Бизнесу дадут автоматы и лазеры для защиты от дронов

Владимир Путин и Александр Шохин во время встречи в Кремле Фото: REUTERS.

26 марта глава государства посетил съезд РСПП, и поставил конкретные задачи - как поддержать бизнес. За два месяца слова превратились в акты, законопроекты и конкретные действия.

О них и отчитался глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин:

1. Предприятия защищают от террористических атак.

- Некоторые вопросы еще требуют урегулирования. Связаны они с механизмами обеспечения вооружением - не только легким вооружением калибра 7,62, но и более крупным. Это и различные системы РЭБ, и лазерные установки, и калибры другие, - сказал глава РСПП.

2. Компаниям, попавшим под удар врага, облегчают экономическую ответственность - чтобы с них не требовали каких-то выплат, пока они не восстановят бизнес.

3. Защитой прав бизнесменов будет заниматься не просто уполномоченный. Шохин предложил создать специальную некоммерческую организацию. Путин поддержал. Новая структура будет меньше зависеть от государства, займется приемом и обработкой обращений бизнесменов, защищать их права, а при необходимости - и обращаться в суд.

4. Установлен срок давности по делам о приватизации - 10 лет. Это поможет бизнесу чувствовать себя увереннее.

- Закон не закрывает возможности для правоохранительных органов бороться с недобросовестными предпринимателями, коррупционерами. Но сами сделки приватизации обеспечит стабильность делового оборота, - объяснил Шохин.

5. Большим компаниям - большая ответственность. Бизнес, где работает больше 4 тысяч сотрудников (таких компаний около 600 в России) обяжут входить в объединения работодателей. Это и их призовет к порядку, и других мотивирует вступить и работать более прозрачно.

6. РСПП работает над тем, чтобы привлечь бизнес к восстановлению объектов культурного наследия.

- Мы создали специальную комиссию, будем составлять реестр объектов, которыми бизнес уже занимается. Наша задача - стимулировать бизнес к тому, чтобы активнее эту работу вести. Например, многие наши компании пытаются за счёт сохранения объектов культурного наследия сделать территорию присутствия привлекательной. И не только для жителей, но и для развития туризма и так далее, - объяснил Шокин.

7. Бизнесу изменят плату за ущерб, нанесенный природе.

- Вы дали очень хороший импульс в этой теме, - сказал глава РСПП президенту. - Мы с Министерством природных ресурсов сейчас завершаем работу по возможной корректировке нормативных решений, графиков этих платежей.

НЕПРОСТИТЕЛЬНО ЛИШЬ ОДНО

- Я благодарен вам за всё, что было сделано в последнее время, - подытожил доклад Шохина президент. - Что касается вопроса, который мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем - восстановления срока давности по приватизационным сделкам…хотел сказать, что есть только один вид преступлений, к которому не должны применяться принципы срока давности – это преступления против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим. Еще раз повторю - постараюсь сделать так, чтобы все эти решения были приняты в самое ближайшее время, - подытожил Путин.

Спустя несколько часов, Госдума приняла закон о 10-летнем сроке давности по спорам о приватизации.

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