Директор ФСБ Александр Бортников предложил спецслужбам СНГ перейти от обмена тревожными сигналами к общей системе превентивного контроля. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ очертил один из самых жестких сценариев угроз для Содружества: Украина, по его оценке, стала испытательной территорией новых форм войны и крупнейшим в Европе узлом оружейной контрабанды. Запрещенный в РФ «Вилаят Хорасан»* рекрутирует сторонников среди граждан стран Центральной Азии и трудовых мигрантов в России. Западные спецслужбы расширяют присутствие в СНГ под гуманитарным прикрытием, а Иран, биолаборатории, ИИ и синтетический наркотрафик образуют внешне удаленную, но по своим последствиям уже вплотную подступающую к СНГ зону нестабильности.

«Полигон новой войны»

Глава ФСБ Бортников: Киев пытался ввезти в Россию 500 взрывных устройств Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Украина превратилась «в полигон для испытаний новых видов вооружений и новых форм ведения войны»

Украина становится ключевым узлом всей террористической конструкции. Речь идет уже не только о текущем конфликте, а о том, что на украинской территории испытываются технологии войны будущего — с новым оружием, диверсионной логистикой, разведывательным сопровождением и дальнейшим расползанием рисков за пределы фронта.

«Украина превратилась в полигон по испытанию новых видов оружия. Под лживые обещания приема Украины в ЕС ее превратили в полигон для отработки новых форм войны», — заявил директор ФСБ.

Украина превратилась в полигон по испытанию новых видов оружия. Под лживые обещания приема Украины в ЕС ее превратили в полигон для отработки новых форм войны. Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отдельно глава ФСБ сообщил, что в начале 2026 года ФСБ совместно с КГБ Белоруссии пресекла организованную Украиной попытку ввоза в Россию «свыше 500 взрывных устройств», предназначенных «для совершения терактов».

На этом фоне еще жестче прозвучал его тезис о приграничных маршрутах: «Украинские спецслужбы используют территории граничащих с РФ государств для заброски в Россию диверсантов и средств террора».

Бортников также поставил вопрос о судьбе оружия, поставляемого в зону конфликта. Его оценка прозвучала как предупреждение всей Европе: «Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия».

«Вилаят Хорасан»*: спящие сети и миграционный рекрутинг

Самый тревожный террористический фрагмент выступления был связан с запрещенной в России группировкой «Вилаят Хорасан»*. Бортников описал ее не как отдаленную угрозу, а как структуру, которая уже работает внутри пространства СНГ и России.

«Вилаят Хорасан»* сейчас активно вербует боевиков из других структур, рекрутирует сторонников из числа граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, а также трудовых мигрантов в России», — заявил глава ФСБ.

«Вилаят Хорасан»* сейчас активно вербует боевиков из других структур, рекрутирует сторонников из числа граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, а также трудовых мигрантов в России. Фото: Oleg Elkov/Shutterstock/Fotodom

За этой фразой последовало главное предупреждение: речь идет не об одиночных радикалах, а о скрытой инфраструктуре, которая заранее создает ресурсы и каналы для будущих атак.

«На территории наших стран создаются законсервированные террористические сети, формируются каналы их ресурсного обеспечения, готовятся акции террора».

Чтобы подчеркнуть практический характер угрозы, Бортников привел примеры совместной работы спецслужб. Первый — с таджикистанскими коллегами.

«В начале этого года ФСБ совместно с таджикистанскими коллегами выявлена и обезврежена ячейка, планировавшая резонансные теракты».

Второй эпизод прозвучал еще жестче — из-за числа предотвращенных атак и прямого упоминания Москвы: «Во взаимодействии с СГБ Узбекистана, на стадии подготовки пресечены 5 нападений террористов в разных регионах Российской Федерации, в том числе в Москве».

Эта часть выступления фактически объясняет, почему Бортников говорил именно перед руководителями спецслужб СНГ. Угроза не признает государственных границ: вербовка может идти в одной стране, подготовка — в другой, ресурсное обеспечение — в третьей, а удар планироваться уже на российской территории.

Угроза не признает государственных границ: вербовка может идти в одной стране, подготовка — в другой, ресурсное обеспечение — в третьей, а удар планироваться уже на российской территории. Фото: BUTENKOV ALEKSEI/Shutterstock/Fotodom

Гуманитарное прикрытие политической инженерии

Бортников также заявил, что «спецслужбы стран Евросоюза наращивают присутствие в странах СНГ под прикрытием гуманитарных проектов в области развития институтов гражданского общества, образования, миграции и экологии».

Образовательные программы, миграционные инициативы, экологические проекты, гражданские институты — все это, по версии главы ФСБ, может становиться не только публичной деятельностью, но и каналом изучения общества, его раздражителей, элитных трещин и управляемых конфликтов.

