От ударов ВСУ по колледжу в Старобельске 21 человек погиб, 65 пострадали. Студентам было от 18 до 22 лет. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

От Беслана до Старобельска

За четверть века в профессии не много у меня было кадров, которые я без колебаний решил не публичить. 2004 год, площадка за моргом Владикавказа. 360 обугленных тел, половина из которых - детские. Жертвы террористов из Бесланской школы №1.

На месте удара по колледжу в Старобельске нашли фрагменты терминала «Старлинк» Кадры из колледжа в Старобельске, по которому ВСУ нанесли террористический удар. На месте нашли фрагменты терминала «Старлинк

Среди чего-то бесформенного, лежащего в черных полиэтиленовых мешках, ходят черные матери, бесслезно воя. Они пытаются в этом бесформенном узнать своих детей. По впекшимся в тело цепочкам, оплавившимся в драгоценные капельки сережкам, обгоревшим праздничным туфелькам... Я тогда понял, что ничего страшнее в своей жизни уже не увижу. И это слишком страшно, чтобы показать большой аудитории.

Вместе с Димой Стешиным мы написали небольшую заметку под заголовком «1000 квадратных метров ужаса». Именно столько занимала площадка перед моргом. Словами мы попытались передать то, что увидели своими глазами. И почувствовали в тот момент. Я надеялся, что больше не увижу ничего подобного.

Но это происходит снова.

В воскресенье соцсети облетели кадры, снятые со спины. Я увидел их с другого ракурса. Тело на полу, накрытое одеялом. Вокруг - следователи и судмедэксперты. Они подводят женщину с сыном. Приоткрывают лицо. Мать хватается за волосы. Она почти осознала этот ужас - ужас потери родного ребенка. Но остается маленькая капля надежды. Ведь травма головы настолько кошмарна, что однозначно сказать нельзя. Хотя, чего уж там, мама узнает свою кровинку в любом состоянии. Следователь аккуратно откидывает одеяло, приоткрывая руку, и у женщины подкашиваются ноги. Что она там увидела? Знакомый браслет? Часы? Татуировку, которую дочка набила из юношеского протеста? Она увидела то, что не оставило надежды. И взорвалась рыданиями, которые, кажется, можно услышать даже из космоса.

Родные погибших с портретами детей. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Западное равнодушие

Но на Западе этого людского горя не услышали. Пока девочек в подвенечных платьях хоронили в закрытых гробах, представители «цивилизованного сообщества» в Совбезе ООН хамили российскому представителю, изгаляясь в зубоскальстве. Это манера пойманного с поличным, который уверен, что на него ничего нет. И чем более нагло он себя ведет, тем меньше, по его мнению, к нему подозрений.

Но технически удар по Старобельску - это совместная с Западом операция. Юридически - это соучастие. Поэтому реакция предсказуемая.

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Молчание западных столиц объясняется не цинизмом отдельных политиков, а структурной логикой загнанного преступника. Признание факта удара по колледжу означает согласие с тем, что кураторы Киева дали добро на убийство детей. А значит надо отрицать очевидное.

Результат атаки ВСУ на Старобельск показали ностранным журналистам. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Зарубежным журналистам продемонстрировали обломки дронов. Среди них - иностранные комплектующие и терминалы Starlink Mini. С одной стороны они используются для точной навигации в условиях спуфинга (подмены координат) и радиоэлектронного подавления. С другой с его помощью можно в режиме реального времени управлять дроном. Если будут найдены камеры с беспилотников, значит операторы ВСУ своими глазами видели, куда направляли БПЛА.

И вот здесь начинается самое интересное. Вспомним, не так давно глава компании-разработчика боевого искусственного интеллекта компании Palantir Алекс Карп прилетал в Киев. Улыбался, жал руки, говорил красиво. А потом почти буднично поведал: искусственный интеллект его компании помогает ВСУ с целеуказанием. Тут сложно не провести параллели с Ираном. Помните же, что вину за гибель 170 девочек свалили на искусственный интеллект, у которого были не свежие разведданные. К слову, в одном из интервью Карп обронил, что его бувально корежит от мысли, что у него появятся дети. И ошибки в целеуказании начинают играть новыми инфернальными красками.

