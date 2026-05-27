С Маши Распутиной требуют 69 млн рублей за тайный развод: Падчерица певицы раскрыла семейные секреты

Маша Распутина с мужем в интерьерах своего роскошного дома стоимостью 500 млн рублей. Фото: Личная страница Марии Распутиной в соцсети

Минувшей осенью Маша Распутина после 25 лет совместной жизни тайно расписалась с отцом своей младшей дочери Маши, бизнесменом Виктором Захаровым. Однако тихой и спокойной семейной жизни не получилось.

«Единственное жилье - это роскошь?»

Выяснилось, что все эти годы супруг звезды был женат (от прежнего брака у Захарова двое взрослых детей). А когда подал на развод, бывшая жена Елена направила в суд иск о разделе нажитого в браке имущества. Экс-супруга решила забрать у него половину дома, в котором он все эти десятилетия живет вместе с Распутиной и их общей дочерью Машей.

В союзе с певицей у Захарова родилась младшая дочь Маша. Фото: Личная страница Марии Захаровой в соцсети

Риелторы оценивают четырехэтажный особняк в подмосковной деревне Таганьково в 500 млн рублей. По словам близких, Захаров раньше работал в крупной нефтяной компании. Сейчас его доходы значительно упали, поэтому мужчина не спешил разводиться с бывшей женой, поставившей ультиматум: хочешь расторгнуть брак - поделим все пополам.

- Виктор все эти годы разъезжал по миру, без моего ведома продавал имущество, а сейчас у него остался один этот дом, за который я и буду биться. Пусть купят себе домик поменьше, - заявила Захарова.

Распутина негодовала.

- Эта женщина никогда нигде не работала, всегда находилась на содержании моего супруга. Этот дом я обставляла сама. Это мои вложенные силы и средства. Никогда не думала, что меня и мою семью могут просто выселить. Разве единственное жилье - это теперь роскошь? - возмущалась артистка и добавляла, что с ними в доме живет ее старшая дочь Лида от предыдущего брака с продюсером Владимиром Ермаковым, у которой вторая группа инвалидности.

Впрочем, певице повезло. Верховный суд оставил дом за ней и Захаровым. Бывшая семья бизнесмена с решением суда не согласна и будет его оспаривать.

«Отца содержит Маша»

- Отец перестал общаться со мной и моим братом после того, как несколько лет назад на федеральном канале нас облила грязью моя младшая сестра Маша - дочь папы и Распутиной. Она назвала мою маму алкашкой, что не соответствует действительности. Отец сестру поддержал, тоже сказал, что мама якобы сильно выпивала, - рассказала в интервью KP.RU Нелли Захарова, падчерица Распутиной.

Старшая дочь Виктора Захарова Нелли уже несколько лет не общается с отцом. Фото: Личная страница Нелли Захаровой в соцсети

- Почему сестра так сказала?

- Сама не понимаю. У меня с ней были нормальные отношения. Но я всегда чувствовала, что она завидует мне. У меня все сложилось - учеба, работа. А сестра с трудом школу окончила.

- А где вы работаете?

- Я окончила Институт нефти и газа, долгое время работала в газовой промышленности. Сейчас решила сменить сферу деятельности и занимаюсь нутрициологией. Мой брат Роман тоже ушел из бизнеса, работает в сфере фитнеса. У нас все хорошо, мы с братом сами себя обеспечиваем, и давно. Отец мне не помогает лет двадцать, наверное. Более того, сам порой занимал у меня деньги - то 100 тысяч рублей, то 300 тысяч брал.

- Говорили, он богач...

- Они промотали его состояние на путешествия и бриллианты для Распутиной. У него нет ничего на счетах, и из недвижимости остался только загородный дом. Большие деньги надо инвестировать, а они с Распутиной их только тратили. Сейчас отца содержит Распутина. Думаете, она просто так вышла на работу? Не от хорошей жизни. Она привыкла не работать и жить на содержании мужа, а теперь ей приходится трудиться за двоих. Отец, насколько я знаю, теперь и ее водитель, и садовник. И поженились они внезапно не просто так. Он ей пообещал, что потом перепишет на нее дом.