«Спецслужбы стран Евросоюза наращивают присутствие в странах СНГ под прикрытием гуманитарных проектов в области развития институтов гражданского общества, образования, миграции и экологии».

В такой постановке вопроса гуманитарная повестка предстает уже не нейтральным полем сотрудничества, а возможной инфраструктурой политического влияния — с доступом к общественным настроениям, элитным разломам, миграционным потокам и чувствительным социальным темам.

Отдельно Бортников выделил британское направление, придав этой теме еще более предметный характер: «Спецслужбы Британии наращивают активность подконтрольных НКО в СНГ».

ИИ, цифровые лаборатории и риск для руководства государств

Бортников также отметил что заимствование западных ИИ-систем может обернуться новой уязвимостью — для государственных структур, информационной безопасности и политического руководства.

«Внедрение странами СНГ западных ИИ-технологий может привести к уязвимости перед кибератаками и создает риски для руководства этих стран».

Заимствование западных ИИ-систем может обернуться новой уязвимостью — для государственных структур, информационной безопасности и политического руководства. Фото: khunkornStudio/Shutterstock/Fotodom

ИИ предстает не просто инструментом обработки данных, а потенциальным каналом доступа к чувствительным системам и решениям. Еще резче прозвучала оценка так называемых цифровых лабораторий.

«Внедрение Западом цифровых лабораторий в СНГ позволит манипулировать населением».

Данные, алгоритмы, модели поведения и цифровая аналитика могут, по его оценке, становиться инструментами воздействия на общественные настроения — без танков, без митинговых штабов, без публичного давления.

Биолаборатории и угроза биотерроризма

Глава ФСБ также отдельно указал о продолжении западных военно-биологических программ и отдельно заявил, что лабораторная инфраструктура затрагивает и пространство СНГ.

«НАТО продолжает программу создания биооружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке. Лаборатории работают и в странах СНГ».

Особую остроту этой теме придала связка биотехнологий и искусственного интеллекта. Бортников прямо увязал развитие ИИ с возможностью более опасных сценариев.

«Развитие технологий ИИ повышает риски актов биотерроризма».

Биоугроза перестает быть уделом только лабораторий и санитарных служб. Она становится задачей спецслужб: заранее видеть не только готовящуюся атаку, но и среду, где опасный замысел может получить технологическую возможность.

Бортников фактически предложил спецслужбам СНГ перейти от обмена тревожными сигналами к общей системе превентивного контроля: биориски, усиленные искусственным интеллектом, требуют заранее отслеживать не только исполнителей, но и технологические условия, при которых угроза может быть собрана в реальный сценарий.

На этом фоне глава ФСБ призвал коллег по СНГ к «совместной работе на фоне рисков биотерроризма».

Иран: чужая война может искать людей в СНГ

Глава ФСБ также предупредил, что западные спецслужбы намерены использовать боевиков из Сирии, «в том числе выходцев из СНГ», в боевых действиях против Ирана.

По его оценке, такой сценарий «приведет к росту террористической угрозы для стран Содружества». Иранский кризис перестает быть только внешней темой: он возвращается в СНГ через вербовку, радикальные сети, миграционные маршруты, боевой опыт и людей, которых чужая война превращает в инструмент.

Западные спецслужбы намерены использовать боевиков из Сирии, «в том числе выходцев из СНГ», в боевых действиях против Ирана. Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Бортников также заявил, что «эскалация конфликта вокруг Ирана грозит дестабилизацией всего исламского мира», и это, по его словам, неизбежно отразится «на безопасности стран СНГ».

Самый тревожный технологический эпизод прозвучал в связи с ликвидацией представителей иранского руководства. Бортников заявил, что координаты местонахождения жертв были получены «в том числе через программные „закладки“ в системах видеомониторинга в Тегеране».

Наркотрафик: новый «пояс» синтетики

Бортников отдельно остановился на новом типе опасности — синтетическом наркотрафике. По его словам, афганские наркосети переходят к производству веществ, которые проще выпускать в лабораторных условиях, легче перебрасывать через границы и сложнее отслеживать на ранней стадии.

«Афганские наркоторговцы переключаются на производство „синтетики“», и фактически речь идет о формировании «пояса» наркопроизводства по линии Юго-Восточная Азия — Афганистан — Иран.

Ранее в этой же теме прозвучала формула о «поясе производства синтетических наркотиков» с возможным будущим транзитом «в Россию и страны Запада».

Опасность такого пояса не только в самих веществах. Синтетический наркотрафик создает теневую инфраструктуру. Там, где появляется устойчивая наркоэкономика, рядом быстро возникают сервисы, которыми может пользоваться уже не только криминал, но и террористическое подполье.

* Запрещенная в России международная террористическая организация

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