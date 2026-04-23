«Пошел по пути Зверева-младшего, хочет легких денег»: Поклонники Плющенко гадают, зачем его оболгал старший сын

Егор Ермак заявил журналистам, что Евгений Плющенко не хочет с ним общаться Фото: Соцсети.

Для всех, кто давно работает в СМИ и близко знает семью Евгения Плющенко, скандальное интервью его старшего сына Егора (он рожден в браке с дочерью известного питерского миллионера Марией Ермак) стало неожиданностью.

19-летний Егор Ермак (да, парень до сих пор носит фамилию матери, а не знаменитого отца) заявил журналистам, что Евгений Плющенко не хочет с ним общаться. Плюс ко всему, юноша обвинил Евгения в том, что тот оболгал его мать, утверждая, что она препятствовала их общению.

Евгений, мало того, что публично почти не говорит про Егора, он вообще в интервью не вспоминает про своих бывших родственников. Мы попытались найти хоть какие-то высказывания Плющенко о бывшей семье за последние 10 лет - не нашли. Все-таки 18 лет, как он в разводе.

Фото: соцсети.

Что касается редких встреч отца и сына. А как же тогда бесконечные судебные заседания, в ходе которых Евгений пытался добиться справедливости? Несмотря на решение мирового суда, по которому Женя может видеть сына в любой момент, Мария не пускала его на порог своего дома. А когда Егору исполнилось два годика, Плющенко приехал к дверям дома Ермак с подарками для ребенка, но ему и его старенькой маме, которая хотела увидеть внука, так никто дверь и не открыл. К сожалению, Татьяна Васильевна Плющенко не дожила до разрешения этого семейного конфликта: разлученная с любимым внуком, мама олимпийского чемпиона угасла из-за онкологии и ушла в 2015 году. Она так и не смогла обнять внука — не дали... Потепление между Плющенко и его бывшей женой настало, когда Мария снова вышла замуж. Правда, ребенок уже подрос и сам особо не рвался встречаться с отцом. Мы много общались с Женей в тот период, он очень переживал разлуку с сыном, поэтому рождение общих детей с Яной Рудковской стало для него настоящим спасением.

- Женя боготворит своих детей. Но не балует, все дети на спорте, все участники шоу. А шоу семья Плющенко делает много. Арсений и Саша с 4 лет на льду катаются в сказках Плющенко, - говорят друзья олимпийского чемпиона.

Источник близкий к окружению рассказал KP.RU, что когда Егор приезжал в академию отца «Ангелы Плющенко», Яна при нём и других коллегах Евгения подарила мальчику дорогой компьютер и телефон, который он хотел и выбрал сам.

Сыновья Евгения: Егор, Гном Гномыч и Арсений Фото: Соцсети.

- Чеки же можно найти и сопоставить с временем пребывания Егора в гостях у Плющенко в Москве,- говорит наш источник.

- И конечно же, диковато выглядит, что 19-летний взрослый парень жалуется телевизионщикам, что ему не купили надувного ската. В спортивном мире фигурного катания — эта тема номер один.

- Похоже, уже многие паблики поняли, что мальчик захотел легких денег, - отреагировал на интервью Егора Ермака в беседе с KP.RU один из друзей Евгения Плющенко. - Парень быстро понял, как можно получить легкие деньги на свои мечты: квадроциклы, машины и айфоны.

Сначала на сюжете НТВ заработал, теперь, видимо, копеечку и здесь заплатили, - рассуждают друзья олимпийского чемпиона.

По словам поклонников Евгения Плющенко, его старший сын сочинил и историю про свое имя. Якобы Евгений хотел назвать сына Кристианом, но Мария Ермак воспротивилась и назвала мальчика Егором.

- Летом 2007 года мама Жени Татьяна Васильевна чуть ли не каждый день давала интервью. Она очень хотела увидеть внука. Тогда она рассказывала, что Женя хотел назвать сына Сашей, очень нравилось ему это имя, но Мария настаивала на имени «Кристиан». Потом, когда Женя был в поездке, его бывшая жена переименовала мальчика и сменила ему фамилию на Егора Ермака, - пишут в блогах фанаты Евгения Плющенко.

Фото: Соцсети.

Тем временем в спортивных пабликах обсуждают: странно, Егор из состоятельной семьи, его мама нигде не работала, её всегда обеспечивал отец, который владеет несколькими питерскими банями и занимается недвижимостью.

А кто был на юбилейном шоу у тренера Плющенко Алексея Николаевича Мишина, вспомнили, что Егор тоже туда приезжал, долго сидел со своим отцом и братом Сашей в их гримёрке.

Мол, все фигуристы — участники шоу — обсуждали, как они похожи.

А далее последовал ещё один странный шаг. По словам очевидцев, Егор вышел из дворца спорта раньше отца, встал у его машины с микрофоном, чтобы записать для репортёров неудачную «встречу с папой».

«Раньше Егор работал на мойке, но там он только две недели продержался. На шиномонтаже тоже недолго проработал. Видимо, теперь решил, как сын Сергея Зверева, бродить по передачам и отца обливать грязью, пока платить будут. Это же гораздо легче, чем машины с утра до вечера мыть!» - обсуждают на спортивных форумах поклонники Евгения Плющенко.

В любом случае ясно, что после таких скандальных интервью вряд ли между отцом и сыном возможно какое-то тёплое общение.

KP.RU попытались связаться с Евгением и Яной, но они оба отказались что-либо комментировать.

Да и что Евгению делать? Не в суд же подавать на ложь и шантаж от собственного сына…

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Хит 90-х Татьяны Булановой «Мой ненаглядный» превратили в рок-боевик