Европейцы заверещали после российского удара возмездия "Орешником": Россия прижала киевский режим

Россия предупредила запад о начале системных ударов по украинским объектам ВПК и управления. Фото: REUTERS.

Два последних днях сильно напрягли Киев и его европейских кураторов. Сначала, в ответ на убийство детей в Старобельске — точечные прилеты по центрам принятия решений. Затем — предупреждение о начале системных ударов по объектам ВПК и управления в украинской столице.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политическим философом, членом Совета по внешней и оборонной политике Александром Казаковым.

УДАР ИЗ-ЗА ИСТЕРИКИ

- В Старобельске в эти дни шли похороны, в ЛНР два дня был траур. И не слышно ответа на вопрос - «зачем Киев нанес этот бессмысленный в своей жестокости удар по спящим детям?!»

- Военного смысла в ночном ударе дронов ВСУ по педагогическому колледжу нет. Но любой удар противника, опосредованно, все-равно находится в логике войны. Логика может быть и нелинейной. В данном случае, мне кажется, был удар на грани истерики. Не первый и, увы, не последний. Он объясним желанием: раз у нас все так плохо из-за вас, мы вам сделаем больно.

- Может, еще и Европу, подстегнуть, консолидировать взаимной ответственностью?

- Насчет реакции Европы. Старобельск Европа проигнорировала. Сам по себе этот удар никак не консолидирует Европу. Он важен для киевского режима: убийство подростков, девушек и юношей - это их вариант сатисфакции.

Военного смысла в ночном ударе дронов ВСУ по педагогическому колледжу нет. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

РАЗНАЯ САТИСФАКЦИЯ

- В каком смысле?

- Там все сыплется, коррупционные скандалы, на фронте отступают без шансов перейти в наступление, а попытки контратак провалились. И денег дают все меньше, и оружие дают все хуже. И Америка бросила, и Европа того и гляди бросит. Так давайте мы исподтишка в самое больное ударим так, чтобы поднимался столб черного дыма, и плач стоял — вот это дешевый способ сатисфакции.

- Но у нас тоже у многих желание «бахнуть», чтобы там все оплавилось...

- Но надо задать себе вопрос: а что потом? Вот они в ночь на пятницу ударили по молодежному общежитию в Старобельске. В ночь на воскресенье они получили удар по объектам в Киеве, Белой Церкви. А в понедельник МИД предупреждает, что ВС РФ будут наносить системные удары по целям в украинской столице.

В ночь на пятницу ударили по молодежному общежитию в Старобельске. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

НАЧАЛО ДОХОДИТЬ

- Это удары возмездия?

- Мы четыре года требовали от Минобороны мстить за каждый болезненный удар, который противник нанес по нам, будь то на фронте или в тылу. Мстить немедленно. Требовали: они по нам, а мы по ним. И желательно зеркально. Они по Москве, а мы по Киеву. Они по нефтебазе, мы по НПЗ. Это требование звучало настойчиво и громко.

- Европа не отреагировала на Старобельск, но отреагировала на наш ответ?

- Казалось, они проигнорируют удары по Киеву, по Белой Церкви. Но нет, они оценили работу «Орешника». И, похоже, до них дошло, что это предпоследняя ступенька по лестнице эскалации. Достаточно переобуть ракеты в боевую часть - и привет! Причем обычную фугасную боевую часть. Даже не нужно ядерного исполнения.

- До них начинает доходить ощущение страха?

- Потому что сигналы идет комплексные, один за другим. Первый просвет у них в сознании наступил 8 мая. Когда наш Верховный об этом рассказывал, а он очень внимательно к словам относится, - так вот он не уточнил, что именно он представителям Китая, Индии и США рассказал о том, что будет, но он им показал, что может быть.

НЕ ТОРОПИТЬ АРМАГЕДДОН

- Каким образом?

- Может, в компьютерном исполнении - компьютерное моделирование центра Киева, например. И это дошло. Потому что дипперсонал все же был эвакуирован. И была эвакуирована спецсвязь. Даже сервера пытались вытаскивать, понимая, что если не удастся этих гоблинов удержать в узде, то прилетит всем.

- И сейчас реакция другая, чем после предыдущих ударов «Орешником»?

- Европейцы заверещали. А раз верещат, значит, наступили им на хвост. Это полезное действие и адекватная реакция. Не надо подниматься, прыгая через несколько ступенек. Мы что, торопимся к Армагеддону? Задача наша по отношению к основному нынешнему противнику, а это Европа, сошедшая с ума - это нанести Европе не военное поражение.

КОШМАРИТЬ ИНАЧЕ

- А какое?

- Это комплексное понятие. Скажем, ликвидация киевского режима – это лишение Европы единственного на сегодня инструмента ударов по России, ослабления России.

- Другого у них нет?

- Сейчас нет. Говорили, что следующей будет Польша. Нет, Польша следующей не будет. Она сказала: без нас. Украина - их единственный инструмент на земле. Если мы этот инструмент сломаем, ручки-то у них останутся, но они коротки, с одной стороны. С другой стороны, мы должны усугублять их экономическое бедствие. Оно разворачивается с интересными скоростями по разным направлениям. Мы должны кошмарить их с точки зрения информационно-психологических операций. Принцип простой - в свое время для организации прямых линий Захарченко с жителями украинских регионов, я старался зацепить СБУ или «Правый сектор»*, и в Киеве поднимался вой.

* Запрещенная в России организация

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