Зюганов не призывал к революции. Он предлагал немедленно взяться за работу

Лидер КПРФ дал небольшую историческую справку - он напомнил депутатам, что Февральская революция 1917-го началась с голодного бунта женщин Фото: REUTERS.

На этот раз у нас в гостях побывал первый секретарь Ленинского комсомола, депутат Госдумы Владимир Исаков. И нам с ним прямо во время передачи пришлось восстанавливать справедливость.

Владимир Исаков

Впрочем, все по порядку…

Гамов:

…- Владимир, прежде чем начать разговор по всем тем вопросам, которые мы с вами наметили… Хотел бы обратиться к выступлению лидера КПРФ, Героя Труда России Геннадия Зюганова на пленарном заседании Госдумы во вторник, 21 апреля.

Исаков:

- Да, вчера.

Гамов:

- Дело в том, что ко мне подходили коллеги и спрашивали – а правда, что Зюганов анонсировал «новую октябрьскую революцию»? И мы вот сейчас - наша бригада, которая готовит эту программу, изучили полный текст выступления Геннадия Андреевича. И пришли к выводу, что из текста - при подготовке телевизионных репортажей - вырезали очень важный фрагмент. А именно - вот эти слова Геннадия Андреевича: «Мы не имеем права это (то есть, революцию. - А.Г.) повторять, поэтому обязаны учитывать исторический опыт и принимать давно назревшие решения». Вот на этом и должен был завершиться телевизионный репортаж из Госдумы, а не так, как это сделали некоторые телеканалы.

Исаков:

- Александр, а позвольте я более развернуто расскажу? Так как был очевидцем этого выступления

Гамов:

- Да, пожалуйста. Мы программа-то оперативная, правдивая…

Исаков:

- Геннадий Андреевич от имени нашей фракции выступал вчера на пленарном заседании Госдумы. И он представил развернутый анализ социально-экономической ситуации в стране. Высказал мнение, что ситуация в экономике неутешительная. И - привел аналогию с историческими событиями февраля 1917 года.

Лидер КПРФ дал небольшую историческую справку - он напомнил депутатам, что Февральская революция 1917-го началась с голодного бунта женщин в Петрограде, которым просто не хватило хлеба. С таких вроде, казалось бы, незначительных, по историческим меркам, деталей и начались большие потрясения…

В дальнейшем женщины ринулись к заводам, заводы остановили свою работу, все это привело уже к более широкому выходу людей на улицы и просто с прямым требованием прекратить и остановить этот голод, который назрел в городе и стране.

Гамов:

- Но нам-то голод сейчас не грозит…

Исаков:

- Это понятно. А фразу, которую вы, Александр, уже упомянули, вырезали, как это нередко бывает, и подали в каком-то таком абсолютно странном варианте. И многие люди, мне кажется, даже не поняли вообще, о каком историческом событии говорит Зюганов. И - какая мысль и какой вывод главные в его выступлении.

Гамов:

- Владимир, а «Партийная среда» на то и предназначена, чтобы восстанавливать правду и справедливость. Мы сделали это и полностью привели именно ту цитату, которая и должна была сегодня прозвучать в эфире наших телеканалов…