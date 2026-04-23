Более 90 редких птиц задержали на границе: Росприроднадзор проводит операцию по их спасению

На днях сотрудники таможни пресекли крупную попытку незаконного перемещения живых птиц через погранпункт «Сагарчин» в Оренбургской области. Была задержана партия из более чем 90 особей попугаев различных видов. Ситуация осложняется тем, что животные находились в неудовлетворительном состоянии, а 22 из них подпадают под действие международной конвенции СИТЕС (попугаи жако, какаду, тибетский улар и другие). Это те самые виды, торговля которыми строго регулируется на международном уровне. Остальные птицы являются эндемиками, чье естественное распространение ограничено определенными регионами. Росприроднадзор, как профильный орган, уже включился в работу по спасению пернатых.

Сохранение биоразнообразия - одна из главных задач Росприроднадзора. Российская Федерация выступает активной стороной конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Это означает, что при пересечении границы в сторону России или при вывозе редких животных за рубеж необходимо оформлять соответствующие разрешительные документы.

Комментарий Руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой

Птицы были изъяты и переданы специалистам. По предварительным данным, они долгое время находились в неприспособленных условиях - истощенные, без должного ухода. Несколько погибли. Росприроднадзор уже приступил к определению дальнейшей судьбы каждой особи.

Всех пернатых оперативно передали в Ульяновский зоопарк – сейчас они на карантине, проходят обследования и восстановление. Позже часть особей направят в Московский зоопарк. Окончательное решение об их судьбе примут после завершения юридических процедур. Главная цель - обеспечить птицам адекватное, правильное существование в неволе. Представители ведомства выражают надежду, что максимальное количество пернатых удастся привести в удовлетворительное состояние и спасти.

- Если вы планируете завести питомца, находящегося под защитой государства – будь то краснокнижный вид или животное, подпадающее под СИТЕС, – важно понимать, что вы несете полную ответственность за его содержание и законность приобретения. При перемещении такого животного через границу, даже если речь идет о личном питомце, необходимо заранее оформить все требуемые документы. Нарушение этих правил влечет за собой серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности, – подчеркнула руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.