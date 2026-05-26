Дешевле Geely, но дороже Tenet: раскрыты цены на новые Volga

Volga объявила базовую стоимость сразу всей линейки моделей. Фото: пресс-служба VOLGA/volga.auto

Лето уже близко, старт продаж новых «Волг» намечен на июнь (ориентировочно – на 18-е число), сами машины представлены уже давно, а цен на них мы все еще не знали… Теперь – будем знать. Volga объявила базовую стоимость сразу всей линейки моделей.

ЦЕНЫ ЕСТЬ, КОМПЛЕКТАЦИИ - НЕИЗВЕСТНЫ

Так, самой доступной машиной возрожденного бренда станет кроссовер Volga K40 – его можно будет приобрести за 2 749 000 рублей. Чуть дороже седан Volga C50 – 2 899 000 рублей. А флагманский внедорожник Volga K50 обойдется покупателям минимум в 4 199 000 рублей.

Много это или мало? Мы пока не знаем комплектации. Знаем лишь техническую «начинку». Так, кроссовер K40 оснащается двумя двигателями – на 1,5 л (147 л.с.), работающим в паре с 7-ступенчатым «роботом», и 2-литровым (200 л.с.) в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Понятно, что последний вариант будет дороже.

Седаны C50 агрегатируются 2-литровыми моторами на 150 л.с. либо 200 л.с. (коробка одинаковая – 7-ступенчатый «робот»). А K50 предложат исключительно с двигателем 2,0 л, мощностью 238 л.с. и 8-ступенчатым автоматом (привод – полный). Что касается списка опций, то он наверняка будет обширным, но что полагается владельцам базовых комплектаций сообщат ближе к началу продаж.

СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ

Если сравнивать с прямыми конкурентами, то новые «Волги» заметно дешевле, чем похожие на них модели Geely. Так, Geely Atlas (аналог Volga K40) стоит минимум 3 190 000 рублей (разница – 441 тысяча рублей!). Geely Preface (Volga C50) предлагается по цене от 3 080 000 рублей (дороже на 181 тысячу), а Geely Monjaro (Volga K50) – за 4 350 000 рублей (разница – 150 тысяч).

Но, например, модели другого российского бренда – Tenet – еще более выгодны. Так, стоимость кроссовера T7 – прямого конкурента Volga K40 – начинаются с отметки в 2 485 000 рублей, а внедорожник T8 – сопоставимый по размерам и мощности с Volga K50 – можно купить за 3 480 000 рублей. Хотя, например, Haval F7 – одна из самых популярных моделей бренда, производство которой налажено в Тульской области – стоит от 2 849 000 рублей: несильно дешевле, чем тот же K40.

- В любом случае, успех продаж будет зависеть не столько от цен, сколько от покупательской способности граждан, - считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. – Когда речь идет о миллионах рублей, а у россиян сейчас не очень хорошо с деньгами, сложно рассчитывать на то, что новые машины станут разлетаться, как горячие пирожки. Но при прочих равных, разумеется, разница в стоимости в 200-300 тысяч рублей может сыграть решающую роль. Зачем переплачивать за Geely, если Volga – дешевле, и точно не хуже?

- А вот то, что это марка российская, думаю, особой роли не сыграет, - продолжает Ян Хайцеэр. - У целевой аудитории вряд ли имеется ностальгия по старым, советским «Волгам» - просто хотя бы в силу возраста. Да и роль патриотизма при выборе автомобиля в духе «поддержки отечественного производителя» переоценивать не стоит. В конечном счете все упирается в надежность, качество, характеристики машины и в ее цену. А что за шильдик на капоте – почти не имеет значения.

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