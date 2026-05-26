«Я работала в стриптиз-клубе и пела “Знаешь ли ты”»: МакSим рассказала Басте о коме, дочерях и самом провальном концерте

Певица МакSим стала героиней нового выпуска шоу рэпера Басты «Вопрос ребром». Кадр из видео, шоу "Вопрос ребром", Youtube.com/@gaz_live

Певица МакSим (Марина Максимова) стала героиней нового выпуска шоу рэпера Басты (Василия Вакуленко) под названием «Вопрос ребром» и неожиданно откровенно рассказала о самых тяжелых и странных моментах своей жизни. Артистка вспомнила кому, призналась, что после болезни пыталась выходить на сцену, прибегая к алкоголю, а также рассказала о бурной юности, работе в стриптиз-клубе и отношениях с дочерьми.

О коме и сломанной челюсти

Одной из самых тяжелых тем разговора стала история болезни певицы. МакSим вспомнила, как пришла в себя после медикаментозной комы и как шутила даже в тот момент, когда вокруг стояли аппараты жизнеобеспечения. Певица МакSим призналась, что никакого мистического «света в конце тоннеля» она не увидела, но происходящее запомнила очень хорошо.

«Не обязательно быть в коме, чтобы ощущать свет в конце тоннеля. Это еще классик сказал. Так как я была под седацией, мне было там не особо сильно больно или что-то еще, поэтому я шутила как могла. Первое, что я сказала, когда проснулась и увидела все эти аппараты вокруг себя… От меня вообще никто не ожидал что-либо услышать. Мне говорят: “Ты меня слышишь?” Я говорю: “Слышу”. “Ты видишь?” — “Вижу”. А у меня трубки, трахеостома, говорить сложно. И они спрашивают: “Ты понимаешь, где ты находишься?” Я говорю: “Дубай”», — со смехом вспомнила артистка.

Кадр из видео, шоу "Вопрос ребром", Youtube.com/@gaz_live

После пробуждения, по словам певицы, аппетит у нее был отменный. Вместо диетической еды она потребовала фастфуд. «Когда я уже могла самостоятельно кушать, мне говорили: “Может, тебе кашки сделать? Бананчик потереть?” А я говорю: “Дайте мне роллы, чизбургеры, соус кисло-сладкий и кока-колу безо льда”», — рассказала МакSим.

При этом восстановление после болезни оказалось куда тяжелее, чем она ожидала. Артистка призналась, что даже попытка встать с кровати закончилась падением. «Рядом со мной четыре медбрата стояли. Я сказала: “Так, отойдите все, мне надо к детям”. И пошла… лбом долбанулась о кафельный пол», — вспомнила певица.

Особенно МакSим шокировало то, как она выглядела после реанимации. Артистка призналась, что сначала даже подумала о пластической операции. «Когда я впервые посмотрела на себя в зеркало, спрашиваю: “А что у меня с челюстью?” А мне говорят: “Так ее сломали”. Мне объяснили, что во время экстренных ситуаций нужно было очень быстро вытаскивать огромные шланги. И врач потом сказал: “Спасибо скажи, что тебе еще грудную клетку на месте оставили. Когда качают сердце, обычно ломается грудная клетка”», — призналась исполнительница.

Рэпер Баста и певица МакSим. Кадр из видео, шоу "Вопрос ребром", Youtube.com/@gaz_live

О бунтарской молодости, работе в стриптиз-клубе и дочерях

Во время разговора затронули тему подросткового возраста певицы. МакSим призналась, что в юности была настоящей «разгильдяйкой». Певица вспомнила, что сбегала из дома, красила волосы и постоянно попадала в приключения. «Меня ловили уже просто всей Казанью: “Марина, стой!” Я как воздушный шарик за веревочку — уже где-то в облаках. Разгильдяйка была ужасная, мягко говоря», — рассказала артистка.

Самым неожиданным признанием стала история о работе в стриптиз-клубе. По словам МакSим, в 17 лет она уже подрабатывала там певицей.

«Я была там антрактом. Пока девочки переодевались, я пела “Знаешь ли ты”. Кстати, песня уже тогда была», — рассказала певица.

Кадр из видео, шоу "Вопрос ребром", Youtube.com/@gaz_live

При этом артистка удивляется, насколько сильно ее старшая дочь отличается от нее самой. «Моей старшей дочери 17, и мои 17 — это кардинально разные планеты. У нее друзья с проколотыми носами, разноцветными волосами, но они приходят на ночевку и всю ночь играют в настольные игры. Я им даже как-то пошутила: “Может, вам шампанского купить?” А они отвечают: “Вообще-то, нам уже всем по 18”. Мы просто это не любим. И реально потом всю ночь играли в настолки», — со смехом вспомнила МакSим.

Отдельно певица рассказала о воспитании детей. МакSим призналась, что у нее очень близкие отношения с дочерьми. «Моя дочь прям мамина-мамина. Нам иногда хочется просто прижаться друг к другу. Старшая невероятно взрослая для своего возраста. А младшая — это вообще ходячее солнце, которое постоянно в хорошем настроении», — поделилась артистка.

Певица также призналась, что детям иногда приходится заменять сразу обоих родителей. «Иногда так прижимаются ко мне и говорят: “Ты наша мама-папа”. Иногда приходится быть жесткой, иногда нежной, чтобы им всего хватало», — рассказала МакSим.

О самом провальном концерте

Не обошлось и без тяжелых воспоминаний о проблемах с алкоголем. МакSим откровенно вспомнила тот самый скандальный концерт в Сочи, после которого на артистку обрушилась волна критики. Певица призналась, что тогда вышла на сцену после болезни и пыталась «вытянуть» состояние алкоголем. «Это было в Сочи. Я в хламину вышла. Даже не то что сильно пьяная… Я просто, не успев выздороветь, решила, что алкоголь поможет мне провести тур, который я запланировала. Меня вообще нельзя брать на слабо. Мне сказали: “А тебе слабо?” Я ответила: “Мне нет” и сделала себе тур, который могла вынести лет в 20, будучи здоровой», — призналась певица.

По словам МакSим, сейчас она понимает, что тогда должна была честно отменить выступление. «Я должна была выйти и извиниться перед публикой. Сказать честно, что у меня просто нет физических сил. Не потому, что я выпила, а потому, что организм не справлялся», — заявила артистка.

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