Отделить опытных от неопытных: В России задумались о поэтапном допуске водителей к управлению автомобилем

Правительство поручило разработать систему поэтапного допуска начинающих и молодых водителей к управлению транспортным средством Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Получил права — и езди без ограничений? В России сейчас так и есть (с рядом незначительных оговорок). Но в обозримом будущем все может измениться. Так, правительство поручило разработать систему поэтапного допуска начинающих и молодых водителей к управлению транспортным средством. Доклад по теме подготовит МВД и представит его в будущем году. Тогда же может появиться соответствующий законопроект. Все это отражено в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, целью которого является снижается сокращение смертности в ДТП в 1,5 раза к 2030 году и в два раза — к 2036-му (по сравнению с уровнем 2023-го). Всего в плане содержится более 260 мероприятий. В частности — правительство также ждет исследование по поводу влияния праворульных машин на безопасность на наших дорогах.

А вот как именно будет организована система поэтапного допуска, нам пока не сообщают даже в виде намеков.

— В принципе, что-то подобное у нас уже было еще в советские времена, — напоминает автоэксперт Андрей Ломанов. — Тогда выдавали юношеские права, с которыми можно было садиться за руль, но в присутствии одного из родителей (разумеется — тоже с правами) либо другого опытного водителя. Были и другие ограничения — скажем, на езду в темное время суток и по части скоростного лимита. Но в любом случае с 16 до 18 лет начинающий автолюбитель мог получить бесценный практический опыт, а потом стать полноценным самостоятельным участником дорожного движения. Возможно, в том или ином виде эта система появится и сейчас. Но как именно ее реализуют и смогут ли это сделать эффективно, а не «для галочки» — большой вопрос.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Возможно, вы удивитесь, но ряд ограничений для начинающих водителей у нас действует и сейчас! Еще в 2017 году было подписано постановление правительства об изменениях в ПДД. Так, в первые два года стажа автолюбителям не разрешается транспортировать крупногабаритные грузы и буксировать другую технику, а мотовладельцам — перевозить пассажиров. Кроме того, такие водители обязаны размещать на своем автомобиле соответствующий знак — без него им ездить нельзя, а в случае нарушения полагается штраф в 500 рублей. Но от идеи дополнительных ограничений — например, по максимальной скорости — тогда отказались.

Ряд ограничений для начинающих водителей в России действует и сегодня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Между тем, во многих странах подобная практика широко применяется и известна. Скажем, в соседней Белоруссии водители со стажем менее 2 лет не могут ездить быстрее 70 км/ч. В Германии, при общей допустимой норме содержания алкоголя в крови 0,5 промилле, автолюбители младше 21 года или со стажем менее 2 лет всегда обязаны быть за рулем кристально трезвыми. В ОАЭ до 21-ленего возраста выдают временные права сроком на 4 года, для владельцев которых действует бальная система нарушений. Набрал за это время 12 штрафных очков за различные нарушения ПДД (скажем, за непристегнутый ремень положено 3 балла, за проезд на красный свет — 6) — права отбирают и отправляют на повторную сдачу экзаменов. А в США в отдельных штатах разрешают садиться за руль с 16 лет, но только при наличии в машине на переднем сиденье более опытного водителя не младше 21 года.

— Все это вполне оправдано и помогает снизить аварийность на дорогах. Более того — Национальный автомобильный союз давно выступал с подобной инициативой, и мы рады что нас услышали, — отмечает вице-президент НАС Антон Шапарин. — Наше главное предложение — запретить водителям со стажем менее 3-х лет управлять автомобилями мощнее 150 л.с. Это позволит им, с одной стороны, уверенно чувствовать себя в потоке. С другой — избавит нас от историй, когда вчерашние подростки устраивают ДТП за рулем спортивных машин, к управлению которыми они попросту не подготовлены. Вводить, скажем, ограничение скорости для начинающих автолюбителей — бессмысленно. Это нельзя будет нормально контролировать и фиксировать. А проверить, может ли конкретный человек управлять конкретной машиной, в случае остановки инспектором ГАИ, легко уже по полису ОСАГО.

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