Кадр из видео Минобороны РФ

Минобороны демонстрирует кадры боевой работы ударных беспилотников «Молния-2», применяемые ульяновскими десантниками. С помощью таких «птичек» наши воины

срывают ротацию украинских войск на Ореховском участке фронта в Запорожской области.

Боевая работа расчета ударного БПЛА «Молния-2»

«Ежедневно подразделения беспилотных систем Воздушно-десантных войск наносят удары по противнику, ликвидируя его технику и живую силу. В ходе недавних вылетов операторы БПЛА выявили перемещение группы пехоты украинских вооруженных сил на пикапе, направлявшемся к передовым позициям для проведения ротации. Разведка с воздуха обнаружила, что бойцы ВСУ прибыли в оборудованные укрытия в лесополосе», - комментируют кадры в Минобороны России.

На записи можно увидеть, как точным попаданием ударный дрон самолетного типа «Молния-2» ликвидировал автомобиль, перевозивший личный состав.

В военном ведомстве отмечают, что последующими ударами «Молний-2» воины «крылатой пехоты» разрушили укрытия, что привело к уничтожению украинских военнослужащих.

«Работаем по технике и блиндажам, много уничтожаем машин, пунктов БПЛА, антенны видим, работаем по всем направлениям», - рассказал начальник расчета «Молния-2» с позывным «Опер».