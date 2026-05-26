Актер Глеб Калюжный служит в Семёновском полку Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Семёновский полк — это особая вселенная в самом центре Москвы. Буквально у Садового кольца, где кипит и дышит огромный город, за невысокой стеной — своя планета. Здесь всё по-армейски: чеканно, размеренно и без суеты. Маршируют на плацу солдаты, подвозят провизию. Кстати, мой взвод удивился, увидев вакуумные упаковки с уже почищенной картошкой. Никаких нарядов на кухню, всё современно. Новобранцы приходят сюда осваивать военную науку, а борщи варить — научатся и на гражданке, если понадобится.

Именно здесь, в этом полку, отдавал срочную службу молодой актёр Глеб Калюжный. Тот самый, который, как писали год назад в пабликах, «подкатил к военкомату на „Гелентвагене“ уже обритым налысо». Тогда его призыв окутали скандалы, но правда, как всегда, оказалась проще и честнее.

Актёр Глеб Калюжный демобилизовался из армии: Хотелось быть примером для моих сослуживцев! Глеб Калюжный завершил службу в армии и покидает Семёновский полк, где провёл прошедший год

Мы встретились в полковом музее. Я рассматривала экспонаты, переговаривалась с командирами, а срочник Калюжный… просто тихонько появился и встал в сторонке. Я заметила его не сразу. Он изменился.

Калюжный с мамой и сестрой после дембеля, Фото: Woman.ru

— Такой серьёзный, собранный. А где тот мажорный хулиган из новостей шоу бизнеса? — не смогла скрыть я своего удивления.

И правда, вот что армия с парнями делает. Пройдёт буквально пара дней после демобилизации, и, уверена, вся эта строевая серьёзность и «так точно!» сотрутся. Гражданка, она такая…

— Дембель-то ждёшь?

— Конечно! Как и любой срочник. Каждый парень, который призывается, ждёт этого дня.

Присяга Глеба Калюжного Фото: Министерство обороны РФ.

— Прямо как Робинзон Крузо, зарубки каждый день ставишь или всё-таки увлекла служба?

— Ставлю, конечно. У меня есть ежедневник, я веду его. Но и служба увлекла тоже. У меня в семье много военных — бабушка военный медик, прадедушка Тыщенко Степан Дорофеевич воевал в Великую Отечественную, участвовал в битве за Кавказ, в Сталинградском сражении. Его два брата — Иван и Алексей (имена только помню) — лётчик и танкист. Я не видел для себя варианта, что я не пойду служить. Искренне считаю, что это обязательный этап в жизни каждого мужчины, абсолютно точно.

Глеба Калюжного встретил из армии актёр Николай Добрынин Глеб Калюжный вернулся из армии ОПИСАНИЕ: Актёр Глеб Калюжный вернулся из армии. Его встречали родные и звезда сериала "Сваты" Николай Добрынин

«Это была дезинформация, жёлтая пресса»

— Подожди, подожди. Но ведь в СМИ писали, что ты как будто уклонялся, чуть ли не под конвоем явился в военкомат.

— Спасибо, что спросили. Это была дезинформация, жёлтая пресса. Как только повестка электронная пришла, сразу в военкомат отправился. Там уже и узнал, что я, оказывается, «уклонист». Но я никогда даже и не собирался бегать от армии, считаю это обязательным этапом в жизни каждого мужчины.

— Сейчас ты уже всё прочувствовал и можешь поделиться ощущениями? Что это даёт мужчине? Почему этот этап такой обязательный?

- Дисциплину, ценность своего времени, понимание того, кто ты есть. Появляется некий тумблер: ты начинаешь видеть, где чёрное, а где белое. Армия — это школа жизни. Она подчёркивает сильные стороны и заставляет честно посмотреть на себя. Ну и плюс, ты знакомишься с огромным количеством разных ребят и офицеров.

— То есть жизнь разделилась на «до» и «после»?

— Да. Конечно.

Глеб Калюжный на кинопремьере, май 2025 г Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Друзья у тебя здесь появились?

— Товарищи. Друзья на гражданке, здесь товарищи.

«Звезда» в казарме: зависть и слухи

— Слушай, ты всё-таки звездой сюда попал, а остальные в основном простые ребята… Не было зависти? Разговоров за спиной: блатной, пришёл, сейчас он будет здесь как на курорте.

— Зависть и разговоры за спиной — это в моей жизни и до было. Я из такой профессии, где этого предостаточно. Да и в жизни простых людей этого хватает. Конечно, были люди, которые завидовали, не принимали, болтали за спиной всякое. Но все эти слухи быстро развеялись — тут же всё на виду. Я служил как все, никаких поблажек не было. Я знаю про себя, что я прошёл через всё это достойно, и офицеры, и мои командиры довольны моей службой. Недавно мне присвоили звание младшего сержанта. Но много было и ребят, которые, наоборот, были довольны, что я так же, со всеми. Салфетки приносили в столовке, чтобы я расписался для сестры, бабушки. Я столько здесь автографов раздал! Больше чем за всю жизнь. Даже не знал до службы, что, оказывается, я такой популярный.

