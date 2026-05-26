Вернувшегося из армии Глеба Калюжного встретили мама с цветами и звезда «Сватов»

Глеб Калюжный официально вернулся из армии. Фото: Геннадий АВРАМЕНКО

Глеб Калюжный официально вернулся из армии. Утром 26 мая актера встретили на перроне мама Наталья Калюжная с цветами и плакатом, коллеги и народный артист России Николай Добрынин, которого зрители знают по ролям Митяя в сериале «Сваты» и отца Бакина в «Молодежке». Сам Калюжный появился в армейской форме — заметно возмужавший и, судя по кадрам встречи, в отличном настроении.

Напомним, весной прошлого года СМИ писали, что против звезды сериалов «Вампиры средней полосы» и «Трудные подростки» возбудили дело об уклонении от срочной службы. Сообщалось, что актер якобы долго не являлся в военкомат, но позже он сам пришел к следователю и получил штраф в 30 тысяч рублей вместе с новой повесткой.

Фото: Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"

В разговоре с KP.RU Калюжный прокомментировал эту информацию, заявив: «Это была дезинформация, жёлтая пресса. Как только повестка электронная пришла, сразу в военкомат отправился. Там уже и узнал, что я, оказывается, «уклонист». Но я никогда даже и не собирался бегать от армии, считаю это обязательным этапом в жизни каждого мужчины».

Уже 27 мая 2025 года Глеб отправился на сборный пункт на Угрешской. Провожали артиста в узком семейном кругу: родственники устроили почти домашний концерт с народными песнями и плясками. Во время службы актеру несколько раз разрешали ненадолго покидать часть ради премьер.

Самым обсуждаемым стал его выход в форме Семеновского полка на показ фильма «Первый на Олимпе», где Калюжный сыграл олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова. Тогда артист благодарил командиров за увольнительную и признавался, что армия стала для него «интересным и вдохновляющим опытом». По словам Глеба, служба помогла ему иначе посмотреть на себя «как на мужчину, как на человека, как на гражданина своей страны». За последние годы Калюжный успел стать одним из самых востребованных молодых актеров страны. После дебюта в фильме «14+» он снялся в проектах «Черная весна», «Новенькие», «Территория», а также в фильмах «Красный шелк», «Кореша» и многих других.

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