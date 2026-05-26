В России приняли закон об аресте имущества релокантов: как будет работать механизм

Госдума приняла закон, который кардинально расширяет возможности государства по аресту имущества граждан, находящихся за пределами России. Фото: Andrey_Popov/Shutterstock/Fotodom

Государственная Дума приняла закон, который кардинально расширяет возможности государства по аресту имущества граждан, находящихся за пределами России. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вступят в силу уже с 1 сентября 2026 года.

Закон принят сразу в двух чтениях за один день, очень оперативно. Что в общем-то не редкость для парламента под председательством в последние годы.

Главное изменение закона: Количество статей КоАП, по которым возможно привлечение к ответственности тех, кто находится за пределами Российской Федерации и совершает правонарушения против нашей страны, увеличено с 2 до 15. Ранее механизмы ответственности для «релокантов» фактически были точечными, теперь же они становятся всеобъемлющими.

Перечень административных правонарушений, влекущих арест имущества, дополнен следующими основаниями:

- Призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, а также к введению санкций против нее.

- Дискредитация Вооружённых Сил Российской Федерации.

- Отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии (реабилитация нацизма).

- Производство и распространение экстремистских материалов, информации, содержащей призывы к осуществлению террористической деятельности.

В своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин озаглавил новость о принятии этих поправок как «Об аресте имущества негодяев». Слово «негодяй» — не редкость в лексиконе политика. А выступая на пленарном заседании, Володин был предельно красноречив. Он заявил, что «все те, кто уехал и продолжает наносить вред Российской Федерации, делая оскорбительные заявления в адрес защитников России или дискредитируя нашу страну, могут оказаться без имущества».

Спикер парламента особо подчеркнул, что многие из этих людей «накопили здесь, благодаря нашим гражданам».

- Особенно это касается деятелей культуры. Не бедствовали, потому что люди покупали билеты недешевые. Многие от восхищения и аплодисментов потеряли, по-видимому, не только голову, но и совесть. А уехав за пределы страны оскорбляют и государство пытаются разрушить. Вот теперь в отношении таких у суда будет возможность накладывать арест на имущество. Об этом нас просили граждане.

Многие услышали в этих словах реакцию на недавние высказывания российского режиссера Андрея Звягинцева со сцены Каннского кинофестиваля.

Как будет работать механизм?

Под действие закона попадает имущество, банковские счета и вклады физических лиц. Если суд признает человека виновным в дискредитации армии, экстремизме или призывах к санкциям, его российские активы будут арестованы для обеспечения исполнения наказания (например, уплаты штрафов). Причем в первую очередь арест налагается именно на денежные средства, и только при их недостаточности — на другие активы (недвижимость, автомобили).

Володин резюмировал, что теперь уехавшие за рубеж деятели, позволяющие себе оскорблять Россию, не смогут пользоваться заработанным в стране имуществом, пока не понесут ответственность по всей строгости закона.

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