Что носить этой весной: гипертрофированные рукава, романтичное кружево и гороховый принт

Продолжаем рассказывать об актуальных трендах, которые будут уместны, как в конце весны, так и летом. Мы выбрали тенденции, которые подойдут многим, и будут уместны в разных ситуациях — в офисе, на прогулке или на вечеринке. В моде прослеживается явный уклон в сторону романтизма. Впрочем, и практичный кэжуал не сдает позиций.
Polka dot или классический узор в горошек попал в топ горячих весенне-летних трендов. Романтичный принт покрыл абсолютно все: платья, брюки, обувь, аксессуары. В идеале сочетать вещи в горох с нейтральными предметами гардероба, например, белыми блузами, рубашками или брюками и юбками. Или же комбинируйте этот принт с привычными джинсами. Кстати, сейчас горох уместен, как в повседневной жизни, так и на светских раутах.
Дополняйте свои образы актуальной обувью, например — лодочками kitten heel, слингбэками или мюлями, как на плоском ходу, так и на каблуке.
В этом сезоне многие бренды обыгрывают классические тренчи и плащи по-своему, видоизменяя крой и добавляя интересный декор — например, шнурки, ленты и бусины. Такой плащ будет уместен и летом, если носить его нараспашку и сочетать с трендовыми капри и балетками.
Спешим обрадовать любителей практичной моды — балетки все так же в тренде. Сейчас популярны модели с квадратными мысами на шнурках или с ремешками.
Деним никогда не выйдет из моды, а вместе с ним и джинсы. Единственное, меняются фасоны. Так как в последние годы дизайнеры ностальгируют по прошлому, то в тренде джинсы клеш и со стрелками.
С чем мы носим ретро-джинсы? Сочетайте их с вязаными поло или джинсовыми рубашками и куртками.
Наверняка, многие заметили, как оверсайз и тренировочные костюмы, из которых мы буквально не вылезали в ковидные годы — постепенно ушли в прошлое. В моде снова женственность: приталенные силуэты, оборки, воланы, кокетливые принты, и, конечно, же романтичное кружево. Обратите внимание на платья и топы (особенно, в бельевом стиле), а также юбки, декорированные кружевом.
Сочетайте кружевные вещи с минималистичными босоножками, балетками или слингбэками — например, в горох.
Как бы нам ни казалось, что замши стало слишком много, она не выходит из моды уже который сезон. В ассортименте брендов можно найти множество вариантов курток, которые идеально впишутся в повседневный гардероб. Пожалуй, самый популярный фасон — куртка прямого кроя с отложным воротником.
Можно также прикупить удобные как домашние тапочки замшевые лоферы. Кстати, идеальный вариант для офиса.
Если силуэты мы выбираем приталенные, то рукава, как правило, гипертрофированные. За счёт этого наша талия выглядит еще более тонкой. «Большие» рукава украсили жакеты, платья, куртки и плащи. Но, пожалуй, самым востребованным стал все же жакет. Такую вещь можно комбинировать с леггинсами, джинсами «скинни» и обувью на высоком каблуке, создавая драматические образы. Если говорить о более расслабленных луках, я бы поэкспериментировала с капри и слингбэками на маленьком каблуке. Либо носите жакет с джинсами, брюками и балетками и ходите так на работу.
