«Папа не давал зарабатывать, заставлял учиться»: 18-летний сын рассказал, почему вместе с другом жестоко убил отца под Липецком

Сын убил отца под Липецком из-за желания зарабатывать. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Это убийство оставило много вопросов без ответов даже у самых близких. 18-летний сын Артем под Липецком вместе с другом подло убил 43-летнего отца Алексея Крапивина. В тот момент глава семейства поехал на «Матизе» в областной центр, чтобы забрать Артема домой на выходные из студенческого общежития. Однако домой Алексей так и не вернулся. Мать парня забила тревогу, подумав, что сын и муж стали жертвами преступления. Но история оказалась куда более пугающей.

Семья Крапивиных, как говорят друзья, создавала впечатления идеальной. У супругов двое детей – Артем младший, у старшей дочери недавно родился сын. И это не единственная радостная новость в семье – недавно они закончили строить дом. Казалось, жизнь налаживается.

- Отец с сына пылинки сдувал, у них никогда не было ссор, - делились с KP.RU друзья Алексея. – Что Артем просил, ему всегда покупали, он ни в чем не нуждался. Семья не пила, всегда все были приличные. И тут такое…

Артем и Алексей пропали на трассе, когда возвращались в родной поселок из областного центра. К месту, где машину последний раз зафиксировала камера, съехались волонтеры и полиция. И вскоре автомобиль нашли. А рядом с ним и застреленного главу семейства. Вскоре задержали и подозреваемых. Ими оказались сам Артем и его друг.

К месту, где машину последний раз зафиксировала камера, съехались волонтеры и полиция. Фото: УСМИ СК России

- Я застрелил отца Артема из самодельного пистолета, выстрел был в затылок, я сидел сзади в машине, - признался на допросе парень.

Друзья не скрывали, что спланировали убийство заранее. После него Артем вернулся в общежитие, а его приятель – домой. Однако они были разочарованы, что их быстро вычислили. Ведь они тщательно скрывали все улики. Оставался лишь один вопрос – ради чего сын убил отца?

- На допросе они рассказали. Сын с другом увлеклись оружейным делом, они собирались так зарабатывать. Из-за этого Артем стал плохо учиться, отец был недоволен. Сын хотел, чтобы его оставили в покое. И придумал убить отца, инсценировать свое безвестное исчезновение, якобы и он стал жертвой неких злодеев. Это их версия, которая отрабатывается, - сообщил источник KP.RU.

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