Он и мне раньше обещал этот дом оставить, говорил: «Не поддерживай мать, я тебе все в завещании оставлю». Но как я могу от мамы отказаться? Она столько для него сделала, все деньги он заработал, будучи с ней в браке. Когда они развелись, выяснилось, что он тайно, подделав ее подписи, продал квартиру в 150 квадратов в районе метро «Курская» и дом в Турции. Он же маму обманывал! Она говорила: давай разведемся, и ты мне отдашь квартиру, а себе оставь дом. Он сказал, что будет сдавать квартиру и делиться с ней деньгами. Обманул, тайком продал квартиру. А на суде сказал: «Мы с бывшей женой так договорились! Это ее подпись!» Хотя мама ничего не подписывала. Теперь из недвижимости у отца остался только дом в Подмосковье. Поэтому мама попросила признать отца банкротом, оценить стоимость дома на момент их развода и выплатить ей компенсацию - 69 млн рублей. Никого выгонять из дома она не хочет, но отец должен по-честному разделить с ней имущество.

«Мы продолжим бороться»

- Но суд встал на сторону вашего отца...

- Суд вынес такое решение, поскольку адвокаты отца заявили, что семейные отношения с мамой у отца закончились в 1996 году, а дом был куплен в 1997-м. Мы снова пойдем в суд, поскольку это абсурд. Даже Распутина никогда не отрицала, что мои родители разъехались в 1999 году. Мы готовы предъявить документы и фотографии совместного отдыха родителей.

- Помню телевизионный сюжет о том, как отец лет десять назад подарил вам квартиру. Получается, что папа вам прилично помогал...

- Никакой квартиры в «Алых парусах» у меня не было, отец мне не дарил недвижимость. Сняться в том сюжете меня попросила Распутина. Она тогда сильно переживала за свою репутацию. Дочь-инвалид говорила про нее гадости. А потом и младшая дочь стала плохо учиться и позорить семью (на ток-шоу. - Прим. Ред.). Распутиной нужен был положительный имидж. У меня с ней были хорошие отношения. Просто она не простила мне, что я не стала молчать, когда ее дочь и мой отец начали оскорблять маму. Но я добьюсь, чтобы мама получила то, что ей причитается по закону.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«Дележка имущества затянется на годы»

- Ключевым вопросом в этом споре остается момент фактического прекращения семейных отношений. Если Верховный суд уже установил, что на момент покупки дома супруги совместно не проживали и семейные отношения были прекращены, то шансы на взыскание половины стоимости имущества существенно снижаются, - сообщил KP.RU адвокат Игорь Баранов. - Но бывшая семья, очевидно, будет пытаться доказать обратное - что фактически брак продолжал существовать и после разъезда, а значит, имущество приобреталось в период совместной жизни и должно рассматриваться как совместно нажитое. Для этого в суд обычно представляют документы о совместном проживании; регистрацию по одному адресу; совместные банковские счета и расходы; фотографии, переписки, поездки; свидетельские показания родственников и знакомых; документы, подтверждающие ведение общего хозяйства; подтверждение совместных покупок или содержания имущества.

Адвокат Игорь Баранов предполагает, что дележка имущества в семье Распутиной может затянуться на годы Фото: Личный архив.

Что касается суммы в 69 млн рублей, то здесь многое будет зависеть от оценки объекта, источников денежных средств и того, удастся ли истцам доказать право именно на супружескую долю. На практике подобные споры могут длиться годами.

Важно понимать, что после рассмотрения дела Верховным судом возможности дальнейшего обжалования существенно ограничены. Теоретически возможна подача заявления о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Но здесь возникает логичный вопрос: если у бывшей семьи имелись доказательства продолжения семейных отношений после 1997 года, почему они не были представлены ранее?

Судебная практика исходит из того, что стороны должны своевременно представлять доказательства, а не пытаться менять позицию уже после вынесения итогового решения. Для пересмотра дела недостаточно просто заявить о несогласии с выводами суда - надо представить действительно новые и существенные обстоятельства.

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