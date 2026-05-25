«Большая сделка США с Ираном»: договорится ли Трамп о мире с Тегераном

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение между Америкой и Ираном по прекращению конфликта может быть заключено уже сегодня.
При этом сам хозяин Белого дома продолжает привычно чередовать угрозы с посулами, а иранцы дают понять, что вовсе не собираются отказываться от своих запасов высокообогащенного урана, на чем настаивает Вашингтон.
Насколько реально примирение, KP.RU объяснили эксперты.
«Пока речь идет не о сделке, а о меморандуме между США и Ираном, - говорит иранист Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. – При этом в Тегеране считают, что время не на американской, а на иранской стороне. Ведь приближаются ноябрьские промежуточные выборы в конгресс США, которые партия Трампа наверняка проиграет, если продолжится рост цен на заправках в Америке».
Пока что текст меморандума - иными словами, соглашения о намерениях, которые еще не факт, что реализуются - не публиковался. О нем лишь были утечки в американской прессе.
- И Вашингтон, и Тегеран экономически заинтересованы в открытии Ормузского пролива, - отмечает Сажин. – Но при этом Иран требует взамен за разблокирование выполнить ряд своих требований. Это прекращение Израилем военных действий в Ливане, снятие с Ирана части санкций - или хотя бы их смягчение.
Самое важное требование – сохранение иранской ядерной программы – переговорщики пытаются вынести за скобки.
Меморандум предполагает, что эта проблема будет обсуждена через 30-60 дней после устойчивого прекращения огня и возобновления судоходства. Но Иран точно будет настаивать на сохранении своей ядерной программы в каком-то виде, он не даст её обнулить.
Помимо требований со стороны Ирана, подписанию меморандума препятствуют непредсказуемость Трампа и намерения израильского премьера Нетаньяху.
«Израиль четко даёт понять, что намерен продолжать военные действия против движения «Хезболла» в Ливане. Учитывая характер Нетаньяху, я допускаю, что он просто проигнорирует сделку Вашингтона и Тегерана по ливанскому вопросу, даже если она будет достигнута, - отмечает американист Борис Межуев. – А лоббисты Израиля в США уже поднимают шум, утверждая, что готовящийся меморандум – это сдача позиций Америки, повторение всеобъемлющего соглашения с Ираном 2015 года, которое подписал Обама и впоследствии в свой первый президентский срок дезавуировал Трамп».
Хозяин Белого дома через соцсеть ответил оппонентам в присущей ему манере: мол, его критики вообще ничего не знают о том, как готовятся договоренности с Ираном, а туда же - «создают раскол».
«Сделка с Ираном либо будет большой и значимой сделкой, либо никакой сделки не будет вообще», - добавил Трамп.
Думается, что шансы на пресловутую «сделку» выглядят очень сомнительными. Зря нефтяные трейдеры торопятся снижать цены в расчете на открытие Ормузского пролива в конце лета.
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