Тут принципиальный момент. Даже если удар по общежитию в Старобельске рассчитывал ИИ — это не снимает ответственность с человека.

Координаты вводит человек. Кнопку жмёт человек. Подписывает приказ человек. Удар по спящему общежитию не становится менее варварским оттого, что его рассчитала нейросеть. Скорее наоборот — варварство, доведённое до промышленного конвейера, страшнее варварства стихийного. Потому что у конвейера нет ни усталости, ни сомнений, ни ночных кошмаров.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Украинское кривляние

Предсказуема и реакция Киева. Генштаб ВСУ заявил, что бил по штабу спецподразделения БПЛА «Рубикон». Украинцы теперь страстно убеждают друг друга, что никаких девочек в колледже не было. В условиях информационного гетто сформировать нужный нарратив не сложно. А с критическим мышлением у той стороны все плохо с тех пор, как они начали за обе щеки уплетать блюда, которые в меню названы как «Жареный колорад» и «Печень русского младенца».

Любые действия украинской стороны здесь оправдываются необходимостью формирования внутреннего давления на политическое руководство России через эмоциональный шок общества. Расчёт строится на том, что гибель детей вызовет запрос на «любые переговоры на любых условиях».

Отдельный пласт последствий — демографический, и он здесь не риторический, а буквальный. Погибли и пострадали дети 2008–2010 годов рождения. Это самая малочисленная за последние десятилетия возрастная группа, родившаяся в период глубокой демографической ямы. Что немаловажно, каждая потеря в этой когорте имеет повышенный долгосрочный вес — экономический, социальный, репродуктивный.

Учитывал ли это противник при планировании удара — вопрос отдельный. Скорее всего, нет — мышление здесь короткое, ситуативное. Но Россия эти последствия учитывать обязана.

«Они кричали и плакали»: педагог, спасла студентов в Старобельске Преподаватель колледжа стала очевидцем теракта в Старобельске. Она спасла больше 30 учащихся, вывела их через кухню после начала атаки ВСУ. Студенты кричали, плакали и были перепуганы

Параметры ответа

Здесь очень легко попасть в ловушку - если бы не убили детей, мы бы не ударили по штабу Сухопутных войск Украины и не разрушили завод «Артём» — основной производитель ракетного вооружения Украины? «Аналитприбор» продолжал бы гнать радиоэлектронику для ВСУ, а предприятие «Реле и автоматика» спокойно бы занимался приборостроением для оборонки?

На самом деле любой удар можно назвать ответным. Это не значит, что его бы не было, если бы не какое-то событие-детонатор. Но надо ли его так называть? В конце концов возмездие - это не что-то обезличенное. Это конкретные фамилии, которые отдавали приказ. И если бы «Циркон» залетел в форточку какого-нибудь террориста и экстремиста, информационный эффект был бы куда больший, нежели от удара по какому-нибудь мосту.

Третье применение нашего супероружия, которое не может перехватить ни одно средство ПВО в мире, ожидаемо уже не вызывает тех эмоций, что первое. И вряд ли мы в очередной раз увидим результаты поражения «Орешником».

Но надо понимать, что это - новая система, которая находится в стадии боевого испытания. Причем в реальных условиях противодействия средств НАТО на полигоне «Украина».

Одно дело - моделирование на компьютере или даже эксперименты на тыловом полигоне. И совсем другое - «натурные тесты», по которым идет доработка оружия. Потому что когда дело дойдет до применения спецБЧ, права на техническую ошибку и человеческий фактор уже не будет.

Лучшим ответом на любой теракт со стороны Украины может быть только системная работа по устранению лиц, принимающих решения, разработка средств противодействия дронам тактического звена, которые являются главной преградой на пути нашего продвижения и эволюция ПВО для купирования воздушной угрозы. Самое главное - у нас для этого все есть.

А за девчонок отомстят наши мужики. Уже мстят, выводя на снарядах и дронах «За Яну», «За Иру», За «Аню»...

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