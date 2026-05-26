В Россию приехали представители спецслужб со всего мира: что происходит

В Москве стартовал масштабный I Международный форум по безопасности под эгидой Совбеза России Фото: Максим Плотников.

В Москве стартовал масштабный I Международный форум по безопасности под эгидой Совбеза России. Он продлится до 29 мая и пройдет в многофункциональном комплексе «Лайв Арена» и в парке «Патриот».

В Москву приехали делегации из 120 стран. Причем среди участников есть и представители 12 недружественных государств, выступающие за развитие отношений с Россией.

В Москву приехали делегации из 120 стран Фото: Максим Плотников.

Организаторы подчеркивают: на форум прибыли почти все страны Африки – 50 из 54, а также партнеры по ШОС, БРИКС и АСЕАН, делегаты из большинства государств Ближнего Востока и Латинской Америки.

На площадке собрались секретари Советов безопасности, советники глав государств, представители спецслужб, международных организаций, дипломаты, эксперты и ученые.

Перед церемонией открытия участники форума почтили минутой молчания память погибших при ударе ВСУ в Старобельске.

Масштабный I Международный форум по безопасности продлится до 29 мая Фото: Максим Плотников.

МИР ДЕЛЯТ ЗАНОВО

Первый день форума начался с конференции «Противодействие неоколониализму как приоритетное направление безопасности стран мирового большинства». Именно тема нового мирового устройства стала одной из центральных практически во всех выступлениях.

Зампред Совфеда России Константин Косачев указал: многополярный мир невозможен при сохранении неоколониализма. Запад же продолжает пытаться удерживать глобальное господство, но постепенно теряет влияние.

Фото: Максим Плотников.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов напомнил: конференция проходит спустя полвека после обсуждений в ООН вопросов переустройства мировой экономики в постколониальную эпоху. При этом страны Африки, Азии и Латинской Америки сегодня стремятся играть гораздо более активную роль в мировой политике и готовы жестче отстаивать собственные интересы.

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко обратил внимание на символизм площадки. Он напомнил: в прошлом году на «Лайв Арене» проходил конкурс «Интервидение», который также был посвящен международному сотрудничеству. По мнению Чернышенко, сегодня в мире все чаще пытаются навязывать странам зависимость от отдельных центров силы, тогда как подобные сегодняшнему форумы создаются для выстраивания равноправного партнерства.

Фото: Максим Плотников.

БИОЛАБОРАТОРИИ "НА МАРШЕ"

Одним из самых жестких стало выступление замсекретаря Совбеза России Александра Венедиктова. Он подчеркнул: последствия кризиса на Ближнем Востоке ощущают практически все государства мира.

Попытки сдерживать рост цен на топливо становятся серьезной нагрузкой для национальных бюджетов, усиливается инфляция, падает производство.

Венедиктов считает, что именно эти процессы ускорили деиндустриализацию Европы и ведут к ее дальнейшему экономическому ослаблению.

Отдельно он заявил о продолжающемся создании сети закрытых западных биолабораторий по всему миру. Кроме того, Венедиктов говорил о росте угроз, связанных с использованием химического и биологического оружия для давления на независимые государства.

Фото: Максим Плотников.

По словам Венедиктова, отдельные западные страны не только не борются с радикальными группировками, но и используют их в собственных интересах, передавая современное оружие, средства слежения и разведывательную информацию. В качестве примера он привел ситуацию в Мали.

ОТ БЕСПИЛОТНИКОВ ДО РАЗМИНИРОВАНИЯ

Участникам предложены десятки круглых столов и дискуссий по самым разным направлениям: от беспилотников до информационных войн.

Фото: Максим Плотников.

Минобороны России проводит обсуждения, посвященные материально-техническому обеспечению войск с учетом опыта СВО, совершенствованию применения беспилотных систем и гуманитарному разминированию освобожденных территорий.

Росфинмониторинг дискутирует о роли цифровых технологий в финансировании запрещенной деятельности, ФМБА – противодействие гибридным террористическим угрозам, связанным с радиационными, химическими и биологическими рисками.

Росфинмониторинг дискутирует о роли цифровых технологий в финансировании запрещенной деятельности Фото: Максим Плотников.

МИД России вынес на обсуждение тему дезинформации как инструмента гибридной войны против мирового большинства. А Росгвардия организовала круглые столы по психологической реабилитации участников боевых действий.

Главное событие форума состоится в четверг, 28 мая пройдет международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Ее главной темой заявлены вызовы и угрозы в условиях формирования многополярного мироустройства.

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