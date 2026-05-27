Вопрос дня: А вы на цифровую диету садились? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Антон Коровин, психолог реабилитационного центра, Москва:

- Цифровая диета жизненно необходима для сохранения ясности ума. Наш мозг постоянно атакуют новости и уведомления в телефоне, что перегружает нашу дофаминовую систему. Как следствие - снижение концентрации внимания, рост тревожности. Обязательно нужно устраивать себе цифровой детокс хотя бы на пару часов в день. И я так делаю.

Екатерина Волкова, актриса («Воронины»):

- В семье важно разговаривать друг с другом, а не сидеть вечерами в телефонах. Один выходной наша семья проводит без гаджетов, когда мы общаемся на разные темы.

Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ:

- Периодически на несколько дней отказываюсь от «цифры», ограничивая себя от новостей и аналитической информации. Главное - создать альтернативную программу: чтение, общение с женой и детьми, музыка, спорт.

Полина Диброва, блогер, звезда телешоу:

- Во время съемок в реалити я дважды была без связи на протяжении десяти дней. А как-то проходила детокс-программу в Индии, где не разрешали телефон. Цифровая диета — очень крутая штука!

Евгений Люлин, председатель Заксобрания Нижегородской области:

- Я на связи с нижегородцами в соцсетях 24/7. Это часть ответственности перед регионом. А чтобы не выгорать, важно уметь переключаться. Мое место силы – родная деревня Чернуха в Лысковском округе. Лес, река – все это заряжает меня энергией.

Ева Смирнова, актриса (более 50 ролей!), 13 лет:

- Вокруг меня столько всего происходит, что на смартфон я не особо-то и отвлекаюсь. А однажды у меня было четыре дня без телефона — во время работы в инклюзивном кинолагере. Сначала утреннее представление, потом обеденное, вечернее… Ни минуты свободной!

Роман Петров, адвокат, правозащитник, Уфа:

- В отпуске держу телефон подальше, потому что иначе мозг так и не отдохнет.

Алексей Раевский, генеральный директор IT-компании Zecurion:

- Проблемы «цифровой интоксикации» у меня нет: получается балансировать между цифровой и аналоговой жизнью. Если же у вас такая проблема есть, советую разнообразить жизнь: больше общаться лично, голосом, а не голосовыми, читать бумажные книги, гулять. Когда все в балансе, полчаса - час в день за смартфоном вам не повредят.

Света Ананас, блогер (рассказывает о мотоциклах, авто, активном отдыхе):

- Я не могу себе позволить ни одного дня без цифрового контента, так как от этого может упасть моя статистика, и мне нечего будет показывать рекламодателям. Поэтому стараюсь каждый день что-то выкладывать. А что касается чтения новостей или просмотра чужого контента, на это у меня просто не хватает времени. У меня двое детей, семья, свои видео бы успеть смонтировать и выложить!

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