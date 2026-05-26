У Жириновского всегда много цветов, а Хрущеву приносят кукурузу: Как выглядят могилы политиков, влиявших на жизнь России

Статуя Владимира Жириновского на могиле политика Фото: Карина АЛЕКСАНДР.

Одно из самых известных исторических московских кладбищ – Новодевичье. Его заложили еще в 16 веке. Тогда на этом кладбище хоронили лишь монахинь и послушниц Новодевичьего монастыря. Но со временем оно стало местом упокоения представителей знатных княжеских и боярских фамилий (но не царских!). Первым же главой государства, похороненным на Новодевичьем кладбище, стал Никита Хрущев. Именно тогда и была заложена традиция погребения первых лиц у стен древнего монастыря.

Мы прошли по Новодевичьему кладбищу, чтобы показать читателям могилы известных советских и российских политиков, каждый из которых влиял на жизнь нашей страны.

НИКИТА ХРУЩЕВ: КУКУРУЗА НА МОГИЛЕ

Время правления Никиты Хрущева (1953-1964) оценивают очень неоднозначно. С одной стороны, именно в это период началась так называемая «оттепель», с другой – историки припоминают первому секретарю ЦК КПСС провалы в экономике.

Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета министров СССР Никита Хрущев, 1964 год.

Родился Никита Сергеевич в небогатой рабочей семье на Курщине, ребенком работал в поле и пас овец. Позже стал шахтером.

Политическая карьера Никиты Сергеевича началась после Октябрьской революции, когда 23-летний парень стал на Донбассе председателем местного профсоюза металлистов горнорудной промышленности. С 1918 года руководил красногвардейским отрядом.

Дальше карьера Никиты Хрущева развивалась во время репрессий и чисток, в которых он принимал активное участие.

Советскую компартию Хрущев возглавил после смерти Сталина и пробыл у власти 11 лет.

К слову, Никита Хрущев единственный лидер Советского Союза, который покинул пост еще при жизни. А еще - первый советский лидер, которого похоронили не у Кремля. Это связано с тем, что на момент смерти (1971) он был в опале.

По словам экскурсоводов, которые водят прогулки по Новодевичьему кладбищу, на могиле Хрущева кто-то часто оставляет початки кукурузы или банки консервированной. Это, очевидно, отсылка к знаменитой кампании 1955 года, когда первый секретарь ЦК КПСС объявил, что под посевы кукурузы нужно отдать в 10 раз больше площади, чем раньше.

Надгробие на могиле Никиты Хрущева авторства Эрнста Неизвестного Фото: Карина АЛЕКСАНДР.

Пережив три инфаркта, Никита Сергеевич умер 11 сентября 1971-го. Памятник по просьбе родственников делал Эрнст Неизвестный - скульптор, которого в свое время выгнали из Союза художников после разноса, который Никита Хрущев устроил художникам-авангардистам. Монумент из черного гранита и белого мрамора, чтобы передать темные и светлые черты характера, а в центре – каменная улыбающаяся голова Никиты Сергеевича.

МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ: БЕЗ ПАМЯТНИКА

В 10-м классе уроженец Ставрополья стал кандидатом в члены КПСС, без экзаменов поступил на юридический факультет МГУ имени Ломоносова (который потом окончил с красным дипломом) - благодаря наличию трудового стажа и ордену Трудового Красного знамени.

В 1970 году Михаил Горбачев стал первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС. После смерти Константина Черненко (1985 год) был единогласно избран на пост секретаря ЦК КПСС и стал самым молодым руководителем государства за всю историю Советского Союза (на тот момент Горбачеву было 54 года).

Михаил Горбачев во время записи новогоднего поздравления американскому народу, 1987 г. Фото: Лизунов Юрий, Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС

На посту руководителя страны Горбачев отметился длинным списком различных реформ. В 1985-м он запустил антиалкогольную кампанию – по всей стране были введены ограничения на производство и продажу спиртного, началась вырубка виноградников. Время показало, что эта инициатива еще больше ослабила советскую власть, начали появляться подпольные водочные производства, а алкоголики перешли на употребление аптечных настоек и дешевой спиртосодержащей парфюмерии.

Потом были Перестройка (отмена монополии государства на экономическую деятельность), Гласность (отмена цензуры).

15 марта 1990 года Михаила Горбачева избрали на пост президента СССР не путем всенародного голосования, а решением III Съезда народных депутатов. Экономический и политический кризисы в стране только нарастали. В августе 1991-го Горбачева фактически отстранили от власти в результате путча. В конце того же года он добровольно сложил свои полномочия.

