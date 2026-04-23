Что носить этой весной: гипертрофированные рукава, романтичное кружево и гороховый принт

Жакет Zarina, костюм M'Studio, брюки и блуза Vittoria Vicci. Фото: lamoda.ru/mstudio.su

Продолжаем рассказывать об актуальных трендах, которые будут уместны, как в конце весны, так и летом. Мы выбрали тенденции, которые подойдут многим, и будут уместны в разных ситуациях — в офисе, на прогулке или на вечеринке. В моде прослеживается явный уклон в сторону романтизма. Впрочем, и практичный кэжуал не сдает позиций.

Стилист Ольга Родина рассказала о трендах весны и лета. Фото - Александр Мурашкин

Polka dot

Polka dot или классический узор в горошек попал в топ горячих весенне-летних трендов. Романтичный принт покрыл абсолютно все: платья, брюки, обувь, аксессуары. В идеале сочетать вещи в горох с нейтральными предметами гардероба, например, белыми блузами, рубашками или брюками и юбками. Или же комбинируйте этот принт с привычными джинсами. Кстати, сейчас горох уместен, как в повседневной жизни, так и на светских раутах.

Брюки и блуза Vittoria Vicci. Фото: lamoda.ru

Дополняйте свои образы актуальной обувью, например — лодочками kitten heel, слингбэками или мюлями, как на плоском ходу, так и на каблуке.

Мюли Ralf Ringer. Фото: ralf.ru

Легкий плащ

В этом сезоне многие бренды обыгрывают классические тренчи и плащи по-своему, видоизменяя крой и добавляя интересный декор — например, шнурки, ленты и бусины. Такой плащ будет уместен и летом, если носить его нараспашку и сочетать с трендовыми капри и балетками.

Тренч M'Studio. Фото: M'Studio

Спешим обрадовать любителей практичной моды — балетки все так же в тренде. Сейчас популярны модели с квадратными мысами на шнурках или с ремешками.

Балетки Rio Fiore. Фото: Rio Fiore

Деним

Деним никогда не выйдет из моды, а вместе с ним и джинсы. Единственное, меняются фасоны. Так как в последние годы дизайнеры ностальгируют по прошлому, то в тренде джинсы клеш и со стрелками.

Джинсы Alexander Bogdanov и Lime. Фото: alexanderbogdanov.com/limestore.com

С чем мы носим ретро-джинсы? Сочетайте их с вязаными поло или джинсовыми рубашками и куртками.

Кружево

Наверняка, многие заметили, как оверсайз и тренировочные костюмы, из которых мы буквально не вылезали в ковидные годы — постепенно ушли в прошлое. В моде снова женственность: приталенные силуэты, оборки, воланы, кокетливые принты, и, конечно, же романтичное кружево. Обратите внимание на платья и топы (особенно, в бельевом стиле), а также юбки, декорированные кружевом.

Юбка Vittoria Vicci и костюм M'Studio. Фото: vicci.ru/mstudio.su

Сочетайте кружевные вещи с минималистичными босоножками, балетками или слингбэками — например, в горох.

Туфли Rio Fiore. Фото: Rio Fiore

Замша

Как бы нам ни казалось, что замши стало слишком много, она не выходит из моды уже который сезон. В ассортименте брендов можно найти множество вариантов курток, которые идеально впишутся в повседневный гардероб. Пожалуй, самый популярный фасон — куртка прямого кроя с отложным воротником.

Куртка Fu Gui In и косуха Befree. Фото:lamoda.ru

Можно также прикупить удобные как домашние тапочки замшевые лоферы. Кстати, идеальный вариант для офиса.

Лоферы Ralf Ringer. Фото: ralf.ru

Увеличенные плечи и рукава

Если силуэты мы выбираем приталенные, то рукава, как правило, гипертрофированные. За счёт этого наша талия выглядит еще более тонкой. «Большие» рукава украсили жакеты, платья, куртки и плащи. Но, пожалуй, самым востребованным стал все же жакет. Такую вещь можно комбинировать с леггинсами, джинсами «скинни» и обувью на высоком каблуке, создавая драматические образы. Если говорить о более расслабленных луках, я бы поэкспериментировала с капри и слингбэками на маленьком каблуке. Либо носите жакет с джинсами, брюками и балетками и ходите так на работу.

Жакеты Love Republic и Zarina. Фото: loverepublic.ru/lamoda.ru