Премьера «Малыша» в полковом клубе

— Премьера фильма «Малыш» с твоим участием случилась, когда ты уже в полку был. Смотрели?

Справка KP.RU: «Малыш» — военная драма Андрея Симонова, основанная на реальной судьбе. У главного героя, 18-летнего музыканта Димы в исполнении Глеба Калюжного, есть живой прототип — Павел Черток, доброволец ДНР с позывным «Малыш», который в свои 18 лет ушёл на фронт, чтобы спасти мать из осаждённого Мариуполя. То есть экранная история из художественного вымысла фактически превращается в документальное свидетельство мужества, когда любовь к семье оказывается сильнее страха, а гитара меняется на автомат.

— Да. Мы с товарищем наладили кинопроектор в клубе, и был устроен показ картины. Фильм всем очень понравился, ребята многие не скрывали эмоций, пускали скупую мужскую слезу, благодарили. Из командования тоже приходили и отмечали проработанную детализацию. Все с благодарностью за работу, с уважением. Тема СВО касается каждого в нашей стране, а для кого-то ещё более особенная и даже болезненная. Так что фильм получился сильный. Все как один говорили, что это не просто фильм — «Малыш» всех тронул. Это очень приятно, потому что мы все, вся съёмочная группа, вложили в этот фильм всю душу. Я и сам эту работу выделяю из всех своих как самую сложную — и морально, и физически.

Глеб Калюжный о службе: "Я служил как все, никаких поблажек не было" Фото: Министерство обороны РФ.

Гимн Семёновского полка и стихи от лица юного Суворова

— Но здесь в армии ты, наверное, выпал из творческого процесса. Здесь же все в строю, все строго, не до развлечений, как говорится.

— Это большое заблуждение, стереотип. Начать хотелось бы с того, что я счастлив и горжусь, что отслужил именно в Семёновском полку. До того, как попал сюда, я даже не знал, что это такой знаменитый полк. И тут своя атмосфера и особый дух. Люди, с которыми я тут столкнулся, навсегда останутся моими учителями, моими наставниками. Я такой человек, сентиментальный, точно буду навещать, буду поддерживать связь и помогать, если могу быть чем-то полезен. И я благодарен на всю жизнь командованию за то, что они отнеслись с пониманием и вовлечением в мои гражданские дела. Мы организовали здесь музыкальную группу, занимались музыкой, давали концерты для дембелей и для только что призвавшихся, чтобы поднимать их боевой дух. Поначалу пробовали что-то из моего репертуара, а потом стали писать песни. Я написал гимн Семёновского полка в современной аранжировке — всё вот в этих вот стенах!

Фото: Григорий Сухов

А ещё мы участвовали в конкурсе, посвящённом юбилею Суворова. У нас есть Вероника Владимировна, заведующая музеем. Она знала, что я пишу стихи, и сказала: «Может, ты напишешь от лица молодого Суворова?» Александр Васильевич же начинал свою службу именно здесь, в Семёновском полку. Я погрузился в его биографию и написал. А потом привлёк всех своих знакомых, которые служат в театрах, работают в кино, чтобы они помогли с гримом, с костюмом, с реквизитом. Мы вместе с ребятами, моими боевыми товарищами, всё это оформляли, старались, делали. Получилось достойно, и мы взяли первое место.

Фото: Григорий Сухов

— Можешь стих прочитать?

— …Когда я был совсем мальчишкой, в преддверии своих двенадцати,

в дверях Семёновского полка с книжкой впервые оказался.

Свой первый бой я помню, как сквозь дым, узнал я вкус и славы, и утрат.

Ни титулом, ни связью родовой,

самим, бок о бок с рядовыми, достигал всего.

Честь была дороже орденов, я презирал тех, кто искал чинов.

Солдата другом звал и братом в битве,

деля с ними и хлеб, и путь в молитве.

Я Измаил к ногам Отечества сложил,

в Италии врага на части раздробил,

но не числом, а лишь уменьем всегда водил полки я, побеждая ярость льда.

Прошёл все Альпы с горсточкой своей,

где ступит враг, там не ступал иных,

сквозь снег, обрывы, пули швейцарцев —

наш дух российский тверже оказался…

Первые стрельбы, дембель и картошка в вакууме

— Глеб, а что было сложно? Может быть, режим армейский или еда непривычная? Что-то из бытовых вещей?

— Самое сложное — это периодическое желание на гражданку. Оно есть у каждого срочника. Мимолётные такие мысли: а как там сейчас? У друга день рождения или Новый год… Но здесь своя атмосфера, свои эмоции. Ярких моментов очень много за этот год было. Особенно вот запомнились первые стрельбы, первые приёмы пищи и когда провожал своих старших товарищей на дембель… Были, конечно, и не очень дни. Все люди, у всех настроение бывает разное. В целом весь год состоит из множества эмоций, которые я ежедневно и ежечасно здесь получал.

