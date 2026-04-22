Кадр из видео Минобороны РФ

Подразделения 58-й общевойсковой армии, действуя в рамках группировки войск «Днепр», продолжают наступление на Ореховском тактическом направлении в Запорожской области. Продвижение ведется при активной поддержке артиллерии, авиации и разнообразных беспилотных систем.

«На одном из участков фронта штурмовая группа мотострелкового соединения гвардейской армии успешно взяла ключевой опорный пункт, провела его зачистку и передала занятые позиции укрепительным подразделениям. Разведка, включая аэрофотосъемку, позволила выявить оборонительные сооружения и огневые точки противника, которые затем были успешно подавлены артиллерийским огнем, авиационными ударами и поражены беспилотниками», - комментируют кадры в Минобороны России.

Боевая работа штурмовых подразделений группировки войск «Днепр»

После такой огневой подготовки, к опорному пункту выдвинулись штурмовые группы на легкой технике, включая багги и квадроциклы. С использованием FPV-дронов для огневой поддержки, они стремительно атаковали с различных направлений, захватили и полностью зачистили объект.

После закрепления на опорном пункте, штурмовики малыми группами, используя особенности рельефа, проникли на позиции противника и завершили уничтожение выявленных боевиков ВСУ, которые не сложили оружие.

«Работаем быстро и четко. После разведки, командиры ставят задачи. Россия всегда была сильной страной, а русский народ непобедимым. У нас это в крови, я так считаю», - отметил санинструктор штурмовой роты с позывным «Хасан».

После взятия позиций штурмовые отряды приступают к удержанию захваченных позиций. Одновременно, подразделения ударных БПЛА успешно нейтрализуют небольшие группы противника на дальних подступах к основным позициям.