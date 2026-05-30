Серийный маньяк считал себя борцом за справедливость: «Я убил девятнадцать, а кто-то что-то украл - у каждого свое!»

Это документальное расследование преступлений новокузнецкого маньяка Александра Спесивцева, который за несколько месяцев 1996 года жестоко убил в своей квартире 19 человек (и еще одного человека - за несколько лет до этого). Во время работы над книгой наш журналист получил доступ к никогда ранее не публиковавшимся материалам следствия. В этой главе речь идет о психиатрических экспертизах Спесивцева.
Прокурор-криминалист Сергей Плишов: «Для меня стало большой неожиданностью, что эксперты признали Спесивцева невменяемым». Интервью Александр Рогозы для книги «Спесивцев. Мама знает».
Для новокузнецких психиатров Александр Спесивцев давно стал постоянным клиентом: его присылали в Новокузнецкую муниципальную клиническую психиатрическую больницу № 12 на различные экспертизы еще с 1988 года. Но после обвинения Спесивцева в серии убийств следователь Александр Шелков назначил новую экспертизу. Маньяк прибыл в стационар в марте 1997-го.
Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП
Осмотр Спесивцева показал, что у него нормальное телосложение, нет признаков недоедания. Артериальное давление нормальное - 110 на 80. Про такое говорят: почти как у космонавта. Описание психического состояния Александра Спесивцева из заключения комиссии: «Держится несколько настороженно, сидит, опустив голову. Контакту доступен. Правильно понимает цель и значение для него проводимого исследования. Речь с небольшой картавинкой. С удовольствием и много говорит о своем здоровье, озабочен этим, хотя с напускным равнодушием высказывает, что «жалоб много, но что толку», что теперь ему уже «все равно», что «все равно умирать» (мораторий на смертную казнь в России введут в последние дни экспертизы Спесивцева. - Ред.), «вы же не будете на меня таблетки тратить».
По словам врачей, во время каждой беседы Спесивцев старался вырулить разговор на тему общества и политики: «Говорит, что «кругом одни наркоманы и проститутки». Обо всем имеет свои категорические, обвиняющие суждения. Считает, что «во всем демократы виноваты, довели страну». Себя по отношению к обществу считает потерпевшим, не понятым обществом, борцом за справедливость». О себе рассказывал неохотно. Совсем чуть-чуть про увлечение радиотехникой. Про школу, которую прогуливал, потому что вместо уроков ходил в кино. Любимые фильмы? Сказал, что индийские.
Со слов Спесивцева, лет в 17 у него начался бунт против матери. Старался делать все наперекор. Хотя и понимал, что мама всегда права и плохому не научит.
«Вообще о матери в контексте всей ситуации отзывается довольно холодно, требовательно, порой с обидой и злостью. По характеру якобы «был жалостливый с детства, не мог видеть, как пацаны над животными издевались» и «сейчас не понимает, как люди обижают друг друга», «все злые». Последний раз якобы «плакал в 19 лет, когда кот умер, я даже на кладбище его похоронил»... Тунеядство свое оправдывает «слабым здоровьем». Не смущается, что немолодая мать работала на нескольких работах, кормила его, давала деньги. Считает это в порядке вещей».
Когда врачи заводили разговор о первой жертве - Гусельниковой, начинал злиться. Говорил, что любил девушку, а она была «гулящая». Тема еще 19 убийств вызывала в Спесивцеве взрыв эмоций. Кричал с вызовом: «Да, убил! Заводил домой, и всё! Не хочу ничего вспоминать! Я убил девятнадцать, а кто-то что-то украл - у каждого свое!»
Аффективные реакции дает на протяжении всей беседы, как только разговор заходит о преступлениях. Успокоившись, заявляет, что «на самом деле убил «всего» четверых». О бомжах и вокзальных женщинах Спесивцев говорил с особой брезгливостью, хотя признавал, что часто с ними общался.
Пока лежал в стационаре, Спесивцев много раз пытался беседовать с медсестрами на отвлеченные темы, при этом всячески старался подчеркнуть свою значимость. Мол, это я, про которого газеты пишут! С другими пациентами общался избирательно. «Характерологический опросник выявляет следующее: с детства привык, что ему все доступно, в результате чего не умеет серьезно учиться и работать, легко все бросает, поверхностен, имеет низкий социальный интеллект. В отношении окружающих жестоко-требователен, эгоистичен, эгоцентричен, злопамятен, упрям, мелочен. Хладнокровен. К чужому мнению безразличен. Ригиден (то есть неспособен корректировать свое поведение под требования той или иной среды. - Ред.)».
В том заключении 1997 года новокузнецкие психиатры написали, что Александр Спесивцев сейчас не страдает никаким хроническим психическим заболеванием и в прошлом не страдал. Поэтому в отношении совершенного преступления его «следует считать вменяемым». Пока ждали результатов многочисленных экспертиз, в том числе сложнейших - по ДНК, пока закрепляли доказательства по разным эпизодам, прошел еще год. И к тому моменту стало очевидно, что в суде Спесивцеву можно предъявить обвинение только по убийствам четырех человек из девятнадцати. По остальным все было сложно. Да, нашли останки. Но как доказать, что все эти люди были именно убиты и убиты именно Спесивцевым, а не умерли из-за каких-то других причин и не были расчленены уже постфактум? Это и при современных технических возможностях криминалистики довольно сложно, а в 1990-е...
Александр и Людмила Спесивцевы за это время несколько раз изменили показания и начали все отрицать: якобы все жертвы сами друг друга перебили. Много раз писали жалобы во все инстанции: мол, первые показания из них выбивали силой, требовали, чтобы следователя заменили. По всем заявлениям Спесивцевых - это есть в деле - проводились проверки, их скрупулезно разбирали, но подтверждений не нашли.
Так что следователь Александр Шелков выделил уголовное дело о гибели пятнадцати человек в отдельное производство. Это означало, что материалы должны были лежать в архиве и ждать своего часа...
Судебный процесс над Александром и Людмилой Спесивцевыми по делу об убийстве четырех человек, включая троих несовершеннолетних, стартовал 2 июня 1998 года. И адвокат Иван Анакин раз в десятый уже, наверное, подал ходатайство о назначении еще одной психиатрической экспертизы - в московском Центре имени Сербского. Судья Казанцев, который полтора года назад подобные ходатайства отклонял и приговорил Спесивцева к 10 годам за гибель Евгении Гусельниковой, на этот раз дал добро. А заодно разрешил проверить еще раз и мать.
Из протокола заседания: «У суда вызывает сомнение, мог ли психически здоровый человек совершать убийства таким образом и способом, как это делал подсудимый».
18+
Запрещено для детей, в книге содержится изображение и описание насилия и (или) жестокости, сексуального насилия, преступлений и иных антиобщественных действий.
(!) Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот, включая прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений, законодательно запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Абсолютно невидимый человек: как из тихого ребенка выросло чудовище, замучившее в своей квартире десятки женщин и детей