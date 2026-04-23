Чьи дроны лучше - наши или Украины: честный ответ участника СВО

На сегодня до 80% поражения идет от беспилотных систем — из этого и надо исходить

Министр обороны России Андрей Белоусов не однажды обращал внимание на развитие беспилотных систем — в том числе, бывая на полигонах, где происходят испытания новых образцов. Противник получает новые БПЛА из-за рубежа — из Британии и Германии, из Прибалтики и Польши, которая нарастила производства дронов в разы.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с участником СВО, автором телеграм-канала «Друзья майора Селиванова», Алексеем Селивановым.

- Как обстоят дела на передовой?

- Наши подразделения — на территории ЛНР, мы выезжаем воевать на территорию ДНР. И мы, и противник все больший упор делают на беспилотные системы. Противник не только летающими дронами озаботился, но и наземными роботизированными комплексами. Я уверен что Россия, наше государство может насытить фронт такими комплексами в большей степени, чем Украина.

- Вы говорите, что государство может сделать больше - чего конкретно?

- Нужно внедрение разработок систем радиоэлектронной борьбы и новых систем связи максимально быстрое. Когда волонтеры привозят какую-то новинку напрямую в подразделение — это хорошо, но это не распространяется в масштабах фронта. Противник, уступая нам по ряду показателей, старается взять свое скоростью внедрения ИИ в РЭБ, БПЛА, системах связи. Мы можем и должны делать так, чтобы новые технические образцы как можно быстрее доносить до войск - и масштабировать.

- Есть кому?

- Люди работают, мозги работают. На сегодня до 80% поражения идет от беспилотных систем — из этого и надо исходить. Знаю, штатная структура армии сейчас меняется, исходя из этих реалий. Новые подразделения создаются.

Противник, уступая нам по ряду показателей, старается взять свое скоростью внедрения ИИ

- Но противник сам у нас перенимал немало, например, дроны на оптоволокне?

- Мы запускали дроны еще в 2014-2015 годах, но они тогда не были мейнстримом. У нас шикарная техническая школа. Но противнику не откажешь в гибкости внедрения. Если они видят, что проигрывают по количеству или по качеству, то они стараются быстрее перестраивают систему. Все — ради эффективности, когда старые инструкции — не догма. Мы не имеем права не меняться. У нас есть все шансы победить. Тем более, на фоне угрозы через несколько лет войти в военное противостояние с Европой.

- Опираемся на энтузиастов или на систему?

- Есть энтузиасты в тылу, есть на фронте, которые стараются работать максимально эффективно. Нужна система, чтобы доносить их предложения напрямую до профильных министров. Если есть нужда перестроить, например, штатку мотострелковой бригады под новые работы, то люди, которые бы входили в такую систему — должны иметь возможность перестроить все за несколько дней. Фанатично честных людей надо обеспечивать закрытой связью - я бы доверил таким людям перевооружение с колес, на ходу - сначала бригад, потом корпусов, потом армий..

Я периодически отсматриваю украинские эфиры.

- Это какой-то мазохизм...

- Это по делу. Смотрю эфиры, связанные с беспилотными системами и с робототехникой, где выступают их инженеры и полевые командиры. У нас есть координационный центр «Помощь Новороссии», который учитывает и украинское видение ситуации в этой сфере. Там переводят эти обсуждения с украинского, берут нужное и масштабируют в рамках группировки, работающей на юго-западе. Вот это - актуально.

