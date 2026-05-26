Воевать без Нетаньяху: госпитализация премьера переполошила весь Израиль

Израильтяне всполошились после новостей об экстренной госпитализации премьера Биньямина Нетаньяху. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Израильтяне всполошились после новостей об экстренной госпитализации премьера Биньямина Нетаньяху. Но власти поспешили успокоить граждан. Мол, политик всего-навсего вечером отправился в клинику «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме для лечения зубов и спустя несколько часов вернулся домой. А почему, собственно, народ переполошился? Да потому что на самом деле Нетаньяху давно и тяжело болен.

76-летнего израильского премьера не раз обвиняли в сокрытии информации здоровье, ходило немало слухов о его серьезной болезни. В апреле слухи получили подтверждение. Нетаньяху признался: он успешно прошел курс лучевой терапии в «Хадассе» из-за злокачественной опухоли предстательной железы. Премьер добавил, что раньше не оглашал эту информацию, якобы опасаясь, что власти Ирана используют ее в своих целях в разгар боевых действий.

Политик не уточнил, когда ему поставили диагноз и в какой момент началось лечение.

Заявление Нетаньяху сопроводил публикацией отчета о здоровье. Журналисты The Times of Israel обратили внимание: в документе масса расплывчатых формулировок. Вдобавок ни на одном из документов не было логотипа больницы и указаний на то, что это официальное медицинское заключение.

Понятно лишь, что в июле 2023 года Биньямину Нетаньяху установили кардиостимулятор, в марте следующего года — удалили грыжу, а в декабре — сделали операцию на предстательной железе.

— Пока видится маловероятным, что Нетаньяху покинет свой пост по состоянию здоровья. С одной стороны, он — онкобольной, у него рак простаты. С другой стороны, никаких подтверждений того, что его состояние критически ухудшилось, нет, — указал в беседе с KP.RU политолог-востоковед Александр Каргин.

— А если ухудшится критически, кто будет управлять Израилем?

— Тогда, скорее всего, исполняющим обязанности премьера станет министр обороны Исраэль Кац, правая рука Нетаньяху. Менее вероятный вариант — глава МИД Гидеон Саар. Если Кац известен личной преданностью Нетаньяху, то Саар все-таки долгое время был в оппозиции, поэтому шансов у него меньше.

Возможны и более радикальные изменения. В Израиле через три месяца состоятся выборы в Кнессет. Если оппозиция победит, то премьер-министром может стать Нафтали Беннет, занимавший этот пост в 2021–2022 годах. Он сейчас возглавляет центристский блок. При этом по своим убеждениям Беннет значительно правее Нетаньяху. Поэтому существует мнение, что, если он возглавит правительство, то политика страны станет еще более жесткой.

По словам Каргина, смена премьера не изменила бы враждебные отношения Тель-Авива и Тегерана. Иран воспринимается в Израиле как стратегический враг, а противостояние с ним считается судьбоносным.

— Если же говорить о российско-израильских отношениях, то в них Нетаньяху выступает как прагматик, — добавляет востоковед. — У нашего руководства выстроены с ним рабочие контакты, президент РФ в случае необходимости созванивается с израильским лидером.

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