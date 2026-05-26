Три дела Владимира Путина: Посадить дерево, заложить «Сириус», воспитать Армению

В аэропорту российского лидера встретит лично Касым-Жомарт Токаев Фото: EAST NEWS.

Владимир Путин в период с 27-29 мая отправляется в Казахстан. Подробности журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

- Делегация впечатляет. Около 30 человек, вице-премьер, девять министров, чиновники Администрации президента, представители крупного бизнеса, руководители федеральных служб, - сказал Ушаков и перешел к планам:

27 МАЯ:

- В аэропорту российского лидера встретит лично Касым-Жомарт Токаев. Это вообще уникальный случай - Путин совершает второй государственный визит в Казахстан за один срок. По протоколу это невозможно, но дружба делает возможным все.

- Лидеры сразу поедут в резиденцию, на беседу в формате тет-а-тет. Кстати, это будет 39 встреча с 2019 года.

- Программа закончится «неформальным дружественным обедом».

28 МАЯ:

- Утро начнется с церемонии встречи, главы государств поприветствуют друг друга уже официально. Все будет красиво: почётный караул и пролёт самолётов с российским триколором.

- Дальше - переговоры в расширенном и узком составах.

- Запланированы три видеопрезентации по российско-казахстанскому сотрудничеству. Первая - по совместным проектам в области промышленности, вторая - запуску первой беспилотной межграничной грузоперевозки, третья - привезенным из России в Казахстан амурским тиграм.

- Путин заложит капсулу на месте строительства образовательного центра «Сириус» в Астане.

- Закончатся переговоры подписанием 16 документов, после этого президенты сделают заявление для СМИ.

- После этого - красивый церемониал: лидеры России и Казахстана посадят саженец дуба в центре Астаны - символ дружбы. Программа закончится роскошным приёмом от имени президента Казахстана.

- Вечером стартует пятый Евразийский экономический форум, он посвящен ИИ.

29 МАЯ:

- Начнётся с заседания и продолжится переговорами в разных форматах с участием представителей Узбекистана, Кубы, Ирана.

- В конце обсудят планы Армении по вступлению в Евросоюз. Лидеры государств ЕАЭС дадут оценку возникающим в этой связи рискам для экономической безопасности членов союза.

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