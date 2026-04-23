Наблюдая за войной шимпанзе, ученые нашли путь к миру для всего человечества

Фото: Azahara Perez/Shutterstock/Fotodom

Религия и нефть – кажется, убери эти два фактора, и конфликты на Ближнем Востоке можно было бы остановить мгновенно. Но команда исследователей из США, Китая, Германии и Уганды считает, что корни насилия среди людей надо искать вовсе не в политике и ресурсах.

Выводы ученых основаны на многолетних наблюдениях за шимпанзе в национальном парке Кибале в Уганде. В густых тропических лесах на холме Нгого больше десяти лет продолжается война, которая по жестокости сравнима с человеческой. Самое тревожное: у нее нет ни очевидной причины, ни цели, и конца ей не видно.

Исследователи все чаще склоняются к мысли, что человек, как и его ближайшие родичи среди приматов, «запрограммирован» на насилие. Стремление делиться на группы, противопоставлять себя другим и вступать в конфликты никуда не исчезает даже там, где достаточно еды и, казалось бы, нечего делить.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ СО СМЕРТИ СТАРЕЙШИН

В журнале Science вышла статья о смертельном конфликте после раскола группы диких шимпанзе. К 2024 году ученые нашли семь убитых взрослых особей и семнадцать детенышей. Позже добавились еще жертвы, и реальное число, судя по всему, значительно выше. Это не отдельные вспышки агрессии, а затяжная, систематическая война с рейдами, засадами и целенаправленными убийствами.

Если межплеменная вражда действительно «зашита» в ДНК шимпанзе (а шесть миллионов лет назад у нас был общий предок), вывод напрашивается сам собой. Возможно, склонность к таким конфликтам лежит и в основе человеческой природы.

Наблюдатели признаются, что были потрясены увиденным. Ведь, казалось бы, у каждого убийства среди шимпанзе должна быть конкретная причина: борьба за доминирование, за самок или за пищу.

Фото: Sergey Uryadnikov/Shutterstock/Fotodom

Ранее британка Джейн Гудолл занималась наблюдениями за шимпанзе в Танзании. И описала «гражданскую войну» среди местных приматов. Тот конфликт длился четыре года, и в «боях» погибла треть всей популяции. Нынешнее исследование показало, что произошедшее в Танзании - вовсе не единичный случай.

За животными в Кибале наблюдают уже тридцать лет, и к моменту начала конфликта исследователи, казалось, узнали о местных шимпанзе все. Но в 2015 году группа из двухсот особей внезапно раскололась на два лагеря: центральное племя и общность поменьше. Почему это произошло, исследователи так и не поняли, но по времени раскол совпал со смертью нескольких старейшин, которые, вероятно, удерживали хрупкий баланс внутри сообщества.

ТРАГЕДИЯ ПОРК ПАЯ

Сначала все выглядело безобидно. Когда две группы встречались, они могли спокойно взаимодействовать: общались, даже формировали смешанные охотничьи группы. Между кланами случались «браки».

В один момент все изменилось: встреча внезапно переросла в агрессивное столкновение. Шимпанзе сорвались с места и ринулись вниз по склону навстречу другой группе. Стычка была короткой, но после нее насилие стало повторяться снова и снова.

Один из первых задокументированных эпизодов показали в сериале «Империя шимпанзе». Жертвой стал самец по кличке Порк Пай – доверчивый и, по меркам своего вида, не слишком агрессивный. Он не стремился к власти и не любил патрулировать территорию, предпочитая простые радости вроде еды и сна.

Однажды ночью Порк Пай предпочел участию в ночном патруле поедание инжира - и заснул. В этот момент на него напали противники. Съемочная группа нашла его растерзанное до неузнаваемости тело.

Как ни странно, все нападения инициировала более малочисленная группа обезьян.

Исследователи видели, как шимпанзе осознанно готовятся к атакам, как действуют слаженно и целенаправленно, игнорируя присутствие человека.

ЖЕСТОКИЙ ДЖЕКСОН И УГОДЛИВЫЙ ГАС

В начале конфликта центральное племя возглавлял альфа-самец Джексон, он правил при помощи круга союзников, включая дюжего Майлза – своего рода телохранителя и «решалы». Внутри группы были и другие «человеческие» типажи: угодливый Гас, готовый подстроиться под любого сильного самца, или молодой дерзкий Абрамс, любящий привлекать к себе внимание.

Чем дольше ученые наблюдали за ними, тем сложнее становилось игнорировать сходство с людьми.

«Многие конфликты могут возникать из-за разрушенных межличностных отношений, а не из-за этнических или идеологических разногласий, - сделали вывод ученые. - Именно в небольших, ежедневных актах примирения и воссоединения между отдельными особями мы усматриваем возможности для мира».

