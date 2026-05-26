Три дела Владимира Путина: Посадить дерево, заложить «Сириус», воспитать Армению

Фото: EAST NEWS.
Владимир Путин в период с 27-29 мая отправляется в Казахстан. Подробности журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
- Делегация впечатляет. Около 30 человек, вице-премьер, девять министров, чиновники Администрации президента, представители крупного бизнеса, руководители федеральных служб, - сказал Ушаков и перешел к планам:
27 МАЯ:
- В аэропорту российского лидера встретит лично Касым-Жомарт Токаев. Это вообще уникальный случай - Путин совершает второй государственный визит в Казахстан за один срок. По протоколу это невозможно, но дружба делает возможным все.
- Лидеры сразу поедут в резиденцию, на беседу в формате тет-а-тет. Кстати, это будет 39 встреча с 2019 года.
- Программа закончится «неформальным дружественным обедом».
28 МАЯ:
- Утро начнется с церемонии встречи, главы государств поприветствуют друг друга уже официально. Все будет красиво: почётный караул и пролёт самолётов с российским триколором.
- Дальше - переговоры в расширенном и узком составах.
- Запланированы три видеопрезентации по российско-казахстанскому сотрудничеству. Первая - по совместным проектам в области промышленности, вторая - запуску первой беспилотной межграничной грузоперевозки, третья - привезенным из России в Казахстан амурским тиграм.
- Путин заложит капсулу на месте строительства образовательного центра «Сириус» в Астане.
- Закончатся переговоры подписанием 16 документов, после этого президенты сделают заявление для СМИ.
- После этого - красивый церемониал: лидеры России и Казахстана посадят саженец дуба в центре Астаны - символ дружбы. Программа закончится роскошным приёмом от имени президента Казахстана.
- Вечером стартует пятый Евразийский экономический форум, он посвящен ИИ.
29 МАЯ:
- Начнётся с заседания и продолжится переговорами в разных форматах с участием представителей Узбекистана, Кубы, Ирана.
- В конце обсудят планы Армении по вступлению в Евросоюз. Лидеры государств ЕАЭС дадут оценку возникающим в этой связи рискам для экономической безопасности членов союза.
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