— Чем кормили, кстати? Извини, что я о бытовом, но всем всегда это особенно интересно.

— Едой. Тут как буфет: несколько первых блюд на выбор, вторых. Обычная, нормальная еда, абсолютно такая же, которую я ел на съёмочных площадках. Гречка, перловка, варёная курица, салат — помидорчики, огурчики. Мне такая нравится.

— Удивительно, что в армии так кормят!

— Это было удивительно, да. В современной армии уже нет такого: «щи да каша — пища наша». Всё очень современно.

«Курс молодого бойца я прошёл на съёмках „Малыша“»

— Курс молодого бойца обычно ещё для всех незабываем…

— Я этот курс, можно сказать, прошёл на съёмках фильма «Малыш». Снимали в Мариуполе в том числе, а ещё в Донецке. И я много общался с военными, с ребятами, которые, как мой герой Павел Черток, в 18 лет пошли защищать свой дом во второй день мобилизации. Настоящие мужчины, герои и патриоты своей страны. Я очень многому у них научился и прочувствовал, они прошли через такой ад, который никому не пожелаешь. Мне морально это было сложно, я молился даже. И по-другому начал смотреть на жизнь, на людей. Это вдохновляло и сподвигало на что-то большее, чем просто творчество. Заставляет задуматься и переосмыслить многие вещи. И ещё тогда для себя решил, что точно пойду служить. Коллеги и бойцы поддержали моё решение. И они все ждут, передают приветы через директора, через родственников.

— Сейчас, когда ты уже на себе прочувствовал, что такое быть солдатом, ты по-другому, может быть, как-то это всё сыграл?

— Конечно! Есть такая магия моей профессии: ровно 50% от того, что ты вложишь в персонажа — это твоё внутреннее. Я сейчас другой человек по сравнению с тем, каким был. Крайне другой человек. Так что да, если бы снимал сейчас, мой персонаж был бы уже другим.

— А почему решил не подписывать контракт и не оставаться в армии? На СВО не пошёл?

— Я считаю, что я могу больше пользы принести тем, чем я хорошо умею заниматься. Буду сниматься в патриотических фильмах. Мы, молодые творцы, сами сделали свой продакшн, уже сняли хорошее семейное кино «Дед Фомич», которое скоро выйдет на экраны. У нас в процессе производства прекрасная история про парня, который только-только вернулся из армии, хочет стать музыкантом и собирает свою группу. И обязательно будут еще и еще прекрасные, современные истории про людей, отдающих долг Родине, защищающих её. Мне хотелось бы подсвечивать эту очень важную тему.

Девушка, учёба и многодетная семья

— Если не секрет, кроме семьи, кто тебя ещё ждёт на гражданке?

— Друзья, семья, старший брат.

— А какие-то романтические встречи? Девушка есть?

— Нет.

— Ну все, держись, сейчас девчонки прочитают, что сердце Калюжного свободно… А учиться пойдёшь?

— Да, высшее образование входит в мои планы. Но сначала окончу среднее — я сейчас в академическом отпуске в колледже «Синергия» на факультете рекламы и маркетинга. Мне интересно изучать разный профиль, потому что профессия актёра творческая и переменчивая. Мне давно старшие товарищи рекомендовали заниматься чем-то параллельно, чтобы была подушка безопасности. Я сменил очень большое количество профессий, пока график позволял. Да и так я парень рукастый, головастый, смогу себя и свою семью прокормить.

— И ты из многодетной семьи, да? Мама вас одна воспитывала?

— Да. И это дало мне такую закалку! У меня не было выбора, чтобы не быть мужчиной, чтобы не быть опорой для мамы и для семьи. Но у меня при этом было отличное детство, полноценное. Жил, рос, учился, занимался спортом (Калюжный — чемпион Москвы по кикбоксингу — ред.). В какой-то момент прогуливал учёбу — было. Мне кажется, пацаны точно должны через это пройти, окопными путями добраться к пониманию того, что правильно, а что нет, участь на своих ошибках. В семье всегда было понимание, родители давали всё то, что могли, и я им очень за это благодарен — и отцу, и маме. Мама вообще абсолютно мой герой. Я хочу сделать её самой счастливой.

Напутствие от Калюжного

— Хотелось бы, чтобы ты как напутствие дал ребятам, которые боятся идти. Что бы ты сказал тем, кто вот-вот должен пойти на срочную службу?

— Не нужно бояться, не нужно переживать. Вы мужчины, и нужно принимать любые трудности в своей жизни и справляться с ними достойно — на то вы и мужчины. На своём примере уже могу сказать: не бойтесь, идите, и всё у вас будет хорошо.

— Что ты первым сделаешь, когда окажешься на гражданке?

— Поеду в военкомат прикрепляться.

— Это понятно. А после?

— В баню пойду с пацанами. Обниму маму, бабушку. А дальше буду работать. Каждый день у меня уже расписан до конца года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Армия — вдохновляющий опыт!» Военнослужащий Глеб Калюжный в форме Семеновского полка прибыл на премьеру

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину