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Политика26 мая 2026 15:10

В России приняли закон об аресте имущества релокантов: как будет работать механизм

Госдума РФ приняла закон об аресте имущества релокантов
Дина КАРПИЦКАЯ
Госдума приняла закон, который кардинально расширяет возможности государства по аресту имущества граждан, находящихся за пределами России. Фото: Andrey_Popov/Shutterstock/Fotodom

Госдума приняла закон, который кардинально расширяет возможности государства по аресту имущества граждан, находящихся за пределами России. Фото: Andrey_Popov/Shutterstock/Fotodom

Государственная Дума приняла закон, который кардинально расширяет возможности государства по аресту имущества граждан, находящихся за пределами России. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вступят в силу уже с 1 сентября 2026 года.

Закон принят сразу в двух чтениях за один день, очень оперативно. Что в общем-то не редкость для парламента под председательством в последние годы.

Главное изменение закона: Количество статей КоАП, по которым возможно привлечение к ответственности тех, кто находится за пределами Российской Федерации и совершает правонарушения против нашей страны, увеличено с 2 до 15. Ранее механизмы ответственности для «релокантов» фактически были точечными, теперь же они становятся всеобъемлющими.

Перечень административных правонарушений, влекущих арест имущества, дополнен следующими основаниями:

- Призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, а также к введению санкций против нее.

- Дискредитация Вооружённых Сил Российской Федерации.

- Отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии (реабилитация нацизма).

- Производство и распространение экстремистских материалов, информации, содержащей призывы к осуществлению террористической деятельности.

В своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин озаглавил новость о принятии этих поправок как «Об аресте имущества негодяев». Слово «негодяй» — не редкость в лексиконе политика. А выступая на пленарном заседании, Володин был предельно красноречив. Он заявил, что «все те, кто уехал и продолжает наносить вред Российской Федерации, делая оскорбительные заявления в адрес защитников России или дискредитируя нашу страну, могут оказаться без имущества».

Спикер парламента особо подчеркнул, что многие из этих людей «накопили здесь, благодаря нашим гражданам».

- Особенно это касается деятелей культуры. Не бедствовали, потому что люди покупали билеты недешевые. Многие от восхищения и аплодисментов потеряли, по-видимому, не только голову, но и совесть. А уехав за пределы страны оскорбляют и государство пытаются разрушить. Вот теперь в отношении таких у суда будет возможность накладывать арест на имущество. Об этом нас просили граждане.

Многие услышали в этих словах реакцию на недавние высказывания российского режиссера Андрея Звягинцева со сцены Каннского кинофестиваля.

Как будет работать механизм?

Под действие закона попадает имущество, банковские счета и вклады физических лиц. Если суд признает человека виновным в дискредитации армии, экстремизме или призывах к санкциям, его российские активы будут арестованы для обеспечения исполнения наказания (например, уплаты штрафов). Причем в первую очередь арест налагается именно на денежные средства, и только при их недостаточности — на другие активы (недвижимость, автомобили).

Володин резюмировал, что теперь уехавшие за рубеж деятели, позволяющие себе оскорблять Россию, не смогут пользоваться заработанным в стране имуществом, пока не понесут ответственность по всей строгости закона.

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