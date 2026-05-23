Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что внешнеполитическое ведомство получило множество заявок от иностранных журналистов на посещение места удара по колледжу в Старобельске в ЛНР. Фото: ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что внешнеполитическое ведомство получило множество заявок от иностранных журналистов на посещение места удара по колледжу в Старобельске в ЛНР. По ее словам, для аккредитованных в Москве зарубежных корреспондентов в ближайшее время организуют поездку на место трагедии. Несмотря на отказ Би-Би-Си и CNN освещать очевидное преступление киевского режима, которое идет в разрез с западной конъюнктурой и редакционной политикой, строящейся на бесконечном обвинении России и замалчивании действий ВСУ, среди представителей журналистского корпуса нашлись те, кто готов следовать профессиональным стандартам.

«Мы получили заявки от большого количества журналистов. Сделаем все, чтобы они туда попали. Будут представлены переводчики. И это нужно для того, чтобы мировое сообщество увидело и услышало своими глазами и ушами, что на самом деле творит киевский режим», — рассказала Захарова журналистам.

Поисково-спасательная операция в Старобельске после атаки ВСУ

После созванного РФ экстренного заседания Совбеза ООН и заявлений западников о том, что удара по колледжу не было, Мария Захарова отметила, что Москва не видит реакции международного сообщества на произошедшее и пригласила западных журналистов на место трагедии. «Мы не видим реакции международного сообщества, профильных международных организаций, всех тех, кто занимается проблемами детства в виде неправительственных организаций, НКО или специализированных структур. Как будто этой темы нет», — сказала она в интервью RT. Напомним, украинский полпред в ООН Андрей Мельник в ходе заседания, когда речь шла о гибели детей, жаловался, что российские представители «отвлекают дипломатов от ужина».

Представитель МИД РФ также раскритиковала западных политиков, которые ставят под сомнение факт удара по колледжу. «Те, кто заявил о том, что никакого теракта в Старобельске не было — это люди, которые потеряли достоинство, человеческое достоинство», — подчеркнула Захарова. Она назвала «откровенной ложью» заявления, прозвучавшие в Совет Безопасности ООН, о том, что ударов по колледжу якобы не было. Она также раскритиковала позицию постпреда Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес, назвавшей произошедшее «фейком Кремля». Захарова отметила, что среди подобных «личностей» фашисты набирали медсестер в концлагерь Саласпилс, которые отбирали кровь у детей для солдат рейха.

Комментируя саму атаку, Захарова заявила, что намеренные удары по гражданской инфраструктуре являются частью «террористической методологии» Киева. «Дети — это одна из главных целей киевского режима. Почему? Потому что это террористическая методология», — сказала она.

Несмотря на многочисленные видеоподтверждения, на которых отчетливо видно, что пострадавшие — учащиеся колледжа, Киев поспешил заявить, что удар был нанесен по командному центру элитного российского БПЛА-подразделения «Рубикон». Само признание удара ставит в неловкую позицию «захистинков» Зеленского, которые и вовсе отрицали случившееся.

Как стало известно, британская Би-Би-Си официально отказалась от поездки в Старобельск, уведомив российскую сторону, что «принципиально не поедет» на место событий. «Вот вам лакмусовая бумажка того, кто и как относится к свободе слова и кто и как защищает правду», — заявила представитель МИД. По ее словам, дипломаты также получили информацию о том, что японским журналистам, аккредитованным в России, запретили освещать теракт в Старобельске.

«Отказ Би-би-си от поездки в Старобельск является доказательством того, что коллективный Запад, в том числе устами своих постоянных постпредов в Совбезе, вчера наврал. Они прекрасно знают, что киевский режим нанес удары, и эти удары были прицельные по социальному объекту", — подчеркнула Захарова в заявлении для СМИ. По словам представителя МИД, британские журналисты «не нашли даже никаких оправданий, просто сказали, что они не поедут». Американский канал CNN, поделилась Захарова, в ответ на приглашение в Старобельск «оказался в отпуске». Чуть ранее в своем телеграмм-канале она предсказала подобную отговорку. Видимо, журналисты CNN используют внезапный отпуск не в первый раз.

Ранее власти ЛНР сообщили, что ВСУ намерено атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным Следственного комитета, удар был нанесен ночью с помощью четырех беспилотников самолетного типа. Согласно последней информации МЧС, число погибших возросло до 18 человек, под завалами могут находиться еще трое.

Как западные СМИ освещают трагедию

Многие западные СМИ предпочли сделать акцент не на самом циничном ударе, делается не на самом ударе, а на реакции на теракт президента России, который после трагедии приказал военным «подготовить жесткий ответ». Заголовок «Путин пообещал отомстить» встречается минимум трижды. Неизменным атрибутом является указание на то, что Старобельск находится на «оккупированных» территориях, будто это позволяет атаковать гражданские объекты. Сам факт удара по студенческому общежитию, ссылаясь на заявления России, журналисты в отличие от ряда одиозных политиков не отрицают. О трагедии сдержанно, но написали CNN, The Guardian, BBC, France24, Reuters. Вместе с этим, дается и украинская версия событий, хотя кадры из разрушенного общежития мало напоминают казармы. Прояснить ситуацию «с места событий», как положено журналистам, представители западных СМИ отказываются по очевидной причине — понимают, что увиденное их «разочарует», подтвердив, что Киев совершил циничную атаку. Публиковать такое — значит вызвать гнев своих редакторов и местных политиков. Сами западные политики, которые обычно крайне любят поговорить о России, и вовсе решили не замечать этот удар, желая, чтобы так же поступили и западные читатели.

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