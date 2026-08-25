Как фонд выбирает долговые портфели и оценивает их доходность

Виктория Кузьмина, директор по IR и PR в холдинге АО «НИРУМ». Фото: Предоставлено АО «НИРУМ»

Для инвестора работа с долговыми активами начинается задолго до получения первых платежей. Сначала необходимо понять, какие задолженности входят в портфель, сколько средств потенциально удастся вернуть и насколько актив соответствует стратегии фонда. Об этом рассказала директор по взаимодействию с инвесторами и связям с общественностью АО «НИРУМ» Виктория Кузьмина.

Как выбирают портфель

Долговой портфель объединяет несколько задолженностей, которые могут быть сгруппированы по продукту, сроку просрочки, размеру долга и другим признакам.

Информация о таких портфелях появляется на специализированных торговых площадках, в прямых сделках кредиторов с ПКО или находится покупателем самостоятельно.

До сделки и продавец, и покупатель оценивают стоимость актива. Для предварительного анализа продавец предоставляет обезличенный реестр с основными характеристиками задолженности: возрастом и полом должников, регионом проживания, историей платежей, сроком просрочки и другими данными. На их основе скоринговая модель прогнозирует будущую собираемость. Она оценивает не отдельных должников, а закономерности на большом массиве данных и помогает определить, какая доля задолженности с большей вероятностью будет возвращена.

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Почему от выгодной сделки могут отказаться

Качество прогноза напрямую зависит от данных. Если их недостаточно, покупатель может запросить дополнительную информацию. Если получить ее невозможно, а оценка будущей собираемости остается ненадежной, от сделки могут отказаться:

- От потенциально сверхвыгодной сделки легко откажутся, если за ней нет надежной статистики. На профессиональном рынке надежность прогноза всегда бьет красивые обещания.

Такая ситуация возможна и при работе с новым для компании типом задолженности, по которому еще нет достаточной статистики.

Поэтому потенциальная доходность - не единственный критерий выбора. Для профессионального рынка важно понимать, насколько надежен прогноз и какие риски стоят за ожидаемым результатом.

Что происходит после покупки

После сделки анализ портфеля продолжается. Компания получает персональные данные и может дополнительно проверить информацию о банкротстве, исполнительных производствах, долговой нагрузке и платежной дисциплине:

- Купить долг - это только начало. Иногда самое прибыльное бизнес-решение - это терпение и отложенная работа с активом.

Эти сведения помогают определить стратегию взыскания. При этом не каждый долг нужно сразу передавать в активную работу. Если взыскание временно экономически нецелесообразно (например, из-за банкротства должника или высокой нагрузки по исполнительным производствам), работу с задолженностью можно отложить.

Как считают будущий результат

При оценке портфеля важен не только объем будущих поступлений, но и время их получения. Один из показателей, который это учитывает, - IRR, внутренняя норма доходности.

Для долговых активов скорость возврата особенно важна: чем раньше деньги поступают в фонд, тем быстрее их можно направить на покупку новых активов.

Прогноз постоянно проверяется на практике. Фактические результаты взыскания сопоставляются с расчетами модели, а новые данные используются для последующих оценок.

В итоге формируется непрерывный цикл: портфель оценивают до покупки, анализируют после сделки, сравнивают прогноз с фактическими результатами и используют накопленные данные для следующих решений.

Для фонда важна не максимальная потенциальная доходность отдельного портфеля, а возможность системно оценивать активы и риски. Именно такой подход позволяет снижать неопределенность и делать финансовый результат более предсказуемым.

Не является инвестиционной рекомендацией.

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