Скончался Михаил Горбачев 30 августа 2022 года на 92-м году жизни. На могиле политического деятеля нет памятника. Только плита с надписью: «Горбачевы». Стоящий над могилой монумент в виде девушки грустно склонившей голову, появился на этом участке после смерти супруги политика Раисы Максимовны (1999).

БОРИС ЕЛЬЦИН: Я УСТАЛ, Я УХОЖУ!

Борис Ельцин вошел в историю как первый президент России.

На своей малой уральской родине он более десятка лет работал на производстве, прошел путь от прораба до начальника стройуправления. После этого ему и предложили вступить в КПСС (1961).

Президент РФ Борис Ельцин. Фото Александра Чумичева и Александра Сенцова (ИТАР-ТАСС)

Работал в Свердловске, в 1976-м был назначен секретарем областного комитета партии (по-нынешнему это статус губернатора). А в 1985-м был переведен в Москву по рекомендации Михаила Горбачева, был избран народным депутатом СССР.

12 июня 1991 года победил на выборах и стал президентом РСФСР. После августовского путча и смещения Горбачева стал президентом новой России, а в 1996-м избран и на второй срок. Тот период стал временем тотального обнищания населения, приватизацией крупнейших заводов и месторождений, разгулом преступности.

В 1999 году Борис Ельцин ушел в отставку по состоянию здоровья, назвав своим преемником Владимира Путина.

Могила первого президента России Бориса Ельцина Фото: Карина АЛЕКСАНДР.

Скончался 23 апреля 2007 года в возрасте 76 лет от полиорганной недостаточности (так называют одновременное нарушение функций сразу нескольких внутренних органов). Через год после смерти на Новодевичьем поставили памятник в виде развевающегося флага России.

ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН: АВТОР АФОРИЗМОВ

Выходец из оренбургской казачьей семьи Виктор Черномырдин начинал слесарем на нефтеперерабатывающем заводе. После армии уехал поступать в Куйбышев (Самару) и отучился на инженера-экономиста. Партийную карьеру начал в 1967-м, работая инструктором в Орском городском комитете КПСС. Дальше - больше: в 1982 году стал заместителем министра газовой промышленности СССР, в 1984-м впервые избран депутатом Верховного Совета Союза. С 1985 по 1989 годы занимал пост министра газовой промышленности СССР. После распада страны стал премьер-министром новой России (1992-1998), затем был депутатом Госдумы, послом России на Украине, занимал различные государственные должности.

Виктор Черномырдин во время интервью "КП", 2005 г Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Многим запомнился своей манерой очень интересно выражать мысли. Его фразы стали крылатыми - их еще называли «черномырдизмы». Из наиболее популярных:

«Мы хотели, как лучше, а получилось, как всегда»,

«У кого руки чешутся? У кого чешутся — чешите в другом месте!»,

«Хуже водки лучше нет!».

Могила экс-премьера Виктора Черномырдина Фото: Карина АЛЕКСАНДР.

Виктор Степанович скончался 3 ноября 2010 года от онкологического заболевания. Похоронен рядом с женой Валентиной (скончалась за полгода до мужа). Несмотря на то, что политик до распада СССР в течение 30 лет был членом коммунистической партии, на могиле у Виктора Черномырдина – строгий православный памятник.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ: ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПОЛИТИКОВ

Владимир Жириновский никогда не был ни руководителем страны (лучший результат – 9,5% голосов на выборах президента России в 2008-м), ни крупным госдеятелем, но, несомненно, три десятка лет являлся одним из самых ярких политиков. Экспрессивным, заносчивым и известным всей стране.

В свое время Жириновский окончил Институт восточных языков при МГУ имени Ломоносова (1970 год), затем получил диплом юриста (1977).

Владимир Жириновский Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Партию ЛДПР возглавлял с 1990 года и до самой смерти в 2022-м. Стал известен благодаря публичным выступлениям, где критиковал власть. Шесть раз баллотировался на пост президента России. Как говорил сам Жириновский: «И на следующих, и до самой смерти буду участвовать в выборах, даже с кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу…»

Уже после смерти политика заговорили о его «даре предсказания». В сети время от времени вирусятся старые выступления Владимира Жириновского, в которых он очень точно описывает события, которые затем произошли в действительности – особенной часто это касается ситуации вокруг Украины и Ближнего Востока. Ученые, впрочем, объясняют все это аналитическим складом ума Владимира Вольфовича.

Могила отца-основателя ЛДПР Владимира Жириновского Фото: Карина АЛЕКСАНДР.

Скончался Жириновский из-за последствий коронавирусной инфекции 6 апреля 2022 года, немного не дожив до своего 76-летия. На могильном памятнике Владимир Жириновский изображен в полный рост - будто стоит на трибуне, готовясь вещать людям. Ниже на камне высечены слова: «...Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям». На могиле политика всегда много цветов.

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