В Россию запретят параллельный импорт известных компьютерных брендов: как это отразится на ценах

Некоторым крупным продавцам параллельный импорт товаров по сниженным ценам только вредил Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Минпромторг исключил из перечня продукции, которую можно ввозить по схеме параллельного импорта, ряд американских, южнокорейских, японских и тайваньских компаний. В списке — Acer, Asus, HP, Dell, Intel, Samsung, Toshiba и некоторые другие производители. При этом ограничения касаются лишь конкретных видов техники. Под запрет попали ноутбуки, персональные компьютеры, серверные компоненты и накопители. Объясняем, что именно изменится для покупателей. Спойлер — ничего страшного.

Что за параллельный импорт?

Сразу поясним. Это не тотальный запрет на ввоз, а запрет на ввоз по определенной схеме — параллельного импорта. Его суть в том, что товар завозится без согласования с официальными дилерами и дистрибьюторами. Эту схему запустили в 2023 году, когда многие западные бренды разорвали отношения с Россией и перестали поставлять свою продукцию в нашу страну. Но запретить нашему бизнесу покупать такие же товары в других странах и привозить их сюда они не могли. Это стало хорошим решением на первые годы, когда компании еще сильно зависели от поставок знакомой продукции и не могли сразу найти аналоги. Но сейчас ситуация поменялась.

— Аналогичные товарные позиции, исключаемые из перечня параллельного импорта, представлены российскими производителями в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран, — пояснили в Минпромторге.

Как объясняют чиновники, там постоянно общаются с российскими производителями и поставщиками. И реагируют на их запросы. Перечень для параллельного импорта — это не что-то, выбитое на скрижалях. Он динамичный. То есть, со временем меняется. Некоторые товары из списка периодически убирают. Так стало и с ноутбуками и компьютерами. При этом запрет действует только на готовую продукцию, а комплектующие в большинстве своем завозить можно — любыми способами. Без них делать «отечественные» ноутбуки не получится.

Под запрет попали ноутбуки, персональные компьютеры, серверные компоненты и накопители. Фото: tinhkhuong/Shutterstock/Fotodom

Этих брендов больше не будет на наших полках?

Будут. Во-первых, потому что некоторые компании уже вернулись на российский рынок. И делают официальные поставки. Как для розницы, так и для корпоративных заказчиков. То есть, исчезнет только один из каналов поставок, который мешал официальным продавцам. К слову, до 2023 года параллельный импорт был в принципе запрещен. Поставлять любые товары можно было только с разрешения правообладателя.

Во-вторых, некоторые производители вообще не имеют здесь своих официальных представительств. Поэтому, даже если кто-то завезет их продукцию в нашу страну без разрешения, никто не будет подавать против этих предпринимателей иски. Потому что просто некому.

— И Аcer, и Аsus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут. Все поставки будут идти через дистрибьюторов, которые могут поставлять их товар. Цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает, — считает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.

При этом выиграет федеральная розница. Крупные продавцы наладили поставки техники напрямую от производителей или от их официальных дистрибьюторов. Платят все пошлины и налоги. И параллельный импорт таких же товаров по сниженным ценам им только вредил.

Что будет с ценами?

Вряд ли они сильно изменятся. Во-первых, резкого снижения ассортимента не будет. Закон выпустили еще полгода назад. А принимали его еще раньше. То есть, и поставщики, и покупатели заранее обо все знали. Кому надо было, закупали ноутбуки и другую продукцию впрок.

— Будет некоторое сужение ассортимента, что для рынка не очень хорошая новость. Но дефицита не ждем, — подтверждает Антон Гуськов, представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

В магазинах будет некоторое сужение ассортимента, что для рынка не очень хорошая новость. Но дефицита техники ждать не стоит. Фото: Kardasov Films/Shutterstock/Fotodom

Во-вторых, с таким укреплением рубля, какое произошло с начала года, повышать цены продавцы точно не смогут. Впору их даже снижать.

Кого еще исключили?

Самое веселое, что из списка параллельного импорта исключили зубные щетки Oral-B, которые производятся в Германии и входят в американский концерн Procter & Gamble. Видимо, такое решение входит в договоренности в рамках «духа Анкориджа». Это единственное разумное объяснение. А вот продукция американских HP, Dell и Intel с российского рынка исчезнет. Правда, ее объемы в последние годы были минимальными.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным розничных сетей, за прошлый год в России было продано около 2,9 млн ноутбуков на сумму 169 — 183 млрд рублей. Объемы сократились примерно на четверть. При этом лидером продаж был тайваньский Asus.

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