«Большая сделка США с Ираном»: договорится ли Трамп о мире с Тегераном

Cоглашение между Америкой и Ираном по прекращению конфликта может быть заключено уже сегодня. Фото: REUTERS.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение между Америкой и Ираном по прекращению конфликта может быть заключено уже сегодня.

При этом сам хозяин Белого дома продолжает привычно чередовать угрозы с посулами, а иранцы дают понять, что вовсе не собираются отказываться от своих запасов высокообогащенного урана, на чем настаивает Вашингтон.

Насколько реально примирение, KP.RU объяснили эксперты.

«НЕ ДАДУТ ОБНУЛИТЬ ЯДЕРНУЮ ПРОГРАММУ»

«Пока речь идет не о сделке, а о меморандуме между США и Ираном, - говорит иранист Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. – При этом в Тегеране считают, что время не на американской, а на иранской стороне. Ведь приближаются ноябрьские промежуточные выборы в конгресс США, которые партия Трампа наверняка проиграет, если продолжится рост цен на заправках в Америке».

Пока что текст меморандума - иными словами, соглашения о намерениях, которые еще не факт, что реализуются - не публиковался. О нем лишь были утечки в американской прессе.

- И Вашингтон, и Тегеран экономически заинтересованы в открытии Ормузского пролива, - отмечает Сажин. – Но при этом Иран требует взамен за разблокирование выполнить ряд своих требований. Это прекращение Израилем военных действий в Ливане, снятие с Ирана части санкций - или хотя бы их смягчение.

Самое важное требование – сохранение иранской ядерной программы – переговорщики пытаются вынести за скобки.

Меморандум предполагает, что эта проблема будет обсуждена через 30-60 дней после устойчивого прекращения огня и возобновления судоходства. Но Иран точно будет настаивать на сохранении своей ядерной программы в каком-то виде, он не даст её обнулить.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение между Америкой и Ираном по прекращению конфликта может быть заключено уже сегодня. Фото: IMAGO/Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

«СОЗДАЮТ РАСКОЛ»

Помимо требований со стороны Ирана, подписанию меморандума препятствуют непредсказуемость Трампа и намерения израильского премьера Нетаньяху.

«Израиль четко даёт понять, что намерен продолжать военные действия против движения «Хезболла» в Ливане. Учитывая характер Нетаньяху, я допускаю, что он просто проигнорирует сделку Вашингтона и Тегерана по ливанскому вопросу, даже если она будет достигнута, - отмечает американист Борис Межуев. – А лоббисты Израиля в США уже поднимают шум, утверждая, что готовящийся меморандум – это сдача позиций Америки, повторение всеобъемлющего соглашения с Ираном 2015 года, которое подписал Обама и впоследствии в свой первый президентский срок дезавуировал Трамп».

Хозяин Белого дома через соцсеть ответил оппонентам в присущей ему манере: мол, его критики вообще ничего не знают о том, как готовятся договоренности с Ираном, а туда же - «создают раскол».

«Сделка с Ираном либо будет большой и значимой сделкой, либо никакой сделки не будет вообще», - добавил Трамп.

Думается, что шансы на пресловутую «сделку» выглядят очень сомнительными. Зря нефтяные трейдеры торопятся снижать цены в расчете на открытие Ормузского пролива в конце лета.

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