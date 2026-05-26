Виктория Боня на балконе апартаментов, которые расположены в Кап-д'Ай, это французский курортный городок в округе Ницца, на границе с Монако. Там она живет с дочкой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Судебный процесс по иску Виктории Бони к Авроре Киба удивил публику неожиданным поворотом из-за новой позиции ответчицы. О нюансах иска сайту KP.RU рассказал адвокат блогера и телеведущей Виктории Бони Алексей Лунев.

В чем суть претензий? Виктория Боня решила наказать блогершу (и экс-невесту Григория Лепса) Аврору Киба за клевету в свой адрес. В Сети сейчас звучит масса оскорблений в адрес известных людей — от блогеров, коллег, анонимных сплетников. Чаще звезды «пропускают» мимо ушей недостоверную информацию, так как работает правило — когда обращаешь внимание на ложь, тогда она начинает распространяться с космической скоростью. Однако иногда звезды обращаются с иском в суд, чтобы наказать обидчиков за клевету — таким образом демонстрируют остальным на будущее, что писать слухи и выдумки ради цитирования не стоит. К примеру, на прошлой неделе с подобным иском в суд обратился Филипп Киркоров. Вот и Виктория Боня защищает репутацию.

Аврора Киба — блогерша и экс-невеста Григория Лепса Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

СУТЬ И ПРИЧИНА ИСКА

Осенью 2025 года судом было принято к производству исковое заявление Виктории Бони к Авроре Кибе. Боня подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации — статья 152 ГК РФ. Боня вправе требовать опровержения порочащих ее честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. Есть право требовать компенсации морального вреда, и она заявлена в размере 3 млн руб.

Как принято у блогеров, дискуссия прошла в социальной сети (в данном случае в соцсети, запрещенной в РФ). Сначала Аврора разобиделась на намеки Виктории о том, что ее семья не слишком богата, а мама тогда еще невесты Лепса даже выплачивала долг в 25 млн руб. В ответ Киба заверила, что ее семья весьма обеспечена, и такую сумму они тратят за лето, никаких долгов у них не было. Киба написала ответ в сторис (контент доступный ограниченное время) в запрещенной соцсети. Тут же по Сети и СМИ разлетелись скрины со словами, где Боню красноречиво обвиняли в эскорте или практически в проституции. Эти слова и стали поводом подачи иска в суд Викторией Боней.

Еще в конце прошлого года Аврора была настроена оптимистично и на одном из светских мероприятий заявляла СМИ: «Я не рассказала тайну людям, все кто знает — они знают. Да, публично это никто не говорит. Давайте мы доживем до заседания. Мы не проигрываем. Наши адвокаты перебьют всех...»

Однако, сначала сторона Авроры не появлялась в суде — ни сама блогер, ни ее представители. Затем суд установил, что Киба проживает не потому адресу, который был указан первоначально. Поэтому дело направили по подсудности в другую инстанцию.

И вот в мае адвокаты сторон встретились в суде. И представитель Авроры Кибы сообщил, что она не делала подобных заявлений — мол надо еще доказать, что это было сделано с ее аккаунта, и вообще было сделано…. Новый поворот, который уже обсудили в блогосфере.

В Москву Боня периодически прилетает на работу — записывает шоу, снимается в рекламе, встречается с друзьями, отдыхает, празднует важные даты. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

В этом процессе интересы Виктории Бони представляет адвокат Алексей Лунев. Мы поинтересовались — сторис Авроры тогда заскриншотили и опубликовали десятки блогеров, СМИ. Теперь позиция стороны Кибы — она это не публиковала. Как быть, ведь никто не предполагал, что будет процесс, поэтому «исчезающие» публикации не успели заверить у нотариуса. Но ведь эту тему обсуждали топовые блогеры и СМИ, да и сама ответчица в прошлом году не отказывалась от своих заявлений.

Адвокат Алексей Лунев сообщил KP.RU:

- Любые доказательства приносимые в суд одной из сторон, и исследуемые судом — могут признаваться судом доказательствами, а могут признаваться не достоверными, то есть их достоверность не была подтверждена. На сегодняшний день многие суды принимают и незаверенные нотариально скрины. Каждый судья решает в каждом случае — может ли он данные доказательства принять или нет. Поэтому сейчас мы используем перерыв в судебном процессе, чтобы собрать и принести дополнительные доказательства, которые подтверждают, что данные обстоятельства были — потому, как на них реагировала не только сама Боня, но и средства массовой информации. Сторис является исчезающей структурой, их может «вынуть» только владелец этого аккаунта. Но не мы одни это видели. Отказ ответчика от своих слов, демонстрирует — человек понимает, что совершила ошибку, поэтому можно надеяться, что эта история станет полезным уроком для нее осторожнее выражаться».

Следующее заседание состоится 15 июня 2026 года.

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