В небе над Красноармейским направлением в Донецкой Народной Республики не прекращаются воздушные бои.

«Ежедневно российские операторы подразделений противовоздушной обороны (ПВО) гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ ликвидируют свыше десятка украинских разведывательных и ударных беспилотников, применяя тактику тарана в воздушном бою», - комментируют представленные кадры в Минобороны России.

Боевая работа расчетов подразделений войск БПС ВДВ по уничтожению БПЛА ВСУ

Практически ежечасно, в ходе выполнения задач по воздушной разведке, десантники фиксируют в небе различные вражеские беспилотники. Полученные сведения оперативно направляются на пункт управления ПВО, откуда отдаётся приказ на уничтожение обнаруженных целей.

О результативности боевой работы свидетельствуют кадры, заснятые на камеры объективного контроля дронов, которые совершают тараны.

Расчеты дронов-перехватчиков воинов «крылатой пехоты» успешно таранят украинские БПЛА самолётного типа. После столкновения вражеские БПЛА теряют контроль и падают. Иногда взрываются прямо в небе.

В военном ведомстве отмечают, что все материалы, подтверждающие уничтожение целей, транслируются в режиме реального времени и передаются в онлайн-формате на командный пункт.

«Стабильное функционирование связи гарантируется использованием штатных российских средств и оборудования», - подчеркивают в военном ведомстве.