Серийный маньяк считал себя борцом за справедливость: «Я убил девятнадцать, а кто-то что-то украл - у каждого свое!»

На допросах Спесивцев вел себя противоречиво - то признавался в убийствах, то отказывался от своих слов. Фото: Скриншот видео

Это документальное расследование преступлений новокузнецкого маньяка Александра Спесивцева, который за несколько месяцев 1996 года жестоко убил в своей квартире 19 человек (и еще одного человека - за несколько лет до этого). Во время работы над книгой наш журналист получил доступ к никогда ранее не публиковавшимся материалам следствия. В этой главе речь идет о психиатрических экспертизах Спесивцева.

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Почему маньяка Спесивцева признали невменяемым? Прокурор-криминалист Сергей Плишов: «Для меня стало большой неожиданностью, что эксперты признали Спесивцева невменяемым». Интервью Александр Рогозы для книги «Спесивцев. Мама знает».

Называл себя борцом за справедливость

Для новокузнецких психиатров Александр Спесивцев давно стал постоянным клиентом: его присылали в Новокузнецкую муниципальную клиническую психиатрическую больницу № 12 на различные экспертизы еще с 1988 года. Но после обвинения Спесивцева в серии убийств следователь Александр Шелков назначил новую экспертизу. Маньяк прибыл в стационар в марте 1997-го.

Следователь Александр Шелков. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Осмотр Спесивцева показал, что у него нормальное телосложение, нет признаков недоедания. Артериальное давление нормальное - 110 на 80. Про такое говорят: почти как у космонавта. Описание психического состояния Александра Спесивцева из заключения комиссии: «Держится несколько настороженно, сидит, опустив голову. Контакту доступен. Правильно понимает цель и значение для него проводимого исследования. Речь с небольшой картавинкой. С удовольствием и много говорит о своем здоровье, озабочен этим, хотя с напускным равнодушием высказывает, что «жалоб много, но что толку», что теперь ему уже «все равно», что «все равно умирать» (мораторий на смертную казнь в России введут в последние дни экспертизы Спесивцева. - Ред.), «вы же не будете на меня таблетки тратить».

По словам врачей, во время каждой беседы Спесивцев старался вырулить разговор на тему общества и политики: «Говорит, что «кругом одни наркоманы и проститутки». Обо всем имеет свои категорические, обвиняющие суждения. Считает, что «во всем демократы виноваты, довели страну». Себя по отношению к обществу считает потерпевшим, не понятым обществом, борцом за справедливость». О себе рассказывал неохотно. Совсем чуть-чуть про увлечение радиотехникой. Про школу, которую прогуливал, потому что вместо уроков ходил в кино. Любимые фильмы? Сказал, что индийские.

Тунеядец, слабый здоровьем

Со слов Спесивцева, лет в 17 у него начался бунт против матери. Старался делать все наперекор. Хотя и понимал, что мама всегда права и плохому не научит.

«Вообще о матери в контексте всей ситуации отзывается довольно холодно, требовательно, порой с обидой и злостью. По характеру якобы «был жалостливый с детства, не мог видеть, как пацаны над животными издевались» и «сейчас не понимает, как люди обижают друг друга», «все злые». Последний раз якобы «плакал в 19 лет, когда кот умер, я даже на кладбище его похоронил»... Тунеядство свое оправдывает «слабым здоровьем». Не смущается, что немолодая мать работала на нескольких работах, кормила его, давала деньги. Считает это в порядке вещей».

Первой жертвой маньяка стала 17-летняя Евгения Гусельникова. Маньяк целый месяц истязал ее в своей квартире и морил голодом. Фото: Газета «Кузнецкий рабочий»

Когда врачи заводили разговор о первой жертве - Гусельниковой, начинал злиться. Говорил, что любил девушку, а она была «гулящая». Тема еще 19 убийств вызывала в Спесивцеве взрыв эмоций. Кричал с вызовом: «Да, убил! Заводил домой, и всё! Не хочу ничего вспоминать! Я убил девятнадцать, а кто-то что-то украл - у каждого свое!»

Аффективные реакции дает на протяжении всей беседы, как только разговор заходит о преступлениях. Успокоившись, заявляет, что «на самом деле убил «всего» четверых». О бомжах и вокзальных женщинах Спесивцев говорил с особой брезгливостью, хотя признавал, что часто с ними общался.

«К чужому мнению безразличен»

Пока лежал в стационаре, Спесивцев много раз пытался беседовать с медсестрами на отвлеченные темы, при этом всячески старался подчеркнуть свою значимость. Мол, это я, про которого газеты пишут! С другими пациентами общался избирательно. «Характерологический опросник выявляет следующее: с детства привык, что ему все доступно, в результате чего не умеет серьезно учиться и работать, легко все бросает, поверхностен, имеет низкий социальный интеллект. В отношении окружающих жестоко-требователен, эгоистичен, эгоцентричен, злопамятен, упрям, мелочен. Хладнокровен. К чужому мнению безразличен. Ригиден (то есть неспособен корректировать свое поведение под требования той или иной среды. - Ред.)».

В том заключении 1997 года новокузнецкие психиатры написали, что Александр Спесивцев сейчас не страдает никаким хроническим психическим заболеванием и в прошлом не страдал. Поэтому в отношении совершенного преступления его «следует считать вменяемым». Пока ждали результатов многочисленных экспертиз, в том числе сложнейших - по ДНК, пока закрепляли доказательства по разным эпизодам, прошел еще год. И к тому моменту стало очевидно, что в суде Спесивцеву можно предъявить обвинение только по убийствам четырех человек из девятнадцати. По остальным все было сложно. Да, нашли останки. Но как доказать, что все эти люди были именно убиты и убиты именно Спесивцевым, а не умерли из-за каких-то других причин и не были расчленены уже постфактум? Это и при современных технических возможностях криминалистики довольно сложно, а в 1990-е...

Суд сомневается

Александр и Людмила Спесивцевы за это время несколько раз изменили показания и начали все отрицать: якобы все жертвы сами друг друга перебили. Много раз писали жалобы во все инстанции: мол, первые показания из них выбивали силой, требовали, чтобы следователя заменили. По всем заявлениям Спесивцевых - это есть в деле - проводились проверки, их скрупулезно разбирали, но подтверждений не нашли.

Так что следователь Александр Шелков выделил уголовное дело о гибели пятнадцати человек в отдельное производство. Это означало, что материалы должны были лежать в архиве и ждать своего часа...

Судебный процесс над Александром и Людмилой Спесивцевыми по делу об убийстве четырех человек, включая троих несовершеннолетних, стартовал 2 июня 1998 года. И адвокат Иван Анакин раз в десятый уже, наверное, подал ходатайство о назначении еще одной психиатрической экспертизы - в московском Центре имени Сербского. Судья Казанцев, который полтора года назад подобные ходатайства отклонял и приговорил Спесивцева к 10 годам за гибель Евгении Гусельниковой, на этот раз дал добро. А заодно разрешил проверить еще раз и мать.

Из протокола заседания: «У суда вызывает сомнение, мог ли психически здоровый человек совершать убийства таким образом и способом, как это делал подсудимый».

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