для создания одного ядерного заряда. А, например, на обогатительном предприятии в Гронау есть возможность то же самое проделать с оружейным ураном, но уже всего за неделю.

УДРУЧАЮЩАЯ ДИНАМИКА

Информация разведки об усилиях по созданию нужных настроений в европейском общественном мнении вовсю подтверждается. Вот лишь недавние примеры. На Берлинской конференции по безопасности председатель совета директоров концерна Airbus Рене Оберман призвал Евросоюз обзавестись тактическим ядерным оружием «для успешного противодействия России». Мол, российские «Искандеры» в Калининградской области и «Орешник» в Белоруссии - это «серьезная угроза для Европы».

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на военно-морской базе Иль-Лонг, где стоят французские ядерные субмарины, и предложил провести совместные ядерные учения с Германией и некоторыми другими странами - членами ЕС. Вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем он анонсировал создание двусторонней координационной группы по ядерным вопросам с целью «расширенного сдерживания» России. Правда, так и осталось непонятным, что конкретно имеется в виду.

В Москве внимательно следят за этими телодвижениями. «Честно говоря, динамика не то что последних лет, а месяцев и даже дней действительно не может не удручать, - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Мы отмечаем взрывной всплеск не только риторики, но явного интереса к теме ядерного оружия со стороны европейских столиц, которые еще недавно вроде бы ратовали за скорейшее ядерное разоружение».

КОМПЕТЕНТНО

Михаил Тимошенко: Эти русофобы могут втянуть мир в фатальную катастрофу

О том, насколько далеко готовы зайти в своих планах европейские политики и возможен ли технологически их амбициозный проект, мы поговорили с экспертом в области ядерных вооружений Михаилом Тимошенко.

- Действительно ли у Евросоюза может появиться свой ядерный арсенал?

- Пока там только формируют общую доктрину, и к информации нашей разведки об этом надо отнестись серьезно. Но есть несколько принципиальных проблем, решить которые будет невероятно трудно. Например, британцы хоть и имеют свои боеголовки, но носители зарядов - американские ракеты Trident на подлодках. Запустить их без кодов доступа нельзя, а они - у американцев. Собственные коды имеют французы, но я с трудом представляю ситуацию, когда этими сверхсекретными данными Париж будет делиться с кем-то еще. Французский ядерный потенциал задумывался еще де Голлем исключительно как национальный.

- Но они вроде готовы привлечь Германию.

- Не получится технически. Французские боеголовки несовместимы с немецкими самолетами или ракетами. Надо переделывать всю германскую линейку носителей, а это немалое время и огромные деньги.

- Подходящие боезаряды, в том числе тактические, можно произвести на основе облученного ядерного топлива из реакторов АЭС. В Европе много хранилищ с такими отходами.

- Подобные технологии есть только у тех же немцев, возможно, еще у шведов. Но вопрос в масштабах. В любом случае это будет не поточное, а поштучное производство. Для промышленного изготовления боезарядов нужны тысячи специальных центрифуг, безумное количество энергии. Необходимо возводить заводы, энергетические мощности. Кто это будет строить, финансировать - на эти вопросы пока нет вразумительных ответов.

- Если взглянуть на проблему с политической точки зрения - в чьем ведении будут командные центры?

- Та самая «атомная кнопка» должна быть у кого-то одного. Например, в НАТО она сейчас у американского командующего вооруженными силами блока, да и то с большими ограничениями. Кто это будет решать в ЕС - Еврокомиссия в Брюсселе? Но Британия из Евросоюза вышла. Париж с Берлином и остальные с совещательным голосом? Утопия - больше смахивает на какое-то профсоюзное собрание.

- Интересно, как США отнесутся к европейской инициативе?

- Однозначно негативно, тем более при нынешней администрации. Во-первых, такая бесконтрольная прыть со стороны Европы для Вашингтона неприемлема - в западном мире ядерную безопасность должны обеспечивать только Штаты. Во-вторых, совершенно сбрендившие на русофобии европейские лидеры (кстати, французские боезаряды очень хочет разместить у себя Эстония) могут от испуга или еще от чего-нибудь и впрямь задействовать свое «автономное» ядерное оружие, втянув и Америку, и весь мир в чудовищную катастрофу.

- Перспектива мрачная...

- Но мне кажется, что этот европейский оборонный прожект, как и другие их коллективные инициативы в военной сфере, останется лишь громкой декларацией. Уж слишком много вырисовывается непреодолимых противоречий.

