Путину рассказали про «всероссийский сабантуй» и сборку ракет «Ангара»

Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Кремле. Фото Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ОМСК – ПРОСТО КОСМОС

- Как дела, Виталий Павлович? – начал беседу глава государства.

- Неплохо, Владимир Владимирович, спасибо.

- Значит, хорошо? - поправил Путин.

- Хорошо.

Хоценко начал с экономики. В последние два года в области растет валовой региональный продукт, в 2024 почти на 4%, в 2025 – на 0,7%.

- Промышленность сильно развита: и нефтехимия, и оборонка, и гражданское машиностроение, и другие направления, - отчитался губернатор.

В 2025-м Омская область стала лучшей в Сибири по росту – 3% этого сектора. С инвестициями и новыми проектами тоже неплохо: «Газпромнефть» построила крупнейший нефтезавод для переработки сырья. Еще один завод в работе, благодаря ему Омск скоро будет снабжать российскую металлургию электроникой. Достраивается мотоконструкторское бюро, заточенное на производство двигателей, скоро будет налажен выпуск шин для «БелАЗов».

- Еще благодаря вашему решению сборка ракеты «Ангара» производится на омской площадке, на объединении «Полет». И А5 (первая ракета, созданная после распада СССР, в 2014-году, - ред.) тоже у нас, большая и малая. Мы космический регион!

Сельское хозяйство в области – второе по результатам в Сибири за 2024-й год. Больше 4 миллионов тонн зерновых – два последних года. Развивает северный регион тепличное производство – удалось обеспечить себя овощами на 50-60%.

- Правда, что у Вас солнечных дней в году столько же, сколько и в Сочи, - заинтересовался Путин. - Это не легенда?

- Не легенда. Иногда даже больше – 300. Омск входит в пятёрку по количеству солнечных дней, поэтому теплицы выгодно…

ХАТЫ КАЗАКОВ И ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ

В отличие от многих регионов, Омская область показывает рост и по вводу жилья. В 2025 году – плюс 6%, 920 тысяч квадратов. Результат президента порадовал, но и о проблемах Путин знает:

- Слушайте, а что у вас продолжается с обманутыми дольщиками?

- У нас несколько таких домов, по трём из них есть решение - где-то достройка, где-то выплата компенсаций, - отчитался Хоценко. - Еще ряд домов не входит в федеральные программы, но мы людей не бросаем, и выплаты ежемесячно, и ищем решения. Например, предоставляем землю другому инвестору, а он, построив жильё, часть квартир отдает обманутым дольщикам.

- Не бросайте это, доведите до конца, - попросил президент.

Строится дорога в обход Омска, которая разгрузит транспортную сеть региона и даст свободнее дышать людям в региональной столице. Скоро будет и новый аэропорт – строй бригады активно работают.

- Все поручения по поддержке и участников СВО, и ветеранов, и членов их семей мы держим на контроле, - продолжил губернатор. - Постоянно увеличиваем количество мер поддержки, сегодня их более 40. Стартовала у нас кадровая программа «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» – аналог федерального «Времени героев». Есть первые назначения: два депутата городского совета Омска, госпиталь ветеранов войн возглавили два медика, вернувшихся с СВО.

Активно регион занимается молодежной политикой и культурой – в прошлом году Омск стал «Молодежной столицей России», в центре Омска регулярно перекрывают одну из главных улиц, чтобы создать зону с десятками творческих, спортивных и развлекательных площадок.

- А что за музей «Старина сибирская»?

- 200 с лишним километров от Омска, в Большеречье. Это такая аутентичная деревня: и хаты сибирских казаков, и сибирских татар, и немцев – в общем, все народы, которые проживают в нашем регионе. Музейные, интерактивные выставки, гастрономический туризм…

В этом году, по словам губернатора, вместе с Татарстаном в области пройдет праздник «федеральный сабантуй», премию «Золотая маска» тоже вручат в сибирском регионе.

- Очень хорошо, - подытожил Путин.

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