Уничтожение позиций ВСУ с личным составом

23 апреля 2026 года, в результате наступательных операций подразделений группировки войск «Центр», был взят под контроль населенный пункт Гришино Донецкой Народной Республики.

«Ключевым моментом в штурме села стало героическое действие одного из военнослужащих группировки «Центр». В одиночку он нейтрализовал несколько опорных пунктов противника в Гришино, где располагались боевики Вооруженных сил Украины», - комментируют кадры в Минобороны России.

Штурмовик ликвидировал три убежища украинских солдат ВСУ в Гришино

На кадрах с разведывательного дрона можно увидеть, как проявляя исключительную смелость и хладнокровие, наш воин незаметно подкрадывается к первому зданию, занятому украинскими боевиками. Он на ходу выдергивает чеку из взрывателя и забрасывает через окно первый сверток с взрывчаткой.

«Мощности ее достаточно, чтобы вызвать обрушение конструкции частного дома, сделав подвальное помещение, где находились противники, смертельной ловушкой», - отмечают в военном ведомстве.

Без промедления, наш штурмовик продолжил свою миссию, аналогичным образом обезвредив еще два здания с подвалами, где также были укрепившиеся украинские вооруженные формирования.

Таким образом, три укрепленные позиции противника в селе Гришино были ликвидированы.

«Эти рискованные, но успешные действия проходили при поддержке с воздуха и точных указаний командира, который координировал обстановку, обеспечивая безопасность военнослужащего и успешное выполнение задачи. Они помогли обезвредить часть боевиков и окончательно освободить село Гришино», - отметили в военном ведомстве.