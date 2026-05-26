Теперь Константин Руднев будет ждать суда под домашним арестом. Фото: сайт Константина Руднева

58-летний гражданин России Константин Руднев (глава секты «Ашрам Шамбалы»*), которого аргентинская пресса называет лидером «русской секты» в Барилоче, начал отбывать домашний арест в пригороде Буэнос-Айреса - Сан-Висенте. Его арестовали еще год назад по подозрению в торговле людьми. Все это время он находился в тюрьме, но под давлением адвокатов и международных правозащитных организаций суд заменил содержание в тюрьме строгого режима на электронный браслет. KP.RU удалось выяснить детали дела и условия домашнего ареста Руднева.

КРИМИНАЛ В КРОВИ

В России Руднев больше известен, как создатель секты «Ашрам Шамбалы»* - культа в 1990-х и начале 2000-х, который начинался с простых занятий йогой. В 2010 году Руднева арестовали и приговорили к 11 годам заключения в колонии. Отбыв срок, Константин уехал из России в Черногорию, при этом секта не прекращала свою деятельность. Изменилась оболочка - из культа поклонения Рудневу «Ашрам Шамбалы»* превратилась в курсы по самопознанию с ретритами за несколько тысяч долларов.

Срок в России Руднев уже отбыл Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

К слову, еще до Аргентины у Константина возникли проблемы с законом в Черногории (туда он переехал сразу же после освобождения из колонии в России). В 2024 году местная полиция заподозрила Руднева в вовлечении девушек в съемки ритуальной порнографии. Там действовали так же мягко, как до сих пор работают в России - приглашали девушек на занятия йогой и курсы по сексуальному раскрепощению. Дело в Черногории так ничем и не закончилось, ведь Руднев успел уехать до того, как за ним пришла полиция.

«Догнать» его удалось лишь в Аргентине, но уже по новому поводу. Началось все с того, что в один из роддомов пришла 22-летняя девушка в подавленном состоянии, да еще и с синяками по всему телу. Медики вызвали полицию. Тогда за девушкой пришло шесть женщин. Их сразу же заподозрили в истязании пациентки. А через несколько дней след вывел на Руднева. Его и еще 16 человек задержали в аэропортах Сан-Карлос-де-Барилоче и Буэнос-Айреса. Во время задержания Руднев даже успел повредить себе шею (как позже высказалась по этому поводу жена задержанного - из-за гнета со всех сторон и политического преследования на родине).

ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ НА САМОЛЕТЕ?

Целый год шло расследование, и Константин находился в аргентинской тюрьме. Но вдруг, еще в январе, появились новости о решении отпустить россиянина под домашний арест. Сначала его отпустили, а потом решение отменили. И вот, к концу весны Руднев оказался на свободе (под домашним арестом).

Руднев сразу после задержания в Аргентине. Фото: Ministerio de Seguridad Nacional

Официально Руднев был освобожден из-под стражи 23 апреля по решению Апелляционного суда Округа Хенераль-Рока. Чтобы оказаться дома, его команде пришлось внести денежный залог (сумма не называется, но средства поступили 29 апреля), найти поручителей и дать подписку о неконтакте с предполагаемой потерпевшей.

Сейчас россиянин находится под наблюдением Управления по содействию лицам под электронным надзором при Минбезопасности страны. Браслет ему надели еще 14 мая в провинции Чубут. 24 часа в дороге и вот Руднев уже у себя на вилле с бассейном прогуливается с Тамарой Ра (Рудневой, как она сама себя называет в сети) и показывает условия, в которых будет находиться под домашним арестом. Забавный момент возник с перевозкой Константина до места - якобы его жена Тамара вдруг потребовала от властей перевезти его по воздуху. Так якобы безопаснее для его хрупкого здоровья. Но семье отказали и повезли Руднева по земле.

После Тамара сняла на видео территорию у дома, которая даже на кадрах не маленькая, и высмеяла СМИ Аргентины за то, что те назвали условия проживания шикарными. Тамара обошла все самые обветшалые (по ее мнению) зоны - старые гамаки, грязный бассейн (внутри которого уже установлен специальный пылесос), но дом показывать не стала. Постеснялась? Как бы то ни было, видео не доказывает, что Руднев будет спать в сарайных условиях. Дом приличный, хоть и не первой свежести. Есть терраса вокруг, места для загара, для спортивных игр (сетку только поменять) и множество другого, что доступно далеко не каждому.

Дом, в котором живет Константин Руднев. Фото: скриншот с видео Тамары Рудневой

СВЯТОЙ МУЧЕННИК, А ВСЕ ОБВИНЕНИЯ - ПОКЛЕП

Почему же Руднева отпустили под домашний арест? Его главная помощница Тамара устроила большую информационную кампанию в сети, привлекла международные правозащитные организации и настаивала на том, что у Константина проблемы со здоровьем и в тюрьме ему нельзя больше находиться. Было создано несколько страниц в соцсетях в поддержку задержанного, а также целый сайт, где публикуются фейковые фотографии (сгенерированные нейросетью) о настоящей и прошлой жизнях Руднева. Сил и средств на обеление его репутации было брошено немало.

На сайте гуру "Ашрам Шамбалы"* много фотографий, сгенерированных ИИ, чтобы показать его с "лучшей" стороны. Фото: сайт Константина Руднева

Более того, юрист Руднева Алехандро Сарубби и вовсе настаивает на том, что дело нужно прекратить, так как нет потерпевших. В течение всего года все те женщины, которые ранее назывались жертвами Руднева (а их изначально было не меньше четырех), отказались от своих показаний, записали несколько видеоинтервью, в которых говорили, что Константина знать не знали до задержания, да и вообще в Аргентине оказались по своим личным делам, не более того. Источник KP.RU в Аргентине подтвердил, что дело может развалиться из-за недостатка доказательств по статье о торговле людьми. Прокуратура в любом случае не будет отступать от выбранной ими обвинительной линии.

Что до криминального прошлого в России, то Руднев и его окружение полностью отрицают тот факт, что после его ареста в 2010-м деятельность «Ашрам Шамбалы»* продолжилась. Хотя до сих пор появляются все новые и новые истории о женщинах, попавших в секту.

* - религиозная организация, запрещенная в России по решению Верховного суда

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