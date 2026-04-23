Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Ежедневно беспилотники подразделения войск беспилотных систем (ВБпС) 18-й общевойсковой армии, входящей в группировку войск «Днепр», наносят удары по украинским объектам на правобережье Днепра в Херсонской области.

«Уничтожению подлежат командные пункты беспилотников, артиллерийские системы, минометы, бронированная техника, плавсредства и живая сила ВСУ», - комментируют в Минобороны России.

Боевая работа расчетов подразделений войск БпС группировку войск «Днепр» в Херсонской области

На записи можно увидеть, как в ходе воздушной разведки правобережья оператор находит заброшенное здание с антенной связи и ретранслятором. Информация о местоположении пункта управления БПЛА противника была немедленно передана командованию. В ответ поступил приказ - атаковать объект тремя ударными FPV-дронами.

О боевой работе подчиненных рассказывает начальник расчета с позывным «Коржик»: «Круглосуточно ведется мониторинг правого берега коптерными типами дронов и также крылатыми. Если где-то увидели цель - наносим удар. Если все вокруг разрушено, а антенна стоит целая, значит какую-то работу она делает, значит надо ее поразить. Если в подвал залететь, значит надо с чем-нибудь тяжеленьким, чтобы его завалило, и никто оттуда больше не вылез. Если машину уничтожить - боеприпас требуется осколочный».

В военном ведомстве отмечают, что благодаря действиям воздушной разведки обеспечивается непрерывное наблюдение за правобережьем Днепра, отслеживаются перемещения, ведется корректировка и уничтожение противника всеми средствами.