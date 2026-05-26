Каждый день появляются новости о том, что ряд городов, как-то Киев и Одесса, или целые области, Волынь, готовятся к круговой обороне Фото: REUTERS.

Последнюю неделю, а то и две с экранов западного ТВ не уходят репортажи о том, как Украина готовит круговую оборону на своей территории. Сначала шли репортажи о том, как усиливают укрепления на границе с Белоруссией – рвы, надолбы, «зубы дракона», колючая проволока. Начальники райцентров в Волынской области рапортуют, как они укрепляют оборонительные рубежи и готовят свои города к круговой обороне. Несколько дней назад о похожих действиях отчитались руководители Киевской области. А вот сегодня командование Сил обороны юга Украины рассказало, что к круговой обороне готовят и Одессу, где завершают строительство многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей, а на подступах к городу устанавливают колючую проволоку. При этом, командование многозначительно утверждает, что круговая оборона подготавливается «не потому, что на Одессу готовится нападение, а для того, чтобы его не произошло».

Несколько парадоксальная ситуация, если учесть, что в Киеве последнее время чуть не охрипли окончательно, трубя во все глотки, что ВСУ ведут наступательные действия, что Украина отвоевала у России то ли 400, то ли все 500 квадратных километров. Правда, хранят при этом многозначительное молчание по поводу того, где же все то отвоеванное, на каком направлении, какие населенные пункты и т.д. Наверное, сие есть великая украинская военная тайна.

На алогичность и полное несовпадение смыслов происходящего обратил внимание даже депутат Верховной рады от «Слуги народа» Максим Бужанский, который задался вопросом - почему сейчас так много новостей о подготовке тыловых городов и целых регионов к «круговой обороне», если при этом власти заявляют, что украинская армия сумела остановить российское наступление и освобождает сотни километров территории.

- Каждый день появляются новости о том, что ряд городов, как-то Киев и Одесса, или целые области, Волынь, готовятся к круговой обороне. Все это происходит на фоне новостей об освобождении нашими войсками пятисот квадратных километров, и о снижении наступательного темпа и потенциала российских войск, - Похоже, что совершенно искренне недоумевает Бужанский. - Возникает вопрос, почему в таком случае эти города и области не готовили к круговой обороне все эти годы, когда было хуже, и начали готовить сейчас?

И всем глубоко плевать, что эти действия совершенно не вяжутся с озвучиваемыми Киевом нарративами о том, что ВСУ якобы выправляют положение на фронте Фото: REUTERS.

Между тем, ответ на данный вопрос весьма прост и не имеет никакого отношения к ситуации на фронте и прочей военной обстановке. Все, что происходит на Украине, делается не из-за того, что это необходимо, а исходя и з одного-единственного критерия – есть деньги, которые можно «освоить», «распилить» или просто украсть, или этих денег нет. При соответствующем финансировании тут же находится техника, подрядчики, посредники и исполнители работ. И, похоже, что сейчас местные власти получили некие транши, которые решили освоить самым немудрящим образом.

И всем глубоко плевать, что эти действия совершенно не вяжутся с озвучиваемыми Киевом нарративами о том, что ВСУ якобы выправляют положение на фронте и одерживают перемогу за перемогой. Благо в глубине души многие на Украине понимают, что рано или поздно, но если Зеленский не пойдет на заключение мира, то фронт подойдет и к этим городам. И не только к ним.

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