Могила или памятник: ученые нашли намек на разумную жизнь на Марсе

Марсианский столбик скорее всего представляет собой выветренный кусок отложений. Фото: НАСА Фото: NASA.

Похоже, что на Марсе все-таки жили разумные существа. Может быть, не так давно. Потому что сохранились кое-какие их «поделки». По крайней мере, именно на одну из них похож объект, который недавно сфотографировал ровер «Настойчивость» (Perseverance).

На 1859 день его пребывания на Марсе, на Земле шло 13 мая 2026 года, в объектив левой так называемой «камеры на мачте» ровера ( Left Mastcam-Z) попал весьма странный объект – столбик из трех камней, которые будто бы кто-то аккуратно положил друг на друга. Он напоминает земную «вешку», по которым в древности ориентировались путники. Похож и на какой-то памятный знак, под которым что-то лежит.

Курган. Похож на скифский. Только из песка. Фото: NASA.

Представители традиционной науки считают: если Марс и был обитаемым, то в очень далеком прошлом. Согласно авторитетным научным данным, обнаруженные отложения глины свидетельствуют о том, что на соседней планете было полно воды в период от 3,8 до 2,5 миллиардов лет. За это время на Марсе несколько раз, конечно, могла появиться жизнь. Вплоть до разумной. Но вряд ли после нее сохранились бы сложенные из камней столбики или нечто столь же убедительное. Поэтому энтузиасты верят, что марсиане исчезли не более миллиона лет назад. Артефакты же сохранились в относительно спокойной и разряженной атмосфере.

Тем не менее, ветры на Марсе дуют. Их силы хватает для выветривания – то есть, для некой абразивной обработки осадочных пород. По наиболее здравой гипотезе, благодаря такому процессу и образовался столбик. И сложен он не из трех камней, а из трех слоев, которые когда-то отломились от более крупного куска породы. Два верхних слоя очень хорошо «подогнаны» друг к другу. Как слежавшаяся кирпичная кладка. Третий слой – самый нижний «камень» - выветрен больше.

Кстати, куда более загадочной выглядит съемка, проведенная тем же ровером той же камерой в период между 27 марта и 2 апреля 2022 года. Один из объектов, попавших тогда в объектив, напоминает «скифский курган» - только из песка. Дугой – имеет вид конуса, насыпанного из камней. Оба – видны на панораме, сделанной из нескольких снимков. Похожи на захоронения.

Каменная пирамида: тоже похожа на захоронение. Фото: NASA.

Каким образом они могли появиться естественным образом, не понятно. Или и их кто-то насыпал-навалил? Загадка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Марсе обнаружены саркофаг с крышкой, надгробные плиты, черепа и крест

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Таких берут в космонавты! Как люди попадают в звёздный отряд