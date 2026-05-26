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Звезды26 мая 2026 12:21

«Я работала в стриптиз-клубе и пела “Знаешь ли ты”»: МакSим рассказала Басте о коме, дочерях и самом провальном концерте

МакSим рассказала, что во время комы врачи сломали ей челюсть
Кирилл МИШИН
Певица МакSим стала героиней нового выпуска шоу рэпера Басты «Вопрос ребром». Кадр из видео, шоу "Вопрос ребром", Youtube.com/@gaz_live

Певица МакSим стала героиней нового выпуска шоу рэпера Басты «Вопрос ребром». Кадр из видео, шоу "Вопрос ребром", Youtube.com/@gaz_live

Певица МакSим (Марина Максимова) стала героиней нового выпуска шоу рэпера Басты (Василия Вакуленко) под названием «Вопрос ребром» и неожиданно откровенно рассказала о самых тяжелых и странных моментах своей жизни. Артистка вспомнила кому, призналась, что после болезни пыталась выходить на сцену, прибегая к алкоголю, а также рассказала о бурной юности, работе в стриптиз-клубе и отношениях с дочерьми.

О коме и сломанной челюсти

Одной из самых тяжелых тем разговора стала история болезни певицы. МакSим вспомнила, как пришла в себя после медикаментозной комы и как шутила даже в тот момент, когда вокруг стояли аппараты жизнеобеспечения. Певица МакSим призналась, что никакого мистического «света в конце тоннеля» она не увидела, но происходящее запомнила очень хорошо.

«Не обязательно быть в коме, чтобы ощущать свет в конце тоннеля. Это еще классик сказал. Так как я была под седацией, мне было там не особо сильно больно или что-то еще, поэтому я шутила как могла. Первое, что я сказала, когда проснулась и увидела все эти аппараты вокруг себя… От меня вообще никто не ожидал что-либо услышать. Мне говорят: “Ты меня слышишь?” Я говорю: “Слышу”. “Ты видишь?” — “Вижу”. А у меня трубки, трахеостома, говорить сложно. И они спрашивают: “Ты понимаешь, где ты находишься?” Я говорю: “Дубай”», — со смехом вспомнила артистка.

Кадр из видео, шоу "Вопрос ребром", Youtube.com/@gaz_live

Кадр из видео, шоу "Вопрос ребром", Youtube.com/@gaz_live

После пробуждения, по словам певицы, аппетит у нее был отменный. Вместо диетической еды она потребовала фастфуд. «Когда я уже могла самостоятельно кушать, мне говорили: “Может, тебе кашки сделать? Бананчик потереть?” А я говорю: “Дайте мне роллы, чизбургеры, соус кисло-сладкий и кока-колу безо льда”», — рассказала МакSим.

При этом восстановление после болезни оказалось куда тяжелее, чем она ожидала. Артистка призналась, что даже попытка встать с кровати закончилась падением. «Рядом со мной четыре медбрата стояли. Я сказала: “Так, отойдите все, мне надо к детям”. И пошла… лбом долбанулась о кафельный пол», — вспомнила певица.

Особенно МакSим шокировало то, как она выглядела после реанимации. Артистка призналась, что сначала даже подумала о пластической операции. «Когда я впервые посмотрела на себя в зеркало, спрашиваю: “А что у меня с челюстью?” А мне говорят: “Так ее сломали”. Мне объяснили, что во время экстренных ситуаций нужно было очень быстро вытаскивать огромные шланги. И врач потом сказал: “Спасибо скажи, что тебе еще грудную клетку на месте оставили. Когда качают сердце, обычно ломается грудная клетка”», — призналась исполнительница.

Рэпер Баста и певица МакSим. Кадр из видео, шоу "Вопрос ребром", Youtube.com/@gaz_live

Рэпер Баста и певица МакSим. Кадр из видео, шоу "Вопрос ребром", Youtube.com/@gaz_live

О бунтарской молодости, работе в стриптиз-клубе и дочерях

Во время разговора затронули тему подросткового возраста певицы. МакSим призналась, что в юности была настоящей «разгильдяйкой». Певица вспомнила, что сбегала из дома, красила волосы и постоянно попадала в приключения. «Меня ловили уже просто всей Казанью: “Марина, стой!” Я как воздушный шарик за веревочку — уже где-то в облаках. Разгильдяйка была ужасная, мягко говоря», — рассказала артистка.

Самым неожиданным признанием стала история о работе в стриптиз-клубе. По словам МакSим, в 17 лет она уже подрабатывала там певицей.

«Я была там антрактом. Пока девочки переодевались, я пела “Знаешь ли ты”. Кстати, песня уже тогда была», — рассказала певица.

Кадр из видео, шоу "Вопрос ребром", Youtube.com/@gaz_live

Кадр из видео, шоу "Вопрос ребром", Youtube.com/@gaz_live

При этом артистка удивляется, насколько сильно ее старшая дочь отличается от нее самой. «Моей старшей дочери 17, и мои 17 — это кардинально разные планеты. У нее друзья с проколотыми носами, разноцветными волосами, но они приходят на ночевку и всю ночь играют в настольные игры. Я им даже как-то пошутила: “Может, вам шампанского купить?” А они отвечают: “Вообще-то, нам уже всем по 18”. Мы просто это не любим. И реально потом всю ночь играли в настолки», — со смехом вспомнила МакSим.

Отдельно певица рассказала о воспитании детей. МакSим призналась, что у нее очень близкие отношения с дочерьми. «Моя дочь прям мамина-мамина. Нам иногда хочется просто прижаться друг к другу. Старшая невероятно взрослая для своего возраста. А младшая — это вообще ходячее солнце, которое постоянно в хорошем настроении», — поделилась артистка.

Певица также призналась, что детям иногда приходится заменять сразу обоих родителей. «Иногда так прижимаются ко мне и говорят: “Ты наша мама-папа”. Иногда приходится быть жесткой, иногда нежной, чтобы им всего хватало», — рассказала МакSим.

О самом провальном концерте

Не обошлось и без тяжелых воспоминаний о проблемах с алкоголем. МакSим откровенно вспомнила тот самый скандальный концерт в Сочи, после которого на артистку обрушилась волна критики. Певица призналась, что тогда вышла на сцену после болезни и пыталась «вытянуть» состояние алкоголем. «Это было в Сочи. Я в хламину вышла. Даже не то что сильно пьяная… Я просто, не успев выздороветь, решила, что алкоголь поможет мне провести тур, который я запланировала. Меня вообще нельзя брать на слабо. Мне сказали: “А тебе слабо?” Я ответила: “Мне нет” и сделала себе тур, который могла вынести лет в 20, будучи здоровой», — призналась певица.

По словам МакSим, сейчас она понимает, что тогда должна была честно отменить выступление. «Я должна была выйти и извиниться перед публикой. Сказать честно, что у меня просто нет физических сил. Не потому, что я выпила, а потому, что организм не справлялся», — заявила артистка.

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