Марина Неёлова: «Не влюбиться в Олега Даля было невозможно!»

Марина Неёлова и Олег Даль в фильме «Старая-старая сказка»

НЕУДОБОВАРИМЫЙ ТАЛАНТ

Режиссер Евгений Татарский называл Олега Даля главным принцем советского кино. Не только потому, что Даль сыграл принца Флоризеля в телефильме Татарского «Приключения принца Флоризеля». А ещё потому, что трудно найти другого такого органичного, живого, темпераментного, пластичного актера, которого бы так обожали и режиссеры, и зрители. И которому так много позволялось в профессии. Ему прощали всё: срывы на съемках и репетициях, он мог уйти с проекта, никого не предупредив, отказаться от роли по каким-то своим причинам. Но зато, когда он играл на сцене или снимался в кино, это было гениально и очень обаятельно. Как сказал о Дале артист Александр Збруев, это был неудобоваримый талант.

Даль был человеком нервным, иногда желчным, очень самолюбивым, ранимым, склонным к рефлексии – его психологический портрет близок многим его героям. Баловень судьбы, раздавленный собственным талантом – он умер в 39 лет.

Его заметили сразу по его первой работе в кино: он сыграл Алика Крамера в картине «Мой младший брат» по повести Василия Аксенова «Звёздный билет». Кстати, Александр Збруев сыграл в этом же фильме свою первую главную роль. И тоже сразу стал знаменитым. После премьеры фильма Василий Аксенов сказал, что благодаря Далю в кино появился современный интеллектуальный молодой герой, который идеально вписался в эпоху «оттепели».

Режиссер Владимир Мотыль и Булат Окуджава писали уже «на Даля» сценарий к фильму «Женя, Женечка и «катюша»» (по мотивам повести Окуджавы «Будь здоров, школяр!»). И хотя худсовет был против кандидатуры данного артиста, Мотыль Даля утвердил под свою персональную ответственность. При этом уже тогда Даль, а ему было всего 25, много чего себе позволял на съемочной площадке. Несмотря на обещание «соблюдать спортивный режим», на съемках картины у него случился алкогольный срыв, он попал в милицию на пятнадцать суток. На площадку его доставляли под конвоем, что впрочем оказалось органично для роли: как раз снимали сцены пребывания его героя Жени Колышкина на гауптвахте. В конце смены Даля возвращали в камеру.

Олег Даль в фильме «Приключения принца Флоризеля»

Единственным, кому режиссёр Георгий Козинцев прощал «слабости» во время съемок, был Даль, который снимался у Козинцева в роли Шута в «Короле Лире». Режиссер говорил: «Даль — именно такой шут, какого я представлял». Из-за алкогольных проблем артиста была сорвана последняя съёмочная смена. Но и тогда к нему не применили никаких санкций. Обычно бескомпромиссный Козинцев согласился подождать, когда актёр придёт в рабочее состояние: «Положите его, пусть поспит».

На съемках приключенческого фильма «Земля Санникова» произошел чудовищный производственный конфликт. Даля пригласили на роль авантюриста и романтика Крестовского (первоначально планировался на эту роль Владимир Высоцкий, но «Мосфильм» его не утвердил). Даль приехал на съемки в Зеленогорск уже в «разобранном» состоянии. По воспоминаниям режиссера картины Альберта Мкртчяна, когда съемки начинались, и смены стартовали в 5 утра, Даль мог прийти на площадку уже навеселе. Ладно бы только это. На съемках случился конфликт между режиссерами картины Леонидом Поповым и Альбертом Мкртчяном и снимавшимися у них именитыми (сейчас бы сказали звездными) актерами Сергеем Шакуровым, Олегом Далем и Владиславом Дворжецким. Те считали режиссеров «дилетантами», отказывались выполнять поставленные задачи. Апофеозом стал эпизод, когда «звезды» отправили телеграмму руководству «Мосфильма» с требованием заменить режиссёров, которую подписали так: «Сидим в говне на волчьих шкурах. Дворжецкий. Вицин. Даль. Шакуров».

Олег Даль в фильме «Земля Санникова»

На «Мосфильме» «стихи» не оценили. Шакуров вылетел с проекта со строгим выговором. Его заменил Юрий Назаров. Дворжецкий, Даль и Вицин продолжили сниматься. Но споры на площадке не прекратились. В итоге, роль Даля значительно сократили и в конце концов сбросили его Крестовского в ледовую расщелину.

ТОЛЬКО НЕ ВЛЮБИСЬ В ДАЛЯ!

Но магнетизм таланта был настолько сильным, что он перетягивал все эти «производственные проблемы», возникавшие с Далем. Вот что вспоминает о работе с ним актриса Марина Неёлова:

- На 2-м курсе института (Неелова училась на актерском факультете ЛГИТМиКа. - Ред.) меня пригласили на пробы в картину «Старая-старая сказка» к режиссеру Надежде Кошеверовой. Я была абсолютно счастлива - впервые попала на съемочную площадку! Ассистент режиссера говорит: «Ты откройся, покажи, на что способна». И я открылась... Желая показать все, на что была способна, я кривлялась, как обезьяна! Утвержденный на главную роль Олег Даль, увидев мои пробы, сказал Надежде Николаевне: «Берите кого угодно, только не эту». Тем не менее Надежда Николаевна меня утвердила. Даль тогда был на пике популярности, девушки его обожали, срывали двери в грим-уборной с петель... А Надежда Николаевна мне повторяла: «Только не влюбись в Олега, иначе картину загубим». Почему загубим, я не понимала, но была подготовлена, что Даль мне категорически не должен понравиться. И наконец-то мы с ним встретились... Черные кудри, огромные синие глаза, прекрасная, длинная и талантливая фигура. Танцевал и пел прекрасно, играл потрясающе, рассказчик замечательный. Не влюбиться в него не-воз-мож-но!

Много лет спустя, когда я работала с Далем в театре «Современник» и репетировала с ним, режиссер спектакля Галина Волчек, глядя на Олега, говорила: «Ну совсем не то играет, идиот...». При этом ее глаза сияли счастьем, и оторвать их от Даля она не могла. Такой был магнетизм его таланта.

Пригласил Даля в Театр «Современник» Олег Ефремов в 1963 году. Они вместе снимались в уже упомянутом фильме Александра Зархи «Мой младший брат». Однажды после съемок актеры собрались у Ефремова в гостиничном номере, Даль взял гитару и начал петь «Не печалься любимая, За разлуку прости меня…». Присутствовавший там Збруев утверждает, что в этот момент глаза у Даля были невероятными – такая бездонная глубина и понимание жизни, что Ефремов тут же ему предложил: приходи работать к нам в театр. Даль идеально вписывался в эстетику «Современника». Его приняли в этот театр за несколько дней до того, как он получил диплом об окончании Щепкинского училища. Он сыграл в «Современнике» Ваську Пепла, и по воспоминанию его коллег, «такого Пепла ещё не было никогда». В «Двенадцатой ночи» он был сэром Эгьючиком, зрители приходили в восторг от его «развинченной» походки, в мюзикле «Вкус черешни» он и танцевал, и пел, то и другое было великолепно…

Артист Олег Даль. 1 декабря 1966 год. Сцена из спектакля Фото: фотохроника ТАСС..

ПОЕЗДКА НА БАМ

Спустя 10 лет в апреле 1973 года в «Современнике» состоялось самое короткое в истории театра заседание худсовета. Оно длилось всего десять минут, на повестке стоял один вопрос: об очередном зачислении в штат Олега Даля. Актёр в четвёртый раз (!) официально был принят в труппу (без учёта бумажных формальностей, это было его девятое возвращение в «Современник»). Тогда же Далю поставили условие: он будет работать только в случае, если принесёт справку о кодировании от алкогольной зависимости. И это было последнее пребывание Олега в «Современнике». За три года он сыграл там одиннадцать ролей, в том числе пять премьерных.

После ухода из «Современника» он успел коротко поработать в нескольких театрах с разными режиссерами. И эти работы почти всегда были яркими и талантливыми, но одновременно конфликтными и скандальными.

Встречи со зрителями тоже порой представляли собой «возмутительную пьяную разнузданность и провокацию». В конце 70-х Даль и Вицин по приглашению ЦК ВЛКСМ поехали с концертами на «стройку века» - на БАМ. Выступали на открытых площадках. Олег пел под гитару. Как рассказывал Георгий Вицин, однажды Даль спел, поднял глаза, осмотрелся вокруг - со всех сторон стояли вырубленные от зелени сопки. Он положил гитару, взял микрофон и как заорет:

- Люди!!! На … вы все это строите???!!!

Фото: Global Look Press\ Mikola Gnisyuk

ТРИ БРАКА

Два его первых брака – с актрисой Ниной Дорошиной (она вышла за Даля назло Олегу Ефремову, с которым был многолетний роман) и Татьяной Лавровой (встретились два сложных характера, две яркие творческие индивидуальности) были короткими. Третий брак – с Елизаветой Апраксиной, внучкой литературоведа Бориса Эйхенбаума был счастливым. Они познакомились на «Ленфильме» в 1969 году во время съёмок фильма «Король Лир», где Елизавета работала монтажером.

Когда она сообщила Григорию Козинцеву, что собирается выйти замуж за Даля, кинорежиссёр откликнулся телеграммой: «Замечательно! Великолепно! Страшно рад! Пусть вам обоим всегда светит солнце!». Солнце им светило, хотя и сквозь тучи, чуть больше 10 лет.

Олег Даль умер 3 марта 1981 года в гостиничном номере в Киеве, куда он приехал на кинопробы к фильму «Яблоко на ладони».

После его смерти семейный архив, фотографии, рукописи Даля, его рисунки и стихотворные наброски оказались у его вдовы, а после её ухода – у Ларисы Мезенцевой, подруги Елизаветы Даль, на которую было составлено завещание. Дальнейшая судьба значительной части архива неизвестна.

Друзья Олега Даля утверждали, что актёр написал около трёхсот поэтических сочинений. При этом было найдено не более тридцати стихотворных зарисовок. Даль, по свидетельству близких, относился к собственным поэтическим экспромтам несерьезно, но иногда включал свои стихи в программы творческих встреч. Вот одно из них.

«Прогулки с котом»

И ломать меня ломали, И терзать меня терзали, Гнули, гнули до земли, А я выпрямился…

Я не клялся, не божился, Я легко на свете жил. Хоть в четыре стены бился, Волком на луну не выл…

Можно плюнуть с горки в реку, Поднатужиться, напрячься И подпрыгнуть на вершок. Можно душу человеку Измолоть на порошок…

Ах, ломать меня ломать… Ах, терзать меня терзать